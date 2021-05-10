Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210510/murakhovskiy-1731634497.html
Главу омского Минздрава Мураховского будет искать беспилотник
Главу омского Минздрава Мураховского будет искать беспилотник
Спасатели применят беспилотник для поисков пропавшего в лесу министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T10:00
2021-05-10T11:17
александр мураховский
поиски главы омского минздрава мураховского
россия
омская область
омск
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576107370_0:0:3300:1857_1920x0_80_0_0_7b008dce412d5722c8f86c099ca1e73b.jpg
ОМСК, 10 мая — РИА Новости. Спасатели применят беспилотник для поисков пропавшего в лесу министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС."Сегодня будет привлечена на поиски человека беспилотная авиационная система и два сотрудника", — говорится в сообщении.По данным полиции, Мураховский пропал после того, как 7 мая уехал на квадроцикле с охотбазы в районе деревни Поспелово в 270 километрах от Омска. Официально пропажу чиновника подтвердили только вечером 9 мая, тогда же в шести с половиной километрах от охотбазы нашли квадроцикл. Поиски затрудняет плохая проходимость местности со множеством заболоченных участков. Ночью операцию пришлось прекратить из-за темноты, плохой погоды и похолодания, но с рассветом действия спасателей возобновились. На месте работают волонтеры отрядов "Доброспас-Омск" и "Лиза Алерт". Некоторые Telegram-каналы сообщали, что Мураховского нашли, но в управлении МВД эту информацию опровергли.Александр Мураховский стал главой Минздрава Омской области в ноябре. До этого он работал главврачом больницы скорой медицинской помощи № 1, куда в августе доставили Алексея Навального после того, как ему стало плохо в самолете.
https://ria.ru/20201223/navalnyy-1590596499.html
россия
омская область
омск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576107370_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_3a220f48c6e60c49cc0e5d3844a18c18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр мураховский, поиски главы омского минздрава мураховского, россия, омская область, омск, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

Главу омского Минздрава Мураховского будет искать беспилотник

10:00 10.05.2021 (обновлено: 11:17 10.05.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГлавный врач омской БСМП №1 Александр Мураховский
Главный врач омской БСМП №1 Александр Мураховский - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ОМСК, 10 мая — РИА Новости. Спасатели применят беспилотник для поисков пропавшего в лесу министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
"Сегодня будет привлечена на поиски человека беспилотная авиационная система и два сотрудника", — говорится в сообщении.
По данным полиции, Мураховский пропал после того, как 7 мая уехал на квадроцикле с охотбазы в районе деревни Поспелово в 270 километрах от Омска. Официально пропажу чиновника подтвердили только вечером 9 мая, тогда же в шести с половиной километрах от охотбазы нашли квадроцикл.
Поиски затрудняет плохая проходимость местности со множеством заболоченных участков. Ночью операцию пришлось прекратить из-за темноты, плохой погоды и похолодания, но с рассветом действия спасателей возобновились. На месте работают волонтеры отрядов "Доброспас-Омск" и "Лиза Алерт". Некоторые Telegram-каналы сообщали, что Мураховского нашли, но в управлении МВД эту информацию опровергли.
Александр Мураховский стал главой Минздрава Омской области в ноябре. До этого он работал главврачом больницы скорой медицинской помощи № 1, куда в августе доставили Алексея Навального после того, как ему стало плохо в самолете.
Здание клиники Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
23 декабря 2020, 16:30
Charite: действия омских врачей были решающими при спасении Навального
 
Александр МураховскийПоиски главы омского Минздрава МураховскогоРоссияОмская областьОмскПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:14Источник рассказал о планах по модернизации "Торнадо-С"
03:09США помогают в создании биооружия другим странам, заявили в Совбезе
02:49Власти Словакии заявили о подготовке к началу вакцинации "Спутником V"
02:23Назван неочевидный способ выявить рак крови на ранней стадии
02:15Эксперт рассказал, как не переплатить за кредитное авто
02:14Названы три ошибки водителей, "убивающие" мотор в летнее время
02:10Врач назвала опасные для аллергиков продукты
01:32Погода в Москве позволяет отключить отопление, заявил Вильфанд
01:16ХАМАС предъявил ультиматум Израилю
01:15Юрист рассказал, когда можно не подчиняться требованиям ДПС
01:12Американский ветеран захотел День победы, как в России
01:03Глава Минприроды рассказал, на сколько лет в России хватит нефти и газа
00:58Politico: США заподозрили ГРУ в атаках на американских разведчиков
00:26В столкновениях с полицией в Иерусалиме пострадало почти 400 палестинцев
00:19В США одобрили использование вакцины Pfizer для подростков
00:12На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,1
00:11Православные христиане отмечают Радоницу
23:50Под Пензой десять человек госпитализировали после ДТП с автобусом
23:31Израиль начал "волну ударов" в ответ на обстрелы из сектора Газа
23:24Израиль заявил о пуске около 150 ракет из сектора Газа
Лента новостейМолния