https://ria.ru/20210510/zhurnalisty-1731644482.html

В СЖР оценили ситуацию с избиением стрингера Ruptly на Украине

В СЖР оценили ситуацию с избиением стрингера Ruptly на Украине

Украина является опасной для журналистов страной, надежда на расследование дела с нападением на стрингера Ruptly крайне мала, заявил РИА Новости секретарь Союза РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T11:58

2021-05-10T11:58

2021-05-10T12:01

россия

тимур шафир

международная федерация журналистов

союз журналистов россии

маргарита симоньян

украина

происшествия

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Украина является опасной для журналистов страной, надежда на расследование дела с нападением на стрингера Ruptly крайне мала, заявил РИА Новости секретарь Союза журналистов России, вице-президент Международной федерации журналистов Тимур Шафир.Ранее главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян сообщила, что стрингера видеоагентства Ruptly избили на Украине после того, как он спрашивал у прохожих об их отношении ко Дню Победы.При этом секретарь СЖР обратил внимание, что это статистика лишь официально зафиксированных случаев, и" сколько их происходит в действительности и какое количество нападений было расследовано силовыми органами, неизвестно"."Надежда на то, что расследованию дела с нападением на стрингера Ruptly будет дан ход, а тем более на то, что нападавшие будут задержаны и предстанут перед судом - крайне мала. Украина в настоящее время является по-настоящему опасной зоной для работы как российских журналистов, так и коллег, связанных с российскими СМИ", - заявил Шафир.

https://ria.ru/20170512/1494197423.html

россия

украина

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, тимур шафир, международная федерация журналистов, союз журналистов россии, маргарита симоньян, украина, происшествия