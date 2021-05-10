https://ria.ru/20210510/pogoda-1731632467.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

Москвичей в понедельник ждет погожий весенний день, потеплеет до плюс 18, что соответствует климатической норме мая, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T09:26

2021-05-10T09:26

2021-05-10T09:26

россия

александр синенков

центр "фобос"

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Москвичей в понедельник ждет погожий весенний день, потеплеет до плюс 18, что соответствует климатической норме мая, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."В Москве небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха в столице плюс 16-18, в Подмосковье плюс 14-19 тепла", — сообщил Синенков.По его словам, такие температурные показатели соответствуют климатической норме. Ветер северо-восточный 3-8 метра в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 757 миллиметров ртутного столба, что на 9 миллиметров выше нормы.

https://ria.ru/20210509/pogoda-1731604920.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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россия, александр синенков, центр "фобос", москва, московская область (подмосковье), общество