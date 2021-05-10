https://ria.ru/20210510/vertolet-1731652741.html

При крушении вертолета в Китае погибли два человека

При крушении вертолета в Китае погибли два человека

Пожарный вертолет потерпел крушение на юге Китая, два человека погибли, два пропали без вести, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T13:49

2021-05-10T13:49

2021-05-10T16:39

юньнань

китай

происшествия

в мире

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ПЕКИН, 10 мая — РИА Новости. Пожарный вертолет потерпел крушение на юге Китая, два человека погибли, два пропали без вести, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.По предварительным данным, вертолет упал в озеро Эрхай в провинции Юньнань.На борту находились четыре члена экипажа. Спасатели смогли найти двоих, но спасти их не удалось. Поиски еще двух членов экипажа продолжаются.В общей сложности в поисково-спасательных работах участвуют около 500 человек и 16 спасательных лодок.

юньнань

китай

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юньнань, китай, происшествия, в мире