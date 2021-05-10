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Путин призвал активно вакцинироваться от COVID-19
Путин призвал активно вакцинироваться от COVID-19
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудил с главой Роспотребнадзора Анной Поповой вопросы борьбы с коронавирусом: надо соблюдать темпы вакцинации и... РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T15:18
2021-05-10T15:18
2021-05-10T15:37
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
распространение коронавируса
владимир путин
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СОЧИ, 10 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудил с главой Роспотребнадзора Анной Поповой вопросы борьбы с коронавирусом: надо соблюдать темпы вакцинации и масочный режим."Мы сегодня разговаривали с Анной Поповой, главным нашим санитарным врачом. И от своего имени, и от ее хочу обратиться к нашим гражданам продолжать прививочную кампанию", - сказал Путин.Он еще раз напомнил главам регионов о необходимости соблюдать темпы тестирования и вакцинации."Но и, конечно, нужно соблюдать правила, которые вырабатывают специалисты в сегодняшних условиях. Ни в коем случае нельзя пренебрегать рекомендациями: нужно соблюдать масочный режим, соблюдать и другие требования. Только в этом случае нас ждет успех, а в том, что он будет, я не сомневаюсь", - добавил президент."Нам нужно продолжать и активно тестироваться, и вакцинироваться, вот это две очень важные составляющие для того, чтобы преодолеть эту пандемию и в будущем ее последствия", - сказал Путин.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин
СОЧИ, 10 мая - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
сообщил, что обсудил с главой Роспотребнадзора Анной Поповой
вопросы борьбы с коронавирусом: надо соблюдать темпы вакцинации и масочный режим.
"Мы сегодня разговаривали с Анной Поповой, главным нашим санитарным врачом. И от своего имени, и от ее хочу обратиться к нашим гражданам продолжать прививочную кампанию", - сказал Путин.
Он еще раз напомнил главам регионов о необходимости соблюдать темпы тестирования и вакцинации.
"Но и, конечно, нужно соблюдать правила, которые вырабатывают специалисты в сегодняшних условиях. Ни в коем случае нельзя пренебрегать рекомендациями: нужно соблюдать масочный режим, соблюдать и другие требования. Только в этом случае нас ждет успех, а в том, что он будет, я не сомневаюсь", - добавил президент.
"Нам нужно продолжать и активно тестироваться, и вакцинироваться, вот это две очень важные составляющие для того, чтобы преодолеть эту пандемию и в будущем ее последствия", - сказал Путин.