https://ria.ru/20210510/murakhovskiy-1731634497.html

Главу омского Минздрава Мураховского будет искать беспилотник

Главу омского Минздрава Мураховского будет искать беспилотник

Спасатели применят беспилотник для поисков пропавшего в лесу министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T10:00

2021-05-10T10:00

2021-05-10T11:17

александр мураховский

поиски главы омского минздрава мураховского

россия

омская область

омск

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ОМСК, 10 мая — РИА Новости. Спасатели применят беспилотник для поисков пропавшего в лесу министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС."Сегодня будет привлечена на поиски человека беспилотная авиационная система и два сотрудника", — говорится в сообщении.По данным полиции, Мураховский пропал после того, как 7 мая уехал на квадроцикле с охотбазы в районе деревни Поспелово в 270 километрах от Омска. Официально пропажу чиновника подтвердили только вечером 9 мая, тогда же в шести с половиной километрах от охотбазы нашли квадроцикл. Поиски затрудняет плохая проходимость местности со множеством заболоченных участков. Ночью операцию пришлось прекратить из-за темноты, плохой погоды и похолодания, но с рассветом действия спасателей возобновились. На месте работают волонтеры отрядов "Доброспас-Омск" и "Лиза Алерт". Некоторые Telegram-каналы сообщали, что Мураховского нашли, но в управлении МВД эту информацию опровергли.Александр Мураховский стал главой Минздрава Омской области в ноябре. До этого он работал главврачом больницы скорой медицинской помощи № 1, куда в августе доставили Алексея Навального после того, как ему стало плохо в самолете.

https://ria.ru/20201223/navalnyy-1590596499.html

россия

омская область

омск

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александр мураховский, поиски главы омского минздрава мураховского, россия, омская область, омск, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)