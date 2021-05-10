https://ria.ru/20210510/nakopleniya-1731646296.html

Россияне рассказали, когда пора начинать копить на пенсию

Россияне рассказали, когда пора начинать копить на пенсию

Более 80 процентов россиян считают, что начинать копить на пенсию надо как можно раньше, показали результаты исследования негосударственного пенсионного фонда... РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T12:21

2021-05-10T12:21

2021-05-10T18:39

россия

пенсии

общество

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Более 80 процентов россиян считают, что начинать копить на пенсию надо как можно раньше, показали результаты исследования негосударственного пенсионного фонда "Открытие", с которыми ознакомилось РИА Новости.Аналитики НПФ в апреле опросили россиян старше 25 лет по всей стране на тему, как они распоряжаются личными и семейными финансами. При этом доля респондентов из Москвы и Московской области составила 11 процентов.Выяснилось, что 64 процентов россиян имеют личные сбережения. Большинство копит на непредвиденные расходы (22 процента), на случай потери основного дохода (20 процентов) и на покупку недвижимости (14 процентов).На пенсию копят только 11 процентов респондентов. При этом на вопрос, когда необходимо начинать копить на пенсию, 82 процента респондентов ответили: чем раньше, тем лучше. Из тех, кто не делает сбережений, большая часть, 72 процента, не копят из-за того, что им хватает средств только на ежемесячные расходы, и только 14 процентов респондентов — из-за недоверия к банковской системе.В случае утраты источника дохода накопленных средств хватит на полгода почти каждому третьему опрошенному, на год — 15 процентам и на несколько лет — 12 процентам. Самыми "запасливыми" оказались респонденты в возрасте 31-40 лет. При этом 19 процентов опрошенных ежемесячно откладывают по десять процентов от своей зарплаты, а восемь процентов могут позволить себе откладывать 30 и больше.Большинство респондентов (42 процента) предпочитают хранить деньги на банковском депозите, четверть имеют ценные бумаги, 23 процента покупают иностранную валюту, 14 — инвестируют в недвижимость.Накопления имеют 73 процента пар, а вот среди одиноких женщин откладывает деньги только чуть больше половины (51 процент), в то время как среди одиноких мужчин — 62 процента.Основные мотивы ведения семейного бюджета: отсечь спонтанные расходы, отказаться от ненужных покупок (десять процентов опрошенных); создать финансовый резерв на время семейного кризиса (11 процентов); установить долгосрочные цели — пять процентов; для всего перечисленного — 74 процента. Среди семейных респондентов 55 процентов имеют общий семейный бюджет, 31 процент семей — и общий, и личный бюджеты и только 14 процентов семей — строго раздельные бюджеты супругов.Судя по ответам, в большинстве российских семей царит финансовое равноправие — 64 процента респондентов согласовывают крупные траты друг с другом, оставляя мелкие расходы на усмотрение каждого, и только в 14 процентах семей бюджетом распоряжается один из супругов: 8,5 процента замужних женщин и десять процентов женатых мужчин сказали, что финансовые решения в семье принимают они.

https://ria.ru/20210420/sberezheniya-1729027821.html

https://ria.ru/20210226/pensiya-1599037758.html

https://ria.ru/20210327/pensiya-1603081338.html

https://ria.ru/20210427/pensiya-1730222531.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, пенсии, общество