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В Архангельске семья погибла при пожаре в квартире
В Архангельске семья погибла при пожаре в квартире
Следователи в Архангельске возбудили уголовное дело по факту пожара, в котором погибла семья из трех человек, в том числе ребёнок 2,5 лет, сообщили в... РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T11:16
2021-05-10T11:29
россия
архангельская область
архангельск
происшествия
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МУРМАНСК, 10 мая - РИА Новости. Следователи в Архангельске возбудили уголовное дело по факту пожара, в котором погибла семья из трех человек, в том числе ребёнок 2,5 лет, сообщили в региональном СУСК РФ по Архангельской области.Пожар произошёл в воскресенье вечером в квартире деревянного многоквартирного дома по улице Центральной в городе Архангельске. "После тушения пожара на месте происшествия обнаружены тела 45-летнего мужчины, его 32-летней сожительницы и их двухлетнего ребенка. По данному факту Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении.В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Произведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели по делу. Назначены судебно-медицинская, химическая и пожарно-техническая экспертизы.Как пояснили в ведомстве, одна из рассматриваемых версий возгорания- неосторожное обращение с огнем погибших родителей ребенка.
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россия, архангельская область, архангельск, происшествия

В Архангельске семья погибла при пожаре в квартире

11:16 10.05.2021 (обновлено: 11:29 10.05.2021)
 
© Фото : ГУ МЧС России по Архангельской областиНа месте пожара в Архангельске. 9 мая 2021
На месте пожара в Архангельске. 9 мая 2021 - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Архангельской области
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МУРМАНСК, 10 мая - РИА Новости. Следователи в Архангельске возбудили уголовное дело по факту пожара, в котором погибла семья из трех человек, в том числе ребёнок 2,5 лет, сообщили в региональном СУСК РФ по Архангельской области.
Пожар произошёл в воскресенье вечером в квартире деревянного многоквартирного дома по улице Центральной в городе Архангельске. "После тушения пожара на месте происшествия обнаружены тела 45-летнего мужчины, его 32-летней сожительницы и их двухлетнего ребенка. По данному факту Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении.
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В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Произведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели по делу. Назначены судебно-медицинская, химическая и пожарно-техническая экспертизы.
Как пояснили в ведомстве, одна из рассматриваемых версий возгорания- неосторожное обращение с огнем погибших родителей ребенка.
 
РоссияАрхангельская областьАрхангельскПроисшествия
 
 
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