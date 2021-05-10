https://ria.ru/20210510/stolknoveniya-1731638854.html
Число пострадавших в столкновениях с полицией в Иерусалиме достигло 278
Число пострадавших в столкновениях с полицией в Иерусалиме достигло 278
В столкновениях с израильской полицией у мечети аль-Акса на Храмовой горе пострадали 278 палестинцев, заявило представительство Красного Полумесяца в... РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T10:56
2021-05-10T10:56
2021-05-10T13:58
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ГАЗА, 10 мая — РИА Новости. В столкновениях с израильской полицией у мечети аль-Акса на Храмовой горе пострадали 278 палестинцев, заявило представительство Красного Полумесяца в Иерусалиме."Двести пять пострадавших были доставлены в больницу в Иерусалиме, пять из них в тяжелом состоянии", — говорится в заявлении.В организации также отмечали, что есть пострадавшие и среди медиков.Как сообщает палестинское агентство Wafa, полиция стянула к мечети крупные силы, разместила снайперов во дворах и применила слезоточивый газ, чтобы оттеснить палестинцев с территории аль-Аксы. Несколько человек задержали.Столкновения в Восточном Иерусалиме продолжаются уже несколько дней. Сначала они вспыхнули в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей, а вечером 7 мая перекинулись на Храмовую гору, где собрались сотни верующих. По данным Красного Полумесяца, за последние дни ранения получили около 300 палестинцев. Израильская полиция заявляла о как минимум 17 пострадавших стражах порядка.С утра столкновения начались у Марокканских ворот на Храмовой горе. Сегодня отмечается День Иерусалима — в честь перехода восточной части города под контроль Израиля после шестидневной войны. Обычно в этот день проходит традиционное шествие с флагами, но на этот раз полиция закрыла евреям доступ на Храмовую гору.
https://ria.ru/20210510/kadyrov-1731623334.html
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Палестинцы закидывают полицейских камнями в Израиле
В Восточном Иерусалиме возобновились столкновения, уже десятки пострадавших.
2021-05-10T10:56
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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красный полумесяц, иерусалим, израиль, восточный иерусалим, в мире
ГАЗА, 10 мая — РИА Новости. В столкновениях с израильской полицией у мечети аль-Акса на Храмовой горе пострадали 278 палестинцев, заявило представительство Красного Полумесяца в Иерусалиме.
"Двести пять пострадавших были доставлены в больницу в Иерусалиме, пять из них в тяжелом состоянии", — говорится в заявлении.
В организации также отмечали, что есть пострадавшие и среди медиков.
Как сообщает палестинское агентство Wafa
, полиция стянула к мечети крупные силы, разместила снайперов во дворах и применила слезоточивый газ, чтобы оттеснить палестинцев с территории аль-Аксы. Несколько человек задержали.
Столкновения в Восточном Иерусалиме
продолжаются уже несколько дней. Сначала они вспыхнули в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей, а вечером 7 мая перекинулись на Храмовую гору, где собрались сотни верующих. По данным Красного Полумесяца, за последние дни ранения получили около 300 палестинцев. Израильская полиция заявляла о как минимум 17 пострадавших стражах порядка.
С утра столкновения начались у Марокканских ворот на Храмовой горе. Сегодня отмечается День Иерусалима — в честь перехода восточной части города под контроль Израиля после шестидневной войны. Обычно в этот день проходит традиционное шествие с флагами, но на этот раз полиция закрыла евреям доступ на Храмовую гору.