В Кремле рассказали о росте публичной активности Путина
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Публичная активность президента РФ Владимира Путина растет, но ограничения остаются в силе на фоне пандемии, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Вы видите, что такая публичная активность президента, она растет, активизируется, но вместе с тем ограничения все равно остаются в силе и остаются в силе рекомендации эпидемиологов. Этим рекомендациям все будут следовать и при проведении международных мероприятий, и каких-то мероприятий с участием большого количества людей", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будут ли отменяться карантинные меры для тех, кто встречается с президентом, и изменится ли его график, формат проводимых мероприятий в связи с выработкой иммунитета к коронавирусу у главы государства.
Он добавил, что, с одной стороны, активность будет возрастать и дальше, но с другой стороны, пока действуют ограничения, они будут применяться в том объеме, в котором будет рекомендовано специалистами.
На уточняющий вопрос, с чем связаны рекомендации специалистов по поводу ограничений общения президента, Песков ответил, что "они связаны с сохранением эпидемиологической опасности и с продолжающейся пандемией".