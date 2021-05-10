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Возобновились поиски главы омского минздрава Мураховского
Возобновились поиски главы омского минздрава Мураховского
Поиски министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского возобновились с утра в понедельник, сообщили РИА Новости в УМВД по региону. РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T06:11
2021-05-10T11:18
поиски главы омского минздрава мураховского
александр мураховский
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
омская область
омск
происшествия
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ОМСК, 10 мая - РИА Новости. Поиски министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского возобновились с утра в понедельник, сообщили РИА Новости в УМВД по региону.По данным полиции, 7 мая Мураховский уехал на квадроцикле с охотбазы в районе деревни Поспелово (в 270 километрах от Омска) в лес и пропал. Официально пропажу чиновника в УМВД подтвердили только к вечеру 9 мая, тогда же в шести с половиной километрах от охотбазы нашли квадроцикл пропавшего. Ночью с 9 на 10 мая в некоторых Telegram-каналах появились сообщения со ссылкой на поисковый отряд "Лиза Алерт", что Мураховского нашли, однако в пресс-службе УМВД по Омской области эту информацию опровергли. В 2:30 по местному времени (23:30 воскресенья мск) стало известно, что поиски министра приостановлены – стемнело, ухудшилась погода и видимость, ощутимо похолодало."Поиски возобновились", - сообщили в пресс-службе.Как ранее сообщили РИА Новости в УМВД по региону, в поисках участвуют волонтеры из отряда "Лиза Алерт", "Доброспас", личный состав местного пункта полиции, сотрудники Росгвардии, охотинспекторы и местные жители, задействуется вертолет и беспилотные летательные аппараты. В ГУМЧС по Омской области добавили, что на поиски направлено 10 спасателей на двух личных автомобилях.Александр Мураховский до назначения министром здравоохранения региона работал главврачом Омской больницы скорой медицинской помощи № 1, куда 20 августа 2020 года с самолета доставили Алексея Навального.В Омской области с вечера 9 мая ухудшилась погода, видимость, по данным Гидрометцентра, была затруднена из-за смога от пожаров, температура составила +12 градусов, порывы ветра до восьми метров в секунду.
https://ria.ru/20201223/navalnyy-1590596499.html
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поиски главы омского минздрава мураховского, александр мураховский, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омская область, омск, происшествия

Возобновились поиски главы омского минздрава Мураховского

06:11 10.05.2021 (обновлено: 11:18 10.05.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГлавный врач омской БСМП №1 Александр Мураховский
Главный врач омской БСМП №1 Александр Мураховский - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ОМСК, 10 мая - РИА Новости. Поиски министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского возобновились с утра в понедельник, сообщили РИА Новости в УМВД по региону.
По данным полиции, 7 мая Мураховский уехал на квадроцикле с охотбазы в районе деревни Поспелово (в 270 километрах от Омска) в лес и пропал. Официально пропажу чиновника в УМВД подтвердили только к вечеру 9 мая, тогда же в шести с половиной километрах от охотбазы нашли квадроцикл пропавшего. Ночью с 9 на 10 мая в некоторых Telegram-каналах появились сообщения со ссылкой на поисковый отряд "Лиза Алерт", что Мураховского нашли, однако в пресс-службе УМВД по Омской области эту информацию опровергли. В 2:30 по местному времени (23:30 воскресенья мск) стало известно, что поиски министра приостановлены – стемнело, ухудшилась погода и видимость, ощутимо похолодало.
"Поиски возобновились", - сообщили в пресс-службе.
Как ранее сообщили РИА Новости в УМВД по региону, в поисках участвуют волонтеры из отряда "Лиза Алерт", "Доброспас", личный состав местного пункта полиции, сотрудники Росгвардии, охотинспекторы и местные жители, задействуется вертолет и беспилотные летательные аппараты. В ГУМЧС по Омской области добавили, что на поиски направлено 10 спасателей на двух личных автомобилях.
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Александр Мураховский до назначения министром здравоохранения региона работал главврачом Омской больницы скорой медицинской помощи № 1, куда 20 августа 2020 года с самолета доставили Алексея Навального.
В Омской области с вечера 9 мая ухудшилась погода, видимость, по данным Гидрометцентра, была затруднена из-за смога от пожаров, температура составила +12 градусов, порывы ветра до восьми метров в секунду.
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Поиски главы омского Минздрава МураховскогоАлександр МураховскийРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Омская областьОмскПроисшествия
 
 
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