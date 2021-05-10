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Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф во время военного парада Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
День Победы-2021
https://ria.ru/20210510/priznanie-1731668895.html
"Россия — подлинный герой". Британцы восхитились парадом Победы в Москве
"Россия — подлинный герой". Британцы восхитились парадом Победы в Москве
Читатели британских газет The Times и Daily Mail активно обсуждают прошедший накануне в Москве парад Победы и практически единогласно сходятся во мнении, что... РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T16:30
2021-05-10T17:10
день победы-2021
россия
день победы
большой театр
вторая мировая война (1939-1945)
владимир путин
великобритания
ссср
в мире
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Читатели британских газет The Times и Daily Mail активно обсуждают прошедший накануне в Москве парад Победы и практически единогласно сходятся во мнении, что СССР внес важнейший вклад в победу над нацизмом."Вчера Путин восхвалял советский народ за "освобождение Европы от чумы нацизма". Это правда: советские потери и достижения в войне были намного, намного больше, чем у западных союзников", — пишет James Wheeldon."Россия — подлинный герой Второй мировой войны!" — отметил Bromure.С ним согласился Poppy Clarke.В свою очередь, пользователь под ником illuminated_one заявил, что завидует России, так как считает ее одной из последних европейских стран, которая "защищает свою историю и традиции".Комментатор под ником Brit in Europe назвал "сущим позором" то, что его страна ссорится с Россией.Британские читатели также дали высокую оценку и выразили восхищение парадными расчетами и военной техникой, задействованными на параде."Кто им ставит такую великолепную хореографию марша и мужчин, и женщин? Хореографы Большого театра?" — задается вопрос Peter Blair."Мне парад понравился. А прохождение военной техники — это величественно! Спасибо, Россия!" — написал Trios.Особый восторг среди пользователей вызвали российские женщины-военнослужащие. "Как было бы здорово, если бы наши девушки из Эссекса и Ньюкасла в военной форме промаршировали, как эти юные русские леди", — считает SpeakTruly.Пользователь под ником Tacit описал своим эмоции после просмотра парада, отметив счастливые лица людей, которые "были исполнены ощущения своей важности для России". В конце он призвал не верить пропаганде, которую "изрыгают западные СМИ", подчеркнув, что сам он по национальности британец.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210510/su-57-1731630225.html
https://ria.ru/20210509/parad-1731590896.html
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россия, день победы, большой театр, вторая мировая война (1939-1945), владимир путин, великобритания, ссср, в мире

"Россия — подлинный герой". Британцы восхитились парадом Победы в Москве

16:30 10.05.2021 (обновлено: 17:10 10.05.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкКурсантки Военного университета Министерства обороны РФ на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
Курсантки Военного университета Министерства обороны РФ на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Читатели британских газет The Times и Daily Mail активно обсуждают прошедший накануне в Москве парад Победы и практически единогласно сходятся во мнении, что СССР внес важнейший вклад в победу над нацизмом.
"Вчера Путин восхвалял советский народ за "освобождение Европы от чумы нацизма". Это правда: советские потери и достижения в войне были намного, намного больше, чем у западных союзников", — пишет James Wheeldon.
"Россия — подлинный герой Второй мировой войны!" — отметил Bromure.
С ним согласился Poppy Clarke.
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В свою очередь, пользователь под ником illuminated_one заявил, что завидует России, так как считает ее одной из последних европейских стран, которая "защищает свою историю и традиции".
Комментатор под ником Brit in Europe назвал "сущим позором" то, что его страна ссорится с Россией.
Британские читатели также дали высокую оценку и выразили восхищение парадными расчетами и военной техникой, задействованными на параде.
"Кто им ставит такую великолепную хореографию марша и мужчин, и женщин? Хореографы Большого театра?" — задается вопрос Peter Blair.
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"Мне парад понравился. А прохождение военной техники — это величественно! Спасибо, Россия!" — написал Trios.
Особый восторг среди пользователей вызвали российские женщины-военнослужащие.
"Как было бы здорово, если бы наши девушки из Эссекса и Ньюкасла в военной форме промаршировали, как эти юные русские леди", — считает SpeakTruly.
Пользователь под ником Tacit описал своим эмоции после просмотра парада, отметив счастливые лица людей, которые "были исполнены ощущения своей важности для России". В конце он призвал не верить пропаганде, которую "изрыгают западные СМИ", подчеркнув, что сам он по национальности британец.
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Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>
 
День Победы-2021РоссияДень ПобедыБольшой театрВторая мировая война (1939-1945)Владимир ПутинВеликобританияСССРВ мире
 
 
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