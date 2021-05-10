https://ria.ru/20210510/murakhovskiy-1731626027.html

Возобновились поиски главы омского минздрава Мураховского

Возобновились поиски главы омского минздрава Мураховского

Поиски министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского возобновились с утра в понедельник, сообщили РИА Новости в УМВД по региону. РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T06:11

2021-05-10T06:11

2021-05-10T11:18

поиски главы омского минздрава мураховского

александр мураховский

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

омская область

омск

происшествия

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ОМСК, 10 мая - РИА Новости. Поиски министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского возобновились с утра в понедельник, сообщили РИА Новости в УМВД по региону.По данным полиции, 7 мая Мураховский уехал на квадроцикле с охотбазы в районе деревни Поспелово (в 270 километрах от Омска) в лес и пропал. Официально пропажу чиновника в УМВД подтвердили только к вечеру 9 мая, тогда же в шести с половиной километрах от охотбазы нашли квадроцикл пропавшего. Ночью с 9 на 10 мая в некоторых Telegram-каналах появились сообщения со ссылкой на поисковый отряд "Лиза Алерт", что Мураховского нашли, однако в пресс-службе УМВД по Омской области эту информацию опровергли. В 2:30 по местному времени (23:30 воскресенья мск) стало известно, что поиски министра приостановлены – стемнело, ухудшилась погода и видимость, ощутимо похолодало."Поиски возобновились", - сообщили в пресс-службе.Как ранее сообщили РИА Новости в УМВД по региону, в поисках участвуют волонтеры из отряда "Лиза Алерт", "Доброспас", личный состав местного пункта полиции, сотрудники Росгвардии, охотинспекторы и местные жители, задействуется вертолет и беспилотные летательные аппараты. В ГУМЧС по Омской области добавили, что на поиски направлено 10 спасателей на двух личных автомобилях.Александр Мураховский до назначения министром здравоохранения региона работал главврачом Омской больницы скорой медицинской помощи № 1, куда 20 августа 2020 года с самолета доставили Алексея Навального.В Омской области с вечера 9 мая ухудшилась погода, видимость, по данным Гидрометцентра, была затруднена из-за смога от пожаров, температура составила +12 градусов, порывы ветра до восьми метров в секунду.

https://ria.ru/20201223/navalnyy-1590596499.html

https://ria.ru/20201013/vrach-1579602919.html

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поиски главы омского минздрава мураховского, александр мураховский, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омская область, омск, происшествия