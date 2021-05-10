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В Курганской области тушат крупный природный пожар возле поселка
В Курганской области тушат крупный природный пожар возле поселка
Природный пожар охватил порядка 10 гектаров близ двух населенных пунктов в Макушинском районе Курганской области, поселения защищают спасатели, сообщили РИА... РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T14:46
2021-05-10T14:54
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
курганская область
макушинский район
происшествия
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Природный пожар охватил порядка 10 гектаров близ двух населенных пунктов в Макушинском районе Курганской области, поселения защищают спасатели, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.По его словам, до ближайшего населенного пункта два километра. К ликвидации возгорания привлечены 27 человек и семь единиц техники.
россия
курганская область
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), курганская область, макушинский район, происшествия

В Курганской области тушат крупный природный пожар возле поселка

14:46 10.05.2021 (обновлено: 14:54 10.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПожарная техника
Пожарная техника - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Природный пожар охватил порядка 10 гектаров близ двух населенных пунктов в Макушинском районе Курганской области, поселения защищают спасатели, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Спасатели ведут защиту населенного пункта Кленовый и деревни Журавлевка от ландшафтного пожара площадью в 10 гектаров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, до ближайшего населенного пункта два километра. К ликвидации возгорания привлечены 27 человек и семь единиц техники.
 
РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Курганская областьМакушинский районПроисшествия
 
 
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