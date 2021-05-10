https://ria.ru/20210510/otnosheniya-1731638411.html

МИД Словакии призвал остановить негативную спираль в отношениях с Россией

МИД Словакии призвал остановить негативную спираль в отношениях с Россией

Дальнейшая эскалация отношений между Евросоюзом и Россией никому не нужна, но есть принципиальные вопросы, по которым стороны придерживаются различных взглядов, РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T10:46

2021-05-10T10:46

2021-05-10T11:29

иван корчок

россия

мид словакии

евросоюз

москва

политика

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ПРАГА, 10 мая – РИА Новости. Дальнейшая эскалация отношений между Евросоюзом и Россией никому не нужна, но есть принципиальные вопросы, по которым стороны придерживаются различных взглядов, заявил глава МИД Словакии Иван Корчок журналистам по прибытии на заседание СМ МИД стран ЕС.По его словам, необходимо остановить негативную спираль, по которой развиваются наши отношения.Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.

https://ria.ru/20210504/evropa-1731011130.html

россия

москва

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иван корчок, россия, мид словакии, евросоюз, москва, политика