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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210510/paskha-1731634094.html
Архимандрит уточнил, сколько продлится празднование Пасхи у православных
Архимандрит уточнил, сколько продлится празднование Пасхи у православных
Пасхальный период особой радости у православных христиан не заканчивается с окончанием празднования Пасхи и Светлой недели, а продолжается 40 дней, вплоть до... РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T09:49
2021-05-10T09:49
религия и мировоззрение
религия
пасха
русская православная церковь
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Пасхальный период особой радости у православных христиан не заканчивается с окончанием празднования Пасхи и Светлой недели, а продолжается 40 дней, вплоть до праздника Вознесения, заявил РИА Новости настоятель храма Всех Святых - подворья Русской церкви в Страсбурге архимандрит Филипп (Рябых).Праздник Вознесения Господня празднуется на 40-й день после Пасхи (в этом году 10 июня). Отвечая на вопрос о том, какое время наступает у христиан после окончания пасхальных празднований, архимандрит Филипп заметил, что "после Светлой недели (3-9 мая) Пасха еще не заканчивается: "Христос воскресе" будет звучать до 9 июня в этом году"."Как в Великий пост от верующих требуется внимание к тем темам, которые предлагаются в церковном богослужении для размышления и действий, так и в пасхальный период нам дается целая программа: обретение и обновление веры в Бога (воскресенья Фомы и самарянки), хранение верности Христу (воскресенье жен-мироносиц), исцеление и возобновление наших духовных и телесных сил (воскресенья о расслабленном и слепом)", - рассказал собеседник агентства.Свое краткое название воскресные дни в церковном календаре получают исходя из того, какой евангельский отрывок читают за богослужениями в этот день. Например, "Воскресенье о расслабленном" - это день, когда в храмах читают повествование из Евангелия о том, как Христос исцелил больного, расслабленного человека."Внимательное и глубокое переживание Великого поста, а затем и пасхальных дней закладывает в человеке определенное устройство. Великопостная работа над своими мыслями, чувствами и потребностями сменяется пасхальной радостью о делах Божиих, Его всесилии и бесконечной любви", - сказал архимандрит.По его словам, этот метод жизни, то есть "движение к радости и оптимизму через внутренний и внешний труд над собой", христианам следует "воспроизводить постоянно и уже не оставлять во всю жизнь". "Не случайно воспоминание этой модели происходит каждую неделю в течение всего года. В среду и пятницу мы постимся, вспоминая страсти Христовы, а в воскресный день славим воскресение Христа из мертвых", - добавил настоятель.
https://ria.ru/20210510/radonitsa-1730350702.html
https://ria.ru/20210509/gorka-1730658412.html
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религия, пасха, русская православная церковь

Архимандрит уточнил, сколько продлится празднование Пасхи у православных

09:49 10.05.2021
 
© Пресс-служба Патриархии РПЦ / Перейти в фотобанкНа праздничном пасхальном богослужении в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве
На праздничном пасхальном богослужении в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© Пресс-служба Патриархии РПЦ
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Пасхальный период особой радости у православных христиан не заканчивается с окончанием празднования Пасхи и Светлой недели, а продолжается 40 дней, вплоть до праздника Вознесения, заявил РИА Новости настоятель храма Всех Святых - подворья Русской церкви в Страсбурге архимандрит Филипп (Рябых).
Праздник Вознесения Господня празднуется на 40-й день после Пасхи (в этом году 10 июня). Отвечая на вопрос о том, какое время наступает у христиан после окончания пасхальных празднований, архимандрит Филипп заметил, что "после Светлой недели (3-9 мая) Пасха еще не заканчивается: "Христос воскресе" будет звучать до 9 июня в этом году".
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"Как в Великий пост от верующих требуется внимание к тем темам, которые предлагаются в церковном богослужении для размышления и действий, так и в пасхальный период нам дается целая программа: обретение и обновление веры в Бога (воскресенья Фомы и самарянки), хранение верности Христу (воскресенье жен-мироносиц), исцеление и возобновление наших духовных и телесных сил (воскресенья о расслабленном и слепом)", - рассказал собеседник агентства.
Свое краткое название воскресные дни в церковном календаре получают исходя из того, какой евангельский отрывок читают за богослужениями в этот день. Например, "Воскресенье о расслабленном" - это день, когда в храмах читают повествование из Евангелия о том, как Христос исцелил больного, расслабленного человека.
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"Внимательное и глубокое переживание Великого поста, а затем и пасхальных дней закладывает в человеке определенное устройство. Великопостная работа над своими мыслями, чувствами и потребностями сменяется пасхальной радостью о делах Божиих, Его всесилии и бесконечной любви", - сказал архимандрит.
По его словам, этот метод жизни, то есть "движение к радости и оптимизму через внутренний и внешний труд над собой", христианам следует "воспроизводить постоянно и уже не оставлять во всю жизнь". "Не случайно воспоминание этой модели происходит каждую неделю в течение всего года. В среду и пятницу мы постимся, вспоминая страсти Христовы, а в воскресный день славим воскресение Христа из мертвых", - добавил настоятель.
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