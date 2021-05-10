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NI описал сценарий столкновения России и США в Черном море
NI описал сценарий столкновения России и США в Черном море
The National Interest проанализировал состав, оснащение и подготовку Вооруженных морских сил Соединенных штатов и России и предположил, какие преимущества есть... РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T20:49
2021-05-10T22:51
россия
черное море
военно-морские силы сша
нато
сша
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. The National Interest проанализировал состав, оснащение и подготовку Вооруженных морских сил Соединенных штатов и России и предположил, какие преимущества есть у каждой из сторон.По мнению автора материала, журналиста и экс-сотрудника Пентагона Криса Осборна, сильная сторона российского ВМФ заключается в наличии развитого подводного флота. "Передовые российские подлодки, конечно же, сильно затруднят свободное и бесконтрольное плавание надводных кораблей ВМС США в Черном море", — подчеркнул он. При этом автор предположил, что в случае открытого противостояния России тоже может прийтись нелегко из-за меньшего числа надводных кораблей, с палуб которых можно запускать вертолеты или ударные беспилотники. Исход конфликта будет во многом зависеть от дальности и точности прицеливания бортовых систем вооружения, морских дронов, сенсоров и корабельных радаров, заключил Осборн.Ранее адмирал ВМС США в отставке и экс-главком Североатлантического альянса Джеймс Ставридис предположил, что в случае обострения отношений России и Украины вооруженное столкновение с большей вероятностью произойдет именно в акватории Черного моря. Ставридис отметил, что Москва одержит безоговорочную победу, тогда как войска НАТО не успеют вовремя достигнуть региона.
https://ria.ru/20210509/krakh-1731615548.html
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россия, черное море, военно-морские силы сша, нато, сша

NI описал сценарий столкновения России и США в Черном море

20:49 10.05.2021 (обновлено: 22:51 10.05.2021)
 
© Фото : U.S. Special Operations Command Europe / SSG Henry Gundacker Эсминец ВМС США USS Carney во время учений в Черном море
Эсминец ВМС США USS Carney во время учений в Черном море - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© Фото : U.S. Special Operations Command Europe / SSG Henry Gundacker
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. The National Interest проанализировал состав, оснащение и подготовку Вооруженных морских сил Соединенных штатов и России и предположил, какие преимущества есть у каждой из сторон.
По мнению автора материала, журналиста и экс-сотрудника Пентагона Криса Осборна, сильная сторона российского ВМФ заключается в наличии развитого подводного флота.
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"Передовые российские подлодки, конечно же, сильно затруднят свободное и бесконтрольное плавание надводных кораблей ВМС США в Черном море", — подчеркнул он.
При этом автор предположил, что в случае открытого противостояния России тоже может прийтись нелегко из-за меньшего числа надводных кораблей, с палуб которых можно запускать вертолеты или ударные беспилотники.
Исход конфликта будет во многом зависеть от дальности и точности прицеливания бортовых систем вооружения, морских дронов, сенсоров и корабельных радаров, заключил Осборн.
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Ранее адмирал ВМС США в отставке и экс-главком Североатлантического альянса Джеймс Ставридис предположил, что в случае обострения отношений России и Украины вооруженное столкновение с большей вероятностью произойдет именно в акватории Черного моря. Ставридис отметил, что Москва одержит безоговорочную победу, тогда как войска НАТО не успеют вовремя достигнуть региона.
 
РоссияЧерное мореВоенно-морские силы СШАНАТОСША
 
 
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