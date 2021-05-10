https://ria.ru/20210510/palestina-1731671151.html

Палестина надеется на проведение ближневосточной конференции в Москве

Палестина надеется на проведение ближневосточной конференции в Москве

Палестина надеется на проведение в конце года международной ближневосточной конференции с участием 20-25 разных стран, иначе наступят "тяжелые времена", решение РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T16:57

2021-05-10T16:57

2021-05-10T17:18

абдель хафиз нофаль

сергей лавров

евросоюз

международный уголовный суд

махмуд аббас

иерусалим

оон

япония

восточный иерусалим

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/07/1568281054_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_d14c2011eb218b6b45b7dd3eb53c224f.jpg

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Палестина надеется на проведение в конце года международной ближневосточной конференции с участием 20-25 разных стран, иначе наступят "тяжелые времена", решение о ее дате и месте принимать "квартету" по ближневосточному урегулированию (Россия, США, ООН, Евросоюз), но Палестина надеется, что она пройдет в Москве, заявил РИА Новости палестинский посол в РФ Абдель Хафиз Нофаль.По его словам, "необходима министерская встреча "квартета" по ближневосточному урегулированию, чтобы подготовить международную конференцию"."Ситуация на Ближнем востоке сложная, нужна международная конференция. Собрать 20-25 стран будет хорошей идеей - от Европы 3-5 стран, Японию, арабские страны, Египет, Иорданию, Саудовскую Аравию, может, такие страны, которые имеют хорошие отношения с Израилем. На этой конференции обозначить временные рамки для поиска решения, иначе наступят очень тяжелые времена", - сказал посол."Конференция не пройдет завтра и даже не послезавтра. Мы просим "квартет" инициировать встречу, где обсудят детали проведения такой конференции. Надеемся, что к концу году она (конференция) пройдет, это будет хорошей идеей. Надеемся, ситуация с коронавирусом позволит ее провести не в онлайн-формате", - уточнил палестинский дипломат.Он подчеркнул, что "квартет" будет решать, где и когда может пройти конференция". "Мы надеемся, что Москва примет ее", - добавил он."Все последние дни мы в контакте с российской стороной, с господином (замглавы МИД РФ Михаилом) Богдановым, спецпредставителем министра иностранных дел (РФ) по ближневосточному урегулированию Владимиром Сафронковым", - сказал дипломат.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с палестинским коллегой Риядом аль-Малики выразил надежду, что никто не будет затягивать работу по организации международной конференции по ближневосточному урегулированию, ситуация на земле требует быстрых и ответственных решений. Он напомнил, что это была давняя инициатива Москвы, но теперь это уже инициатива главы палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса, которую РФ поддерживает и проработке которой должен быть посвящен специальный процесс в рамках "квартета".Волнения в минувшую пятницу вспыхнули сразу в двух районах Восточного Иерусалима - возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей, из-за чего уже больше недели продолжаются акции протеста, перерастающие в беспорядки. На фоне этого Махмуд Аббас поручил представителю Палестины в ООН запросить заседание Совета Безопасности для обсуждения событий в Восточном Иерусалиме.В 1956 году правительство Иордании в сотрудничестве с Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) решило поселить 28 семей в районе Шейх Джаррах в Иерусалиме, но не вручило им документы на право собственности на жилье.В феврале палата Международного уголовного суда постановила, что обладает юрисдикцией для расследования ситуации в Палестине и вероятных военных преступлений. Палата постановила, что территориальная юрисдикция суда по ситуации в Палестине, участнице Римского статута, распространяется на оккупированные Израилем с 1967 года территории, а именно Газу и Западный берег, включая Восточный Иерусалим.

https://ria.ru/20210505/palestina-1731192439.html

https://ria.ru/20210505/palestina-1731186178.html

https://ria.ru/20210126/ssha-1594696303.html

https://ria.ru/20210505/palestina-1731190934.html

иерусалим

япония

восточный иерусалим

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

абдель хафиз нофаль, сергей лавров, евросоюз, международный уголовный суд, махмуд аббас, иерусалим, оон, япония, восточный иерусалим, в мире, россия, москва