https://ria.ru/20210510/sireny-1731677304.html

Сирены тревоги прозвучали в Иерусалиме и Бейт-Шемеше

Сирены тревоги прозвучали в Иерусалиме и Бейт-Шемеше

Сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, сработали в городах Иерусалим и Бейт-Шемеш (Иерусалимский округ), сообщила пресс-служба армии. РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T18:07

2021-05-10T18:07

2021-05-10T18:38

хамас

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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мая - РИА Новости. Сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, сработали в городах Иерусалим и Бейт-Шемеш (Иерусалимский округ), сообщила пресс-служба армии.Представитель военного крыла ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" Абу Обайда заявил, что у Израиля есть время до 18.00 для вывода солдат из районов мечети Аль-Акса и Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме."Сирены прозвучали в городах Бейт-Шемеш и Иерусалим", - говорится в сообщении.Сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, сработали на юге Израиля в городе Ашкелон, сообщила позднее армейская пресс-служба."Сирены прозвучали в городе Ашкелон и в районе, прилегающем к сектору Газа", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210510/netanyakhu-1731658380.html

восточный иерусалим

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Палестинцы закидывают полицейских камнями в Израиле В Восточном Иерусалиме возобновились столкновения, уже десятки пострадавших. 2021-05-10T18:07 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хамас, восточный иерусалим, израиль, иерусалим, в мире