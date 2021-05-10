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Палестина надеется на проведение ближневосточной конференции в Москве
Палестина надеется на проведение ближневосточной конференции в Москве
Палестина надеется на проведение в конце года международной ближневосточной конференции с участием 20-25 разных стран, иначе наступят "тяжелые времена", решение РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T16:57
2021-05-10T17:18
абдель хафиз нофаль
сергей лавров
евросоюз
международный уголовный суд
махмуд аббас
иерусалим
оон
япония
восточный иерусалим
в мире
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Палестина надеется на проведение в конце года международной ближневосточной конференции с участием 20-25 разных стран, иначе наступят "тяжелые времена", решение о ее дате и месте принимать "квартету" по ближневосточному урегулированию (Россия, США, ООН, Евросоюз), но Палестина надеется, что она пройдет в Москве, заявил РИА Новости палестинский посол в РФ Абдель Хафиз Нофаль.По его словам, "необходима министерская встреча "квартета" по ближневосточному урегулированию, чтобы подготовить международную конференцию"."Ситуация на Ближнем востоке сложная, нужна международная конференция. Собрать 20-25 стран будет хорошей идеей - от Европы 3-5 стран, Японию, арабские страны, Египет, Иорданию, Саудовскую Аравию, может, такие страны, которые имеют хорошие отношения с Израилем. На этой конференции обозначить временные рамки для поиска решения, иначе наступят очень тяжелые времена", - сказал посол."Конференция не пройдет завтра и даже не послезавтра. Мы просим "квартет" инициировать встречу, где обсудят детали проведения такой конференции. Надеемся, что к концу году она (конференция) пройдет, это будет хорошей идеей. Надеемся, ситуация с коронавирусом позволит ее провести не в онлайн-формате", - уточнил палестинский дипломат.Он подчеркнул, что "квартет" будет решать, где и когда может пройти конференция". "Мы надеемся, что Москва примет ее", - добавил он."Все последние дни мы в контакте с российской стороной, с господином (замглавы МИД РФ Михаилом) Богдановым, спецпредставителем министра иностранных дел (РФ) по ближневосточному урегулированию Владимиром Сафронковым", - сказал дипломат.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с палестинским коллегой Риядом аль-Малики выразил надежду, что никто не будет затягивать работу по организации международной конференции по ближневосточному урегулированию, ситуация на земле требует быстрых и ответственных решений. Он напомнил, что это была давняя инициатива Москвы, но теперь это уже инициатива главы палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса, которую РФ поддерживает и проработке которой должен быть посвящен специальный процесс в рамках "квартета".Волнения в минувшую пятницу вспыхнули сразу в двух районах Восточного Иерусалима - возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей, из-за чего уже больше недели продолжаются акции протеста, перерастающие в беспорядки. На фоне этого Махмуд Аббас поручил представителю Палестины в ООН запросить заседание Совета Безопасности для обсуждения событий в Восточном Иерусалиме.В 1956 году правительство Иордании в сотрудничестве с Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) решило поселить 28 семей в районе Шейх Джаррах в Иерусалиме, но не вручило им документы на право собственности на жилье.В феврале палата Международного уголовного суда постановила, что обладает юрисдикцией для расследования ситуации в Палестине и вероятных военных преступлений. Палата постановила, что территориальная юрисдикция суда по ситуации в Палестине, участнице Римского статута, распространяется на оккупированные Израилем с 1967 года территории, а именно Газу и Западный берег, включая Восточный Иерусалим.
https://ria.ru/20210505/palestina-1731192439.html
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абдель хафиз нофаль, сергей лавров, евросоюз, международный уголовный суд, махмуд аббас, иерусалим, оон, япония, восточный иерусалим, в мире, россия, москва

Палестина надеется на проведение ближневосточной конференции в Москве

16:57 10.05.2021 (обновлено: 17:18 10.05.2021)
 
© РИА Новости / Алия СудаковаУлицы Вифлеема во время режима карантинной блокады
Улицы Вифлеема во время режима карантинной блокады - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© РИА Новости / Алия Судакова
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Палестина надеется на проведение в конце года международной ближневосточной конференции с участием 20-25 разных стран, иначе наступят "тяжелые времена", решение о ее дате и месте принимать "квартету" по ближневосточному урегулированию (Россия, США, ООН, Евросоюз), но Палестина надеется, что она пройдет в Москве, заявил РИА Новости палестинский посол в РФ Абдель Хафиз Нофаль.
По его словам, "необходима министерская встреча "квартета" по ближневосточному урегулированию, чтобы подготовить международную конференцию".
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"Конференция не пройдет завтра и даже не послезавтра. Мы просим "квартет" инициировать встречу, где обсудят детали проведения такой конференции. Надеемся, что к концу году она (конференция) пройдет, это будет хорошей идеей. Надеемся, ситуация с коронавирусом позволит ее провести не в онлайн-формате", - уточнил палестинский дипломат.
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Он подчеркнул, что "квартет" будет решать, где и когда может пройти конференция". "Мы надеемся, что Москва примет ее", - добавил он.
"Все последние дни мы в контакте с российской стороной, с господином (замглавы МИД РФ Михаилом) Богдановым, спецпредставителем министра иностранных дел (РФ) по ближневосточному урегулированию Владимиром Сафронковым", - сказал дипломат.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с палестинским коллегой Риядом аль-Малики выразил надежду, что никто не будет затягивать работу по организации международной конференции по ближневосточному урегулированию, ситуация на земле требует быстрых и ответственных решений. Он напомнил, что это была давняя инициатива Москвы, но теперь это уже инициатива главы палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса, которую РФ поддерживает и проработке которой должен быть посвящен специальный процесс в рамках "квартета".
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Волнения в минувшую пятницу вспыхнули сразу в двух районах Восточного Иерусалима - возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей, из-за чего уже больше недели продолжаются акции протеста, перерастающие в беспорядки. На фоне этого Махмуд Аббас поручил представителю Палестины в ООН запросить заседание Совета Безопасности для обсуждения событий в Восточном Иерусалиме.
В 1956 году правительство Иордании в сотрудничестве с Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) решило поселить 28 семей в районе Шейх Джаррах в Иерусалиме, но не вручило им документы на право собственности на жилье.
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В феврале палата Международного уголовного суда постановила, что обладает юрисдикцией для расследования ситуации в Палестине и вероятных военных преступлений. Палата постановила, что территориальная юрисдикция суда по ситуации в Палестине, участнице Римского статута, распространяется на оккупированные Израилем с 1967 года территории, а именно Газу и Западный берег, включая Восточный Иерусалим.
 
Абдель Хафиз НофальСергей ЛавровЕвросоюзМеждународный уголовный судМахмуд АббасИерусалимООНЯпонияВосточный ИерусалимВ миреРоссияМосква
 
 
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