В Кремле рассказали о росте публичной активности Путина

"Вы видите, что такая публичная активность президента, она растет, активизируется, но вместе с тем ограничения все равно остаются в силе и остаются в силе рекомендации эпидемиологов. Этим рекомендациям все будут следовать и при проведении международных мероприятий, и каких-то мероприятий с участием большого количества людей", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будут ли отменяться карантинные меры для тех, кто встречается с президентом, и изменится ли его график, формат проводимых мероприятий в связи с выработкой иммунитета к коронавирусу у главы государства.