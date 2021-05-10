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При крушении вертолета в Китае погибли два человека
При крушении вертолета в Китае погибли два человека
Пожарный вертолет потерпел крушение на юге Китая, два человека погибли, два пропали без вести, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T13:49
2021-05-10T16:39
юньнань
китай
происшествия
в мире
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ПЕКИН, 10 мая — РИА Новости. Пожарный вертолет потерпел крушение на юге Китая, два человека погибли, два пропали без вести, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.По предварительным данным, вертолет упал в озеро Эрхай в провинции Юньнань.На борту находились четыре члена экипажа. Спасатели смогли найти двоих, но спасти их не удалось. Поиски еще двух членов экипажа продолжаются.В общей сложности в поисково-спасательных работах участвуют около 500 человек и 16 спасательных лодок.
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юньнань, китай, происшествия, в мире

При крушении вертолета в Китае погибли два человека

13:49 10.05.2021 (обновлено: 16:39 10.05.2021)
 
© AP Photo / Mike EliasonПожарный вертолет
Пожарный вертолет - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© AP Photo / Mike Eliason
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ПЕКИН, 10 мая — РИА Новости. Пожарный вертолет потерпел крушение на юге Китая, два человека погибли, два пропали без вести, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.
По предварительным данным, вертолет упал в озеро Эрхай в провинции Юньнань.
На борту находились четыре члена экипажа. Спасатели смогли найти двоих, но спасти их не удалось. Поиски еще двух членов экипажа продолжаются.
В общей сложности в поисково-спасательных работах участвуют около 500 человек и 16 спасательных лодок.
 
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