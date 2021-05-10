Пропавшего омского министра Мураховского нашли живым
11:47 10.05.2021 (обновлено: 12:45 10.05.2021)
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГлавный врач омской БСМП №1 Александр Мураховский
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Пропавшего в лесу министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского нашли живым, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Мураховский вышел к людям в районе села Баслы. Находится в нормальном состоянии. Сейчас проходит обследование в больнице Большеуковского района", — говорится в сообщении.
Мураховский пропал после того, как 7 мая уехал на квадроцикле с охотбазы в районе деревни Поспелово в 270 километрах от Омска. Официально пропажу подтвердили только вечером 9 мая, тогда же в шести с половиной километрах от охотбазы нашли квадроцикл.
В поисках участвовали волонтеры из отряда "Лиза Алерт", "Доброспас", полицейские, сотрудники Росгвардии и МЧС, охотинспекторы и местные жители, применялись вертолет и беспилотники.
Омская полиция поблагодарила всех участников поисков.
Александр Мураховский стал главой Минздрава Омской области в ноябре. До этого он работал главврачом больницы скорой медицинской помощи № 1, куда в августе доставили Алексея Навального после того, как ему стало плохо в самолете.