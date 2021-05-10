https://ria.ru/20210510/pomosch-1731638156.html

В Ингушетии более 3,5 тысяч семей получат помощь к Ураза-байрам

В Ингушетии более 3,5 тысяч семей получат помощь к Ураза-байрам

По инициативе главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова больше 3,5 тысячи семей жителей республики получат продовольственную помощь к мусульманскому празднику... РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T10:43

2021-05-10T10:43

2021-05-10T10:43

республика ингушетия

махмуд-али калиматов

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НАЛЬЧИК, 10 мая – РИА Новости. По инициативе главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова больше 3,5 тысячи семей жителей республики получат продовольственную помощь к мусульманскому празднику Ураза-байрам, сообщает пресс-служба руководителя региона.Ураза-байрам или Ид-аль-Фитр - исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан, в течение которого мусульманам запрещается есть и пить от рассвета и до заката. Указом главы Ингушетии 12, 13 и 14 мая в республике объявлены нерабочими днями в честь праздника Ураза-байрам."Около 17,5 тонны мяса крупного рогатого скота будет роздано в преддверии праздника разговения Ид аль-Фитр (по-ингушски Мархаш) в рамках республиканской благотворительной акции "Мехка СагIа". Мероприятие проводится Национальным фондом развития Ингушетии по инициативе главы республики Махмуда-Али Калиматова", - говорится в сообщении.Помощь будет направлена во населенные пункты республик многодетным семьям, инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, одиноким пожилым людям, семьям погибших правоохранителей и малоимущим гражданам – всего продуктовые наборы получат свыше 3,5 тысячи семей. Списки нуждающихся предварительно были составлены муниципальными администрациями, имамами мечетей и благотворительным фондом "Тешам".В каждый продуктовый набор, помимо 5 кг мяса, входят мука, сахар, растительное масло, рис, финики, чай и конфеты."Зная, с каким нетерпением люди ждали возможности полноценно отметить Мархаш, мы постарались сделать так, чтобы никто не был лишен столь светлого семейного праздника, и позаботиться о нуждах наших жителей, которые сегодня могут столкнуться с трудностями в проведении праздничных мероприятий. Поэтому Национальным фондом развития Ингушетии вновь проводится акция помощи", – заметил Калиматов.Уточняется, что вся продукция была приобретена в республике, у местных предпринимателей и товаропроизводителей.По данным пресс-службы, это уже третья благотворительная акция, проводимая Национальным фондом развития Ингушетии, созданного главой региона менее года назад для поддержки жителей республики, оказавшихся в затруднительном материальном положении.

https://ria.ru/20210507/prisvoenie-1731404473.html

https://ria.ru/20210507/bomby-1731402915.html

https://ria.ru/20210428/ingushetiya-1730390838.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

махмуд-али калиматов