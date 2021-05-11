https://ria.ru/20210511/antiprivivochniki-1731863538.html

СМИ узнали, почему ковид-диссиденты в США призывают носить маски

СМИ узнали, почему ковид-диссиденты в США призывают носить маски

Новые конспирологические теории об опасности привившихся людей могут заставить американских ковид-диссидентов и антипрививочников носить маски и соблюдать... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T23:57

2021-05-11T23:57

2021-05-11T23:57

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

нью-йорк (город)

вакцинация

в мире

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ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Новые конспирологические теории об опасности привившихся людей могут заставить американских ковид-диссидентов и антипрививочников носить маски и соблюдать социальную дистанцию, пишет издание Vice News.Согласно изданию, приверженцы новой теории считают, что привившиеся могут предавать определенные белки не привитым от коронавируса людям, у которых из-за этого появятся побочные эффекты, в том числе бесплодие и выкидыши."Что-то передается от людей, которым вкололи этот яд, другим, не получившим прививку", - считает педиатр из Нью-Йорка Ларри Палевски.По данным издания, распространители конспирологических теорий и известные антипрививочники призывают последователей к соблюдению социальной дистанции с привитыми, предлагают ввести карантин для вакцинировавшихся и даже рассматривают маски в качестве способа защиты от опасных веществ, распространяемых привитыми.

https://ria.ru/20210425/zdorove-1729790070.html

https://ria.ru/20210413/vaktsinatsiya-1728085173.html

нью-йорк (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, нью-йорк (город), вакцинация, в мире