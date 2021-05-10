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Глава МВД Франции раскритиковал обращение военных к властям
Глава МВД Франции раскритиковал обращение военных к властям
Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что не считает смелым поступок военных, поддержавших генералов в отставке, которые подписали письмо об... РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T10:59
2021-05-10T13:30
жеральд дарманен
эммануэль макрон
марин ле пен
франция
общество
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ПАРИЖ, 10 мая — РИА Новости. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что не считает смелым поступок военных, поддержавших генералов в отставке, которые подписали письмо об угрозе распада страны.Так он прокомментировал открытое письмо, опубликованное в издании Valeurs actuelles, под которым подписались более 40 тысяч человек.Министр-делегат по вопросам промышленности при министре экономики, финансов и восстановления страны Аньес Панье-Рюнаше назвала обращение политическим."То, что военные, или так называемые военные, прибегают к таким крайне правым терминам, похоже на политическую инструментализацию", — сказала она в эфире Sud Radio.В апреле Valeurs actuelles опубликовало письмо 20 генералов в отставке, которые обратились к президенту Эммануэлю Макрону с призывом "защитить патриотизм". По их мнению, Франции грозит распад: исламисты устанавливают свои порядки в разных частях страны и фактически уже началась расовая война.Глава Минобороны Франции Флоранс Парли называла это обращение безответственным, а начальник штаба Вооруженных сил Франсуа Лекуантр заявил, что подписавшие его предстанут перед военным советом и могут быть отстранены от службы.
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жеральд дарманен, эммануэль макрон, марин ле пен, франция, общество, в мире

Глава МВД Франции раскритиковал обращение военных к властям

10:59 10.05.2021 (обновлено: 13:30 10.05.2021)
 
© AP Photo / Michel EulerЛюди в масках переходят ​мост Пон-Нёф в Париже, Франция
Люди в масках переходят ​мост Пон-Нёф в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© AP Photo / Michel Euler
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ПАРИЖ, 10 мая — РИА Новости. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что не считает смелым поступок военных, поддержавших генералов в отставке, которые подписали письмо об угрозе распада страны.
Так он прокомментировал открытое письмо, опубликованное в издании Valeurs actuelles, под которым подписались более 40 тысяч человек.

"Речь идет об анонимных личностях. В этом их смелость — в анонимности? Когда вы хотите заниматься политикой, вы представляете свою кандидатуру на выборах. Когда я был недоволен происходящим, я пошел на выборы. И в демократической стране выбор за народом, а не за несколькими военными <...> Как смешно это "храброе" общество, которое предоставляет голос анонимам", — сказал Дарманен в эфире телеканала BFM TV.

Министр-делегат по вопросам промышленности при министре экономики, финансов и восстановления страны Аньес Панье-Рюнаше назвала обращение политическим.
"То, что военные, или так называемые военные, прибегают к таким крайне правым терминам, похоже на политическую инструментализацию", — сказала она в эфире Sud Radio.
В апреле Valeurs actuelles опубликовало письмо 20 генералов в отставке, которые обратились к президенту Эммануэлю Макрону с призывом "защитить патриотизм". По их мнению, Франции грозит распад: исламисты устанавливают свои порядки в разных частях страны и фактически уже началась расовая война.
Глава Минобороны Франции Флоранс Парли называла это обращение безответственным, а начальник штаба Вооруженных сил Франсуа Лекуантр заявил, что подписавшие его предстанут перед военным советом и могут быть отстранены от службы.
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