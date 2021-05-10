https://ria.ru/20210510/murakhovskiy-1731643975.html

Пропавшего омского министра Мураховского нашли живым

Пропавшего омского министра Мураховского нашли живым

Пропавшего в лесу министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского нашли живым, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T11:47

2021-05-10T11:47

2021-05-10T12:45

александр мураховский

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Пропавшего в лесу министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского нашли живым, сообщает пресс-служба регионального правительства.Мураховский пропал после того, как 7 мая уехал на квадроцикле с охотбазы в районе деревни Поспелово в 270 километрах от Омска. Официально пропажу подтвердили только вечером 9 мая, тогда же в шести с половиной километрах от охотбазы нашли квадроцикл. В поисках участвовали волонтеры из отряда "Лиза Алерт", "Доброспас", полицейские, сотрудники Росгвардии и МЧС, охотинспекторы и местные жители, применялись вертолет и беспилотники.Омская полиция поблагодарила всех участников поисков.Александр Мураховский стал главой Минздрава Омской области в ноябре. До этого он работал главврачом больницы скорой медицинской помощи № 1, куда в августе доставили Алексея Навального после того, как ему стало плохо в самолете.

https://radiosputnik.ria.ru/20210510/poisk-1731637760.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мураховский