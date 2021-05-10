https://ria.ru/20210510/raketa-1731680328.html

В Израиле один человек пострадал при попадании ракеты в автомобиль

В Израиле один человек пострадал при попадании ракеты в автомобиль

Противотанковая ракета была выпущена из северной части сектора Газа по городу Сдерот, один человек легко ранен, сообщила пресс-служба армии. РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T18:50

2021-05-10T18:50

2021-05-10T23:44

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

иерусалим

хамас

восточный иерусалим

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мая - РИА Новости. Противотанковая ракета была выпущена из северной части сектора Газа по городу Сдерот, один человек легко ранен, сообщила пресс-служба армии."Совсем недавно противотанковая ракета была выпущена из северной части сектора Газа по гражданскому автомобилю в городе Сдерот. В результате гражданское лицо, находившееся в автомобиле, было легко ранено", - говорится в сообщении.Пострадавший эвакуирован в больницу для дальнейшего лечения.В свою очередь служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что пострадавшему 49 лет, у него осколочные ранения лица и конечностей.Армия Израиля ранее сообщила, что запуск семи ракет из сектора Газа вызвал срабатывании сирен в городах Иерусалим и Бейт-Шемеш, одна из них перехвачена системой ПРО "Железный купол". Затем сирены тревоги, сработали также на юге страны в Ашкелоне, Сдероте и на местности, прилегающей к сектору Газа.Представитель военного крыла ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" Абу Обайда заявил, что у Израиля есть время до 18.00 для вывода солдат из районов мечети Аль-Акса и Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20210510/besporyadki-1731674935.html

иерусалим

восточный иерусалим

израиль

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Палестинцы закидывают полицейских камнями в Израиле В Восточном Иерусалиме возобновились столкновения, уже десятки пострадавших. 2021-05-10T18:50 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, иерусалим, хамас, восточный иерусалим, израиль, в мире