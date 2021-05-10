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В Новой Зеландии мужчина ранил ножом несколько человек в супермаркете
В Новой Зеландии мужчина ранил ножом несколько человек в супермаркете
Пять человек пострадали в результате атаки с ножом в супермаркете города Данидин на юге Новой Зеландии, сообщает местное радио RNZ. РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T08:27
2021-05-10T08:28
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Пять человек пострадали в результате атаки с ножом в супермаркете города Данидин на юге Новой Зеландии, сообщает местное радио RNZ.Менеджер магазина Countdown Кири Ханнифин подтвердила факт нападения и число пострадавших, двое из них сотрудники супермаркета. Скорая помощь заявила, что все пятеро доставлены в больницу Данидина, трое находятся в критическом состоянии.Одна из очевидиц произошедшего, как передает радио, заявила, что нападавший, по ее мнению, был под действием наркотиков. Другой очевидец сообщил, что мужчина напал на людей с двумя ножами, его обезвредили посетители магазина и персонал.Правоохранители также заявили, что расценивают произошедшее как "случайную атаку", нападавший находится в больнице. В свою очередь, премьер-министр страны Джасинда Ардерн, как передает радио, подчеркнула, что мотивы нападавшего пока неизвестны, но "ничто не свидетельствует о том, что это был акт внутреннего терроризма".
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новая зеландия, в мире

В Новой Зеландии мужчина ранил ножом несколько человек в супермаркете

08:27 10.05.2021 (обновлено: 08:28 10.05.2021)
 
© AP Photo / Mark BakerСтрельба в мечети в Новой Зеландии
Стрельба в мечети в Новой Зеландии - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© AP Photo / Mark Baker
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Пять человек пострадали в результате атаки с ножом в супермаркете города Данидин на юге Новой Зеландии, сообщает местное радио RNZ.
Менеджер магазина Countdown Кири Ханнифин подтвердила факт нападения и число пострадавших, двое из них сотрудники супермаркета. Скорая помощь заявила, что все пятеро доставлены в больницу Данидина, трое находятся в критическом состоянии.
Одна из очевидиц произошедшего, как передает радио, заявила, что нападавший, по ее мнению, был под действием наркотиков. Другой очевидец сообщил, что мужчина напал на людей с двумя ножами, его обезвредили посетители магазина и персонал.
"По предварительным данным, пострадали несколько человек. Один человек помещен под стражу", - говорится в заявлении новозеландской полиции.
Правоохранители также заявили, что расценивают произошедшее как "случайную атаку", нападавший находится в больнице. В свою очередь, премьер-министр страны Джасинда Ардерн, как передает радио, подчеркнула, что мотивы нападавшего пока неизвестны, но "ничто не свидетельствует о том, что это был акт внутреннего терроризма".
Андрей Алипченков - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
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