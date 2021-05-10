https://ria.ru/20210510/obraschenie-1731638957.html

Глава МВД Франции раскритиковал обращение военных к властям

Глава МВД Франции раскритиковал обращение военных к властям

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что не считает смелым поступок военных, поддержавших генералов в отставке, которые подписали письмо об... РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T10:59

2021-05-10T10:59

2021-05-10T13:30

жеральд дарманен

эммануэль макрон

марин ле пен

франция

общество

в мире

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ПАРИЖ, 10 мая — РИА Новости. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что не считает смелым поступок военных, поддержавших генералов в отставке, которые подписали письмо об угрозе распада страны.Так он прокомментировал открытое письмо, опубликованное в издании Valeurs actuelles, под которым подписались более 40 тысяч человек.Министр-делегат по вопросам промышленности при министре экономики, финансов и восстановления страны Аньес Панье-Рюнаше назвала обращение политическим."То, что военные, или так называемые военные, прибегают к таким крайне правым терминам, похоже на политическую инструментализацию", — сказала она в эфире Sud Radio.В апреле Valeurs actuelles опубликовало письмо 20 генералов в отставке, которые обратились к президенту Эммануэлю Макрону с призывом "защитить патриотизм". По их мнению, Франции грозит распад: исламисты устанавливают свои порядки в разных частях страны и фактически уже началась расовая война.Глава Минобороны Франции Флоранс Парли называла это обращение безответственным, а начальник штаба Вооруженных сил Франсуа Лекуантр заявил, что подписавшие его предстанут перед военным советом и могут быть отстранены от службы.

https://ria.ru/20210428/makron-1730210849.html

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жеральд дарманен, эммануэль макрон, марин ле пен, франция, общество, в мире