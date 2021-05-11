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В Кремле рассказали о росте публичной активности Путина
В Кремле рассказали о росте публичной активности Путина
Публичная активность президента РФ Владимира Путина растет, но ограничения остаются в силе на фоне пандемии, заявил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T12:13
2021-05-11T12:13
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Публичная активность президента РФ Владимира Путина растет, но ограничения остаются в силе на фоне пандемии, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Он добавил, что, с одной стороны, активность будет возрастать и дальше, но с другой стороны, пока действуют ограничения, они будут применяться в том объеме, в котором будет рекомендовано специалистами.На уточняющий вопрос, с чем связаны рекомендации специалистов по поводу ограничений общения президента, Песков ответил, что "они связаны с сохранением эпидемиологической опасности и с продолжающейся пандемией".
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, дмитрий песков, владимир путин, общество

В Кремле рассказали о росте публичной активности Путина

12:13 11.05.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в Сочи
Президент РФ Владимир Путин в Сочи - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Публичная активность президента РФ Владимира Путина растет, но ограничения остаются в силе на фоне пандемии, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Вы видите, что такая публичная активность президента, она растет, активизируется, но вместе с тем ограничения все равно остаются в силе и остаются в силе рекомендации эпидемиологов. Этим рекомендациям все будут следовать и при проведении международных мероприятий, и каких-то мероприятий с участием большого количества людей", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будут ли отменяться карантинные меры для тех, кто встречается с президентом, и изменится ли его график, формат проводимых мероприятий в связи с выработкой иммунитета к коронавирусу у главы государства.
Он добавил, что, с одной стороны, активность будет возрастать и дальше, но с другой стороны, пока действуют ограничения, они будут применяться в том объеме, в котором будет рекомендовано специалистами.
На уточняющий вопрос, с чем связаны рекомендации специалистов по поводу ограничений общения президента, Песков ответил, что "они связаны с сохранением эпидемиологической опасности и с продолжающейся пандемией".
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