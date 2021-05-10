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В СЖР оценили ситуацию с избиением стрингера Ruptly на Украине
В СЖР оценили ситуацию с избиением стрингера Ruptly на Украине
Украина является опасной для журналистов страной, надежда на расследование дела с нападением на стрингера Ruptly крайне мала, заявил РИА Новости секретарь Союза РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T11:58
2021-05-10T12:01
россия
тимур шафир
международная федерация журналистов
союз журналистов россии
маргарита симоньян
украина
происшествия
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Украина является опасной для журналистов страной, надежда на расследование дела с нападением на стрингера Ruptly крайне мала, заявил РИА Новости секретарь Союза журналистов России, вице-президент Международной федерации журналистов Тимур Шафир.Ранее главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян сообщила, что стрингера видеоагентства Ruptly избили на Украине после того, как он спрашивал у прохожих об их отношении ко Дню Победы.При этом секретарь СЖР обратил внимание, что это статистика лишь официально зафиксированных случаев, и" сколько их происходит в действительности и какое количество нападений было расследовано силовыми органами, неизвестно"."Надежда на то, что расследованию дела с нападением на стрингера Ruptly будет дан ход, а тем более на то, что нападавшие будут задержаны и предстанут перед судом - крайне мала. Украина в настоящее время является по-настоящему опасной зоной для работы как российских журналистов, так и коллег, связанных с российскими СМИ", - заявил Шафир.
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россия, тимур шафир, международная федерация журналистов, союз журналистов россии, маргарита симоньян, украина, происшествия

В СЖР оценили ситуацию с избиением стрингера Ruptly на Украине

11:58 10.05.2021 (обновлено: 12:01 10.05.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции в годовщину гибели бывшего главнокомандующего Украинской повстанческой армии (запрещенная в России экстремистская организация) Романа Шухевича во Львове
Участники акции в годовщину гибели бывшего главнокомандующего Украинской повстанческой армии (запрещенная в России экстремистская организация) Романа Шухевича во Львове - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Украина является опасной для журналистов страной, надежда на расследование дела с нападением на стрингера Ruptly крайне мала, заявил РИА Новости секретарь Союза журналистов России, вице-президент Международной федерации журналистов Тимур Шафир.
Ранее главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян сообщила, что стрингера видеоагентства Ruptly избили на Украине после того, как он спрашивал у прохожих об их отношении ко Дню Победы.
"Украина уже традиционно находится в лидерах списка европейских стран с наиболее высоким показателем нападений на журналистов и в целом, и при непосредственном исполнении ими своих профессиональных обязанностей. В прошлом году зафиксировано около 80 случаев прямой физической агрессии, пострадало более 100 журналистов - это связано с тем, что нападают, зачастую, на съёмочные группы", - рассказал Шафир.
При этом секретарь СЖР обратил внимание, что это статистика лишь официально зафиксированных случаев, и" сколько их происходит в действительности и какое количество нападений было расследовано силовыми органами, неизвестно".
"Надежда на то, что расследованию дела с нападением на стрингера Ruptly будет дан ход, а тем более на то, что нападавшие будут задержаны и предстанут перед судом - крайне мала. Украина в настоящее время является по-настоящему опасной зоной для работы как российских журналистов, так и коллег, связанных с российскими СМИ", - заявил Шафир.
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РоссияТимур ШафирМеждународная федерация журналистовСоюз журналистов РоссииМаргарита СимоньянУкраинаПроисшествия
 
 
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