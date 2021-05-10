NI описал сценарий столкновения России и США в Черном море
20:49 10.05.2021 (обновлено: 22:51 10.05.2021)
© Фото : U.S. Special Operations Command Europe / SSG Henry Gundacker Эсминец ВМС США USS Carney во время учений в Черном море
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. The National Interest проанализировал состав, оснащение и подготовку Вооруженных морских сил Соединенных штатов и России и предположил, какие преимущества есть у каждой из сторон.
По мнению автора материала, журналиста и экс-сотрудника Пентагона Криса Осборна, сильная сторона российского ВМФ заключается в наличии развитого подводного флота.
"Передовые российские подлодки, конечно же, сильно затруднят свободное и бесконтрольное плавание надводных кораблей ВМС США в Черном море", — подчеркнул он.
При этом автор предположил, что в случае открытого противостояния России тоже может прийтись нелегко из-за меньшего числа надводных кораблей, с палуб которых можно запускать вертолеты или ударные беспилотники.
Исход конфликта будет во многом зависеть от дальности и точности прицеливания бортовых систем вооружения, морских дронов, сенсоров и корабельных радаров, заключил Осборн.
Ранее адмирал ВМС США в отставке и экс-главком Североатлантического альянса Джеймс Ставридис предположил, что в случае обострения отношений России и Украины вооруженное столкновение с большей вероятностью произойдет именно в акватории Черного моря. Ставридис отметил, что Москва одержит безоговорочную победу, тогда как войска НАТО не успеют вовремя достигнуть региона.