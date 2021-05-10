https://ria.ru/20210510/situatsiya-1731634914.html

Глава дипломатии ЕС Боррель дал оценку ситуации вокруг России

Глава дипломатии ЕС Боррель дал оценку ситуации вокруг России

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель пессимистично смотрит на ситуацию вокруг России. РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T10:03

2021-05-10T10:03

2021-05-10T12:43

сергей лавров

еврокомиссия

москва

россия

жозеп боррель

евросоюз

политика

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БРЮССЕЛЬ, 10 мая — РИА Новости. Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель пессимистично смотрит на ситуацию вокруг России.Министр иностранных дел Германии Хайко Маас, со своей стороны, заявил, что Брюссель готов к диалогу с Москвой и пришло время, чтобы Россия тоже вернулась к нему.С ним солидарен глава внешнеполитического ведомства Словакии Иван Корчок. По его словам, дальнейшая эскалация напряженности между Евросоюзом и Россией никому не нужна.Российский МИД 30 апреля опубликовал имена восьми европейских чиновников, которым запретили въезд в страну. В список вошли, в частности, председатель Европарламента Давид Мария Сассоли, заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова и член французской делегации в ПАСЕ Жак Мэр.В МИД подчеркнули, что Москва приняла такое решение в ответ на ограничения против шести россиян, которые Брюссель ввел в марте в рамках нового глобального режима за "нарушение прав человека" — такую реакцию вызвал арест Алексея Навального.ЕС назвал эти меры безосновательными и заявил о своем праве ответить на них.Министр иностранных дел России Сергей Лавров, со своей стороны, отметил, что Москва не будет оставлять без ответа любые антироссийские выпады. По его мнению, когда Евросоюз начинает угрожать новыми санкциями, это говорит о том, что он обуреваем манией безнаказанности. Это, считает российский министр, тупиковый путь, но здоровые силы в ЕС пока ничего не могут поделать с агрессивным русофобским лобби.

https://ria.ru/20210503/zapad-1730940294.html

https://ria.ru/20210504/evropa-1731011130.html

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сергей лавров, еврокомиссия, москва, россия, жозеп боррель, евросоюз, политика