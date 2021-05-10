https://ria.ru/20210510/stolknovenie-1731691265.html

NI описал сценарий столкновения России и США в Черном море

NI описал сценарий столкновения России и США в Черном море

The National Interest проанализировал состав, оснащение и подготовку Вооруженных морских сил Соединенных штатов и России и предположил, какие преимущества есть... РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T20:49

2021-05-10T20:49

2021-05-10T22:51

россия

черное море

военно-морские силы сша

нато

сша

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. The National Interest проанализировал состав, оснащение и подготовку Вооруженных морских сил Соединенных штатов и России и предположил, какие преимущества есть у каждой из сторон.По мнению автора материала, журналиста и экс-сотрудника Пентагона Криса Осборна, сильная сторона российского ВМФ заключается в наличии развитого подводного флота. "Передовые российские подлодки, конечно же, сильно затруднят свободное и бесконтрольное плавание надводных кораблей ВМС США в Черном море", — подчеркнул он. При этом автор предположил, что в случае открытого противостояния России тоже может прийтись нелегко из-за меньшего числа надводных кораблей, с палуб которых можно запускать вертолеты или ударные беспилотники. Исход конфликта будет во многом зависеть от дальности и точности прицеливания бортовых систем вооружения, морских дронов, сенсоров и корабельных радаров, заключил Осборн.Ранее адмирал ВМС США в отставке и экс-главком Североатлантического альянса Джеймс Ставридис предположил, что в случае обострения отношений России и Украины вооруженное столкновение с большей вероятностью произойдет именно в акватории Черного моря. Ставридис отметил, что Москва одержит безоговорочную победу, тогда как войска НАТО не успеют вовремя достигнуть региона.

https://ria.ru/20210509/krakh-1731615548.html

https://ria.ru/20210506/nato-1731345124.html

россия

черное море

сша

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россия, черное море, военно-морские силы сша, нато, сша