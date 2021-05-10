https://ria.ru/20210510/stolknoveniya-1731638854.html

Число пострадавших в столкновениях с полицией в Иерусалиме достигло 278

Число пострадавших в столкновениях с полицией в Иерусалиме достигло 278

В столкновениях с израильской полицией у мечети аль-Акса на Храмовой горе пострадали 278 палестинцев, заявило представительство Красного Полумесяца в... РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T10:56

2021-05-10T10:56

2021-05-10T13:58

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ГАЗА, 10 мая — РИА Новости. В столкновениях с израильской полицией у мечети аль-Акса на Храмовой горе пострадали 278 палестинцев, заявило представительство Красного Полумесяца в Иерусалиме."Двести пять пострадавших были доставлены в больницу в Иерусалиме, пять из них в тяжелом состоянии", — говорится в заявлении.В организации также отмечали, что есть пострадавшие и среди медиков.Как сообщает палестинское агентство Wafa, полиция стянула к мечети крупные силы, разместила снайперов во дворах и применила слезоточивый газ, чтобы оттеснить палестинцев с территории аль-Аксы. Несколько человек задержали.Столкновения в Восточном Иерусалиме продолжаются уже несколько дней. Сначала они вспыхнули в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей, а вечером 7 мая перекинулись на Храмовую гору, где собрались сотни верующих. По данным Красного Полумесяца, за последние дни ранения получили около 300 палестинцев. Израильская полиция заявляла о как минимум 17 пострадавших стражах порядка.С утра столкновения начались у Марокканских ворот на Храмовой горе. Сегодня отмечается День Иерусалима — в честь перехода восточной части города под контроль Израиля после шестидневной войны. Обычно в этот день проходит традиционное шествие с флагами, но на этот раз полиция закрыла евреям доступ на Храмовую гору.

https://ria.ru/20210510/kadyrov-1731623334.html

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Палестинцы закидывают полицейских камнями в Израиле В Восточном Иерусалиме возобновились столкновения, уже десятки пострадавших. 2021-05-10T10:56 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красный полумесяц, иерусалим, израиль, восточный иерусалим, в мире