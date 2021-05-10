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В Израиле один человек пострадал при попадании ракеты в автомобиль
В Израиле один человек пострадал при попадании ракеты в автомобиль
Противотанковая ракета была выпущена из северной части сектора Газа по городу Сдерот, один человек легко ранен, сообщила пресс-служба армии. РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T18:50
2021-05-10T18:50
2021-05-10T23:44
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
иерусалим
хамас
восточный иерусалим
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мая - РИА Новости. Противотанковая ракета была выпущена из северной части сектора Газа по городу Сдерот, один человек легко ранен, сообщила пресс-служба армии."Совсем недавно противотанковая ракета была выпущена из северной части сектора Газа по гражданскому автомобилю в городе Сдерот. В результате гражданское лицо, находившееся в автомобиле, было легко ранено", - говорится в сообщении.Пострадавший эвакуирован в больницу для дальнейшего лечения.В свою очередь служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что пострадавшему 49 лет, у него осколочные ранения лица и конечностей.Армия Израиля ранее сообщила, что запуск семи ракет из сектора Газа вызвал срабатывании сирен в городах Иерусалим и Бейт-Шемеш, одна из них перехвачена системой ПРО "Железный купол". Затем сирены тревоги, сработали также на юге страны в Ашкелоне, Сдероте и на местности, прилегающей к сектору Газа.Представитель военного крыла ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" Абу Обайда заявил, что у Израиля есть время до 18.00 для вывода солдат из районов мечети Аль-Акса и Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20210510/besporyadki-1731674935.html
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Палестинцы закидывают полицейских камнями в Израиле
В Восточном Иерусалиме возобновились столкновения, уже десятки пострадавших.
2021-05-10T18:50
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, иерусалим, хамас, восточный иерусалим, израиль, в мире