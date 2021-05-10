Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Республика Ингушетия - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Ингушетия
https://ria.ru/20210510/pomosch-1731638156.html
В Ингушетии более 3,5 тысяч семей получат помощь к Ураза-байрам
В Ингушетии более 3,5 тысяч семей получат помощь к Ураза-байрам
По инициативе главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова больше 3,5 тысячи семей жителей республики получат продовольственную помощь к мусульманскому празднику... РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T10:43
2021-05-10T10:43
республика ингушетия
махмуд-али калиматов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590187041_0:223:3071:1950_1920x0_80_0_0_f2f5bcb318a361e0160d138e83ccde8a.jpg
НАЛЬЧИК, 10 мая – РИА Новости. По инициативе главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова больше 3,5 тысячи семей жителей республики получат продовольственную помощь к мусульманскому празднику Ураза-байрам, сообщает пресс-служба руководителя региона.Ураза-байрам или Ид-аль-Фитр - исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан, в течение которого мусульманам запрещается есть и пить от рассвета и до заката. Указом главы Ингушетии 12, 13 и 14 мая в республике объявлены нерабочими днями в честь праздника Ураза-байрам."Около 17,5 тонны мяса крупного рогатого скота будет роздано в преддверии праздника разговения Ид аль-Фитр (по-ингушски Мархаш) в рамках республиканской благотворительной акции "Мехка СагIа". Мероприятие проводится Национальным фондом развития Ингушетии по инициативе главы республики Махмуда-Али Калиматова", - говорится в сообщении.Помощь будет направлена во населенные пункты республик многодетным семьям, инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, одиноким пожилым людям, семьям погибших правоохранителей и малоимущим гражданам – всего продуктовые наборы получат свыше 3,5 тысячи семей. Списки нуждающихся предварительно были составлены муниципальными администрациями, имамами мечетей и благотворительным фондом "Тешам".В каждый продуктовый набор, помимо 5 кг мяса, входят мука, сахар, растительное масло, рис, финики, чай и конфеты."Зная, с каким нетерпением люди ждали возможности полноценно отметить Мархаш, мы постарались сделать так, чтобы никто не был лишен столь светлого семейного праздника, и позаботиться о нуждах наших жителей, которые сегодня могут столкнуться с трудностями в проведении праздничных мероприятий. Поэтому Национальным фондом развития Ингушетии вновь проводится акция помощи", – заметил Калиматов.Уточняется, что вся продукция была приобретена в республике, у местных предпринимателей и товаропроизводителей.По данным пресс-службы, это уже третья благотворительная акция, проводимая Национальным фондом развития Ингушетии, созданного главой региона менее года назад для поддержки жителей республики, оказавшихся в затруднительном материальном положении.
https://ria.ru/20210507/prisvoenie-1731404473.html
https://ria.ru/20210507/bomby-1731402915.html
https://ria.ru/20210428/ingushetiya-1730390838.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590187041_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7371ffcaf3345ea571d2eec0fef471dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
махмуд-али калиматов

В Ингушетии более 3,5 тысяч семей получат помощь к Ураза-байрам

10:43 10.05.2021
 
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкДжума-мечеть в Джейраском ущелье
Джума-мечеть в Джейраском ущелье - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 10 мая – РИА Новости. По инициативе главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова больше 3,5 тысячи семей жителей республики получат продовольственную помощь к мусульманскому празднику Ураза-байрам, сообщает пресс-служба руководителя региона.
Ураза-байрам или Ид-аль-Фитр - исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан, в течение которого мусульманам запрещается есть и пить от рассвета и до заката. Указом главы Ингушетии 12, 13 и 14 мая в республике объявлены нерабочими днями в честь праздника Ураза-байрам.
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
7 мая, 14:52
В Ингушетии чиновника заподозрили в присвоении почти миллиона рублей
"Около 17,5 тонны мяса крупного рогатого скота будет роздано в преддверии праздника разговения Ид аль-Фитр (по-ингушски Мархаш) в рамках республиканской благотворительной акции "Мехка СагIа". Мероприятие проводится Национальным фондом развития Ингушетии по инициативе главы республики Махмуда-Али Калиматова", - говорится в сообщении.
Помощь будет направлена во населенные пункты республик многодетным семьям, инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, одиноким пожилым людям, семьям погибших правоохранителей и малоимущим гражданам – всего продуктовые наборы получат свыше 3,5 тысячи семей. Списки нуждающихся предварительно были составлены муниципальными администрациями, имамами мечетей и благотворительным фондом "Тешам".
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
7 мая, 14:36
В домах у двух жителей Ингушетии нашли самодельные бомбы
В каждый продуктовый набор, помимо 5 кг мяса, входят мука, сахар, растительное масло, рис, финики, чай и конфеты.
"Зная, с каким нетерпением люди ждали возможности полноценно отметить Мархаш, мы постарались сделать так, чтобы никто не был лишен столь светлого семейного праздника, и позаботиться о нуждах наших жителей, которые сегодня могут столкнуться с трудностями в проведении праздничных мероприятий. Поэтому Национальным фондом развития Ингушетии вновь проводится акция помощи", – заметил Калиматов.
Уточняется, что вся продукция была приобретена в республике, у местных предпринимателей и товаропроизводителей.
Сотрудники Федеральной службой безопасности РФ конвоируют задержанного - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
28 апреля, 20:31
Источник сообщил об уничтожении боевика в Ингушетии
По данным пресс-службы, это уже третья благотворительная акция, проводимая Национальным фондом развития Ингушетии, созданного главой региона менее года назад для поддержки жителей республики, оказавшихся в затруднительном материальном положении.
 
Республика ИнгушетияМахмуд-Али Калиматов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:09В Португалии вынесли приговор полицейским, избившим украинца до смерти
21:52На Храмовой горе в Иерусалиме потушили пожар 0:13
21:47В Палестине сообщили о гибели двадцати человек при авиаударах Израиля
21:45Американский корабль сделал 30 выстрелов из-за маневров иранских катеров
21:16Досрочные выборы в парламент Армении пройдут 20 июня
21:13Байден заявил о непричастности Москвы к кибератаке на трубопровод в США
21:10Лавров и Чавушоглу обсудили поставки "Спутника V" в Турцию
21:06Журналист Welt приехал в Москву и высказался о "главном козыре" Путина
21:06Алиев напомнил Франции о черепах алжирцев в музее
21:03Байден пообещал привлечь атаковавших Colonial Pipeline к ответственности
20:56Нетаньяху пообещал, что атакующие Израиль заплатят высокую цену
20:54Лавров и Чавушоглу осудили выселение палестинцев из квартала Шейх Джаррах
20:52Конфликт между Киргизией и Таджикистаном не завершен, считает Госдеп
20:49NI описал сценарий столкновения России и США в Черном море
20:43Во Франции женщина с ножом напала на полицейского
20:38В Москве вандалы повредили поклонный крест в Спасо-Андрониковом монастыре
20:34Волонтер рассказал, как искали пропавшего омского министра
20:30Российские Су-27 сопроводили французские самолеты над Черным морем
20:19В Донецке открыли памятник павшим героям ДНР
20:13"Грубая махинация": в Минобороны Франции отреагировали на письмо военных
Лента новостейМолния