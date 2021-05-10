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Сирены тревоги прозвучали в Иерусалиме и Бейт-Шемеше
Сирены тревоги прозвучали в Иерусалиме и Бейт-Шемеше
Сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, сработали в городах Иерусалим и Бейт-Шемеш (Иерусалимский округ), сообщила пресс-служба армии. РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T18:07
2021-05-10T18:38
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мая - РИА Новости. Сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, сработали в городах Иерусалим и Бейт-Шемеш (Иерусалимский округ), сообщила пресс-служба армии.Представитель военного крыла ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" Абу Обайда заявил, что у Израиля есть время до 18.00 для вывода солдат из районов мечети Аль-Акса и Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме."Сирены прозвучали в городах Бейт-Шемеш и Иерусалим", - говорится в сообщении.Сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, сработали на юге Израиля в городе Ашкелон, сообщила позднее армейская пресс-служба."Сирены прозвучали в городе Ашкелон и в районе, прилегающем к сектору Газа", - говорится в сообщении.
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Палестинцы закидывают полицейских камнями в Израиле
В Восточном Иерусалиме возобновились столкновения, уже десятки пострадавших.
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хамас, восточный иерусалим, израиль, иерусалим, в мире

Сирены тревоги прозвучали в Иерусалиме и Бейт-Шемеше

18:07 10.05.2021 (обновлено: 18:38 10.05.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСтарый город в Иерусалиме
Старый город в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мая - РИА Новости. Сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, сработали в городах Иерусалим и Бейт-Шемеш (Иерусалимский округ), сообщила пресс-служба армии.
Представитель военного крыла ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" Абу Обайда заявил, что у Израиля есть время до 18.00 для вывода солдат из районов мечети Аль-Акса и Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме.
Сотрудники правоохранительных органов Израиля во время столкновений с протестующими возле мечети Аль-Акса в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
Вчера, 15:01
Нетаньяху оценил действия полиции в Восточном Иерусалиме
"Сирены прозвучали в городах Бейт-Шемеш и Иерусалим", - говорится в сообщении.
Сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, сработали на юге Израиля в городе Ашкелон, сообщила позднее армейская пресс-служба.
"Сирены прозвучали в городе Ашкелон и в районе, прилегающем к сектору Газа", - говорится в сообщении.
 
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