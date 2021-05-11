Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210511/antiprivivochniki-1731863538.html
СМИ узнали, почему ковид-диссиденты в США призывают носить маски
СМИ узнали, почему ковид-диссиденты в США призывают носить маски
Новые конспирологические теории об опасности привившихся людей могут заставить американских ковид-диссидентов и антипрививочников носить маски и соблюдать... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T23:57
2021-05-11T23:57
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
нью-йорк (город)
вакцинация
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581261831_0:87:3227:1902_1920x0_80_0_0_5af8f8d5d6f770ced6c95f341d631832.jpg
ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Новые конспирологические теории об опасности привившихся людей могут заставить американских ковид-диссидентов и антипрививочников носить маски и соблюдать социальную дистанцию, пишет издание Vice News.Согласно изданию, приверженцы новой теории считают, что привившиеся могут предавать определенные белки не привитым от коронавируса людям, у которых из-за этого появятся побочные эффекты, в том числе бесплодие и выкидыши."Что-то передается от людей, которым вкололи этот яд, другим, не получившим прививку", - считает педиатр из Нью-Йорка Ларри Палевски.По данным издания, распространители конспирологических теорий и известные антипрививочники призывают последователей к соблюдению социальной дистанции с привитыми, предлагают ввести карантин для вакцинировавшихся и даже рассматривают маски в качестве способа защиты от опасных веществ, распространяемых привитыми.
https://ria.ru/20210425/zdorove-1729790070.html
https://ria.ru/20210413/vaktsinatsiya-1728085173.html
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581261831_496:0:3227:2048_1920x0_80_0_0_f12e85cca8b21adc7f3266b65fd8565c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, нью-йорк (город), вакцинация, в мире

СМИ узнали, почему ковид-диссиденты в США призывают носить маски

23:57 11.05.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкПассажиры в вагоне Нью-Йоркского метро
Пассажиры в вагоне Нью-Йоркского метро - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Новые конспирологические теории об опасности привившихся людей могут заставить американских ковид-диссидентов и антипрививочников носить маски и соблюдать социальную дистанцию, пишет издание Vice News.
Согласно изданию, приверженцы новой теории считают, что привившиеся могут предавать определенные белки не привитым от коронавируса людям, у которых из-за этого появятся побочные эффекты, в том числе бесплодие и выкидыши.
Весеннее цветение растений в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
25 апреля, 08:00
Запад строит здравоохранительный тоталитаризм
"Что-то передается от людей, которым вкололи этот яд, другим, не получившим прививку", - считает педиатр из Нью-Йорка Ларри Палевски.
По данным издания, распространители конспирологических теорий и известные антипрививочники призывают последователей к соблюдению социальной дистанции с привитыми, предлагают ввести карантин для вакцинировавшихся и даже рассматривают маски в качестве способа защиты от опасных веществ, распространяемых привитыми.
Вакцинация от коронавируса в Крыму - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
13 апреля, 14:55Распространение коронавируса
Инфекционисты назвали противников вакцинации от COVID-19 преступниками
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыНью-Йорк (город)ВакцинацияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:44Еще три человека погибли при авиаударах Израиля по сектору Газа
02:42Родственница описала увлечения напавшего на школу в Казани студента
02:35Венесуэла ожидает поставки российской вакцины "Спутник Лайт"
02:11Врач рассказал, чем опасны долгие поездки в машине
02:00Жители Казани рассказали, почему пришли почтить память погибших в школе
01:53В ХАМАС прокомментировали действия палестинцев на израильских территориях
01:50Президент Греции не явилась на слушания по иску россиянина Винника
01:46В Иерусалиме 27 палестинцев пострадали в столкновениях с полицией
01:30В израильском городе Лод объявили ЧП из-за беспорядков
01:24На нефтепроводе в Израиле возник пожар после обстрела из сектора Газа
01:18Более 240 палестинцев пострадали в столкновениях с израильской армией
01:15Разработчик рассказал о создании космического "робота-Леонова"
01:08Учительница напавшего на школу в Казани студента рассказала о его прошлом
01:06Сирийская армия при поддержке ВКС уничтожила более 300 террористов
00:43На берег Охотского моря выбросился гигантский косяк сельди
00:39Из сектора Газа выпустили очередной залп ракет по Израилю
00:32Посольство США прекращает выдавать россиянам неиммиграционные визы
00:27В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
00:24Спецпосланник ООН призвал Палестину и Израиль прекратить обстрелы
00:16Первый комплекс С-350 "Витязь" поступил на вооружение ЮВО
Лента новостейМолния