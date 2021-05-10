https://ria.ru/20210510/ssha-1731685696.html

Белый дом не считает Россию причастной к кибератаке на Colonial Pipeline

Белый дом не считает Россию причастной к кибератаке на Colonial Pipeline

ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Белый дом не подтвердил слухи о причастности России к кибервзлому Colonial Pipeline: по словам советника президента США по... РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T19:47

2021-05-10T19:47

2021-05-10T20:16

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ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Белый дом не подтвердил слухи о причастности России к кибервзлому Colonial Pipeline: по словам советника президента США по внутренней безопасности Элизабет Шервуд-Рэндалл, DarkSide - преступная группировка, разведсообщество следит за ситуацией.Она добавила, что расследование против группировки велось "с октября 2020 года".По словам замглавы Совета национальной безопасности при Белом доме Энн Нойбергер, Белый дом работает над тем, чтобы нарушить работу хакеров, из-за которых остановился трубопровод Colonial Pipeline."Мы работаем, чтобы нарушить работу сети по распространению вируса, требующего выкуп", - сказала Нойбергер, отказавшись сообщить, платила ли компания вымогателям.Американская компания Colonial Pipeline обещает относительно быстро восстановить трубопровод, перекрытый из-за кибератаки, добавила Элизабет Шервуд-Рэндалл.По ее словам, компания заверила, что "трубопровод можно вновь ввести в строй относительно быстро"."Сейчас нет недостатка в поставках (топлива)", - добавила Шервуд-Рэндалл.По ее словам, власти США тесно общаются с компанией, и президента Джо Байдена постоянно информируют о ситуации.Белый дом призвал операторов критической инфраструктуры обезопасить себя от группировки DarkSide."Мы призываем владельцев и операторов критической инфраструктуры использовать индикаторы ФБР, чтобы защитить себя", - сказала журналистам замглавы Совета национальной безопасности при Белом доме Энн Нойбергер."Если будут заражены другие организации, пожалуйста, обратитесь в ФБР", - добавила она.СМИ США связывали кибергруппу, которую обвиняют во взломе, с Россией, однако подтверждений не приводили. Россия в прошлом опровергала какую-либо причастность к кибервзломам в США и других странах.Ранее в Colonial Pipeline заявили, что крупнейший оператор трубопроводов отключил некоторые системы, "чтобы сдержать угрозу, которая на время остановила все операции, связанные с трубопроводом, и затронула некоторые информационные системы".

https://ria.ru/20210510/rezhim-1731628797.html

https://ria.ru/20210217/khaker-1597922399.html

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россия, джо байден, сша, в мире