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МИД Словакии призвал остановить негативную спираль в отношениях с Россией
МИД Словакии призвал остановить негативную спираль в отношениях с Россией
Дальнейшая эскалация отношений между Евросоюзом и Россией никому не нужна, но есть принципиальные вопросы, по которым стороны придерживаются различных взглядов, РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T10:46
2021-05-10T11:29
иван корчок
россия
мид словакии
евросоюз
москва
политика
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ПРАГА, 10 мая – РИА Новости. Дальнейшая эскалация отношений между Евросоюзом и Россией никому не нужна, но есть принципиальные вопросы, по которым стороны придерживаются различных взглядов, заявил глава МИД Словакии Иван Корчок журналистам по прибытии на заседание СМ МИД стран ЕС.По его словам, необходимо остановить негативную спираль, по которой развиваются наши отношения.Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
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иван корчок, россия, мид словакии, евросоюз, москва, политика

МИД Словакии призвал остановить негативную спираль в отношениях с Россией

10:46 10.05.2021 (обновлено: 11:29 10.05.2021)
 
© AP Photo / Nicolae DumitracheМинистр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок
Министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© AP Photo / Nicolae Dumitrache
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ПРАГА, 10 мая – РИА Новости. Дальнейшая эскалация отношений между Евросоюзом и Россией никому не нужна, но есть принципиальные вопросы, по которым стороны придерживаются различных взглядов, заявил глава МИД Словакии Иван Корчок журналистам по прибытии на заседание СМ МИД стран ЕС.
По его словам, необходимо остановить негативную спираль, по которой развиваются наши отношения.

"Ситуация в отношениях между странами-членами Евросоюза и Россией и в целом между ЕС и Россией сложная. Дальнейшая эскалация этих отношений никому не нужна. Но, конечно, существуют принципиальные вопросы, по которым стороны придерживаются различных взглядов. При этом важно, чтобы сохранялось единство европейских государств", — сказал Корчок, выступление которого транслировал ТВ-канал ЕС.

Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
Флаги Евросоюза у здания Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
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В отношениях с Россией ЕС все еще идет по стопам Наполеона
 
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