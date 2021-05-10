https://ria.ru/20210510/sderzhivanie-1731687756.html

Байден выступил за укрепление политики сдерживания в Европе

Байден выступил за укрепление политики сдерживания в Европе

Президент США Джо Байден на саммите с союзниками по НАТО из Восточной Европы поддержал "укрепление сдерживания" на континенте, заявила журналистам его... РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T20:08

2021-05-10T20:08

2021-05-10T20:15

россия

нато

джо байден

латвия

сша

восточная европа

в мире

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ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден на саммите с союзниками по НАТО из Восточной Европы поддержал "укрепление сдерживания" на континенте, заявила журналистам его пресс-секретарь Джен Псаки."Он выразил поддержку укреплению оборонных и сдерживающих позиций НАТО", - сказала Псаки на брифинге.Она упомянула "стратегических соперников" НАТО, которых следует сдерживать, но не упомянула Россию и КНР, которые обычно приводятся в данном контексте."Он подчеркнул приверженность восстановлению альянсов и укреплению трансатлантических отношений и передал желание сотрудничать с нашими девятью союзниками в Центральной Европе, Балтии по полному спектру глобальных вопросов, включая безопасность в области здравоохранения, климатические изменения, энергетическую безопасность и восстановление экономики", - сказала Псаки.В "Бухарестскую девятку", с которой общался Байден, входят страны бывшего блока соцстран - Болгария, Венгрия, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония.

https://ria.ru/20210510/rusofoby-1731646739.html

https://ria.ru/20210509/signal-1731531176.html

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латвия

сша

восточная европа

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россия, нато, джо байден, латвия, сша, восточная европа, в мире