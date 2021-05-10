https://ria.ru/20210510/priznanie-1731668895.html

"Россия — подлинный герой". Британцы восхитились парадом Победы в Москве

"Россия — подлинный герой". Британцы восхитились парадом Победы в Москве

Читатели британских газет The Times и Daily Mail активно обсуждают прошедший накануне в Москве парад Победы и практически единогласно сходятся во мнении, что... РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T16:30

2021-05-10T16:30

2021-05-10T17:10

день победы-2021

россия

день победы

большой театр

вторая мировая война (1939-1945)

владимир путин

великобритания

ссср

в мире

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Читатели британских газет The Times и Daily Mail активно обсуждают прошедший накануне в Москве парад Победы и практически единогласно сходятся во мнении, что СССР внес важнейший вклад в победу над нацизмом."Вчера Путин восхвалял советский народ за "освобождение Европы от чумы нацизма". Это правда: советские потери и достижения в войне были намного, намного больше, чем у западных союзников", — пишет James Wheeldon."Россия — подлинный герой Второй мировой войны!" — отметил Bromure.С ним согласился Poppy Clarke.В свою очередь, пользователь под ником illuminated_one заявил, что завидует России, так как считает ее одной из последних европейских стран, которая "защищает свою историю и традиции".Комментатор под ником Brit in Europe назвал "сущим позором" то, что его страна ссорится с Россией.Британские читатели также дали высокую оценку и выразили восхищение парадными расчетами и военной техникой, задействованными на параде."Кто им ставит такую великолепную хореографию марша и мужчин, и женщин? Хореографы Большого театра?" — задается вопрос Peter Blair."Мне парад понравился. А прохождение военной техники — это величественно! Спасибо, Россия!" — написал Trios.Особый восторг среди пользователей вызвали российские женщины-военнослужащие. "Как было бы здорово, если бы наши девушки из Эссекса и Ньюкасла в военной форме промаршировали, как эти юные русские леди", — считает SpeakTruly.Пользователь под ником Tacit описал своим эмоции после просмотра парада, отметив счастливые лица людей, которые "были исполнены ощущения своей важности для России". В конце он призвал не верить пропаганде, которую "изрыгают западные СМИ", подчеркнув, что сам он по национальности британец.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210510/su-57-1731630225.html

https://ria.ru/20210509/parad-1731590896.html

https://ria.ru/20210510/voyna-1731624924.html

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россия, день победы, большой театр, вторая мировая война (1939-1945), владимир путин, великобритания, ссср, в мире