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Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Москвичей в понедельник ждет погожий весенний день, потеплеет до плюс 18, что соответствует климатической норме мая, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T09:26
2021-05-10T09:26
россия
александр синенков
центр "фобос"
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Москвичей в понедельник ждет погожий весенний день, потеплеет до плюс 18, что соответствует климатической норме мая, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."В Москве небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха в столице плюс 16-18, в Подмосковье плюс 14-19 тепла", — сообщил Синенков.По его словам, такие температурные показатели соответствуют климатической норме. Ветер северо-восточный 3-8 метра в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 757 миллиметров ртутного столба, что на 9 миллиметров выше нормы.
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россия
москва
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россия, александр синенков, центр "фобос", москва, московская область (подмосковье), общество

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

09:26 10.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОтдыхающие на Крымской набережной в парке искусств Музеон в Москве
Отдыхающие на Крымской набережной в парке искусств Музеон в Москве - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Москвичей в понедельник ждет погожий весенний день, потеплеет до плюс 18, что соответствует климатической норме мая, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
Москве небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха в столице плюс 16-18, в Подмосковье плюс 14-19 тепла", — сообщил Синенков.
По его словам, такие температурные показатели соответствуют климатической норме. Ветер северо-восточный 3-8 метра в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 757 миллиметров ртутного столба, что на 9 миллиметров выше нормы.
Отдыхающие в Александровском саду в Москве - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
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РоссияАлександр СиненковЦентр "Фобос"МоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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