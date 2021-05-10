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Байден выступил за укрепление политики сдерживания в Европе
Байден выступил за укрепление политики сдерживания в Европе
Президент США Джо Байден на саммите с союзниками по НАТО из Восточной Европы поддержал "укрепление сдерживания" на континенте, заявила журналистам его... РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T20:08
2021-05-10T20:15
россия
нато
джо байден
латвия
сша
восточная европа
в мире
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ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден на саммите с союзниками по НАТО из Восточной Европы поддержал "укрепление сдерживания" на континенте, заявила журналистам его пресс-секретарь Джен Псаки."Он выразил поддержку укреплению оборонных и сдерживающих позиций НАТО", - сказала Псаки на брифинге.Она упомянула "стратегических соперников" НАТО, которых следует сдерживать, но не упомянула Россию и КНР, которые обычно приводятся в данном контексте."Он подчеркнул приверженность восстановлению альянсов и укреплению трансатлантических отношений и передал желание сотрудничать с нашими девятью союзниками в Центральной Европе, Балтии по полному спектру глобальных вопросов, включая безопасность в области здравоохранения, климатические изменения, энергетическую безопасность и восстановление экономики", - сказала Псаки.В "Бухарестскую девятку", с которой общался Байден, входят страны бывшего блока соцстран - Болгария, Венгрия, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония.
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россия, нато, джо байден, латвия, сша, восточная европа, в мире

Байден выступил за укрепление политики сдерживания в Европе

20:08 10.05.2021 (обновлено: 20:15 10.05.2021)
 
© REUTERS / POOLПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© REUTERS / POOL
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ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден на саммите с союзниками по НАТО из Восточной Европы поддержал "укрепление сдерживания" на континенте, заявила журналистам его пресс-секретарь Джен Псаки.
"Он выразил поддержку укреплению оборонных и сдерживающих позиций НАТО", - сказала Псаки на брифинге.
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Она упомянула "стратегических соперников" НАТО, которых следует сдерживать, но не упомянула Россию и КНР, которые обычно приводятся в данном контексте.
"Он подчеркнул приверженность восстановлению альянсов и укреплению трансатлантических отношений и передал желание сотрудничать с нашими девятью союзниками в Центральной Европе, Балтии по полному спектру глобальных вопросов, включая безопасность в области здравоохранения, климатические изменения, энергетическую безопасность и восстановление экономики", - сказала Псаки.
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В "Бухарестскую девятку", с которой общался Байден, входят страны бывшего блока соцстран - Болгария, Венгрия, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония.
 
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