Сербские "Ночные волки" устроили мотопробег по пути Красной Армии
16:22 10.05.2021 (обновлено: 17:23 10.05.2021)
© Фото : предоставлено клубом "Ночные волки Сербия"Участники клуба "Ночные волки" в Сербии
© Фото : предоставлено клубом "Ночные волки Сербия"
БЕЛГРАД, 10 мая – РИА Новости. Байкеры из клуба "Ночные волки Сербия" провели 9 мая в честь Дня Победы мотопробег по маршруту советских воинов освободителей - по местам боев и памятникам красноармейцам в Сербии и Румынии, сообщил РИА Новости глава отделения "Ночных волков" в Нови-Саде Синиша "Лала" Белин.
"Автопробегом по сербскому автономному краю Воеводина и прилегающему региону Банат в Румынии мы охватили множество памятников, сел и городов в местах, освобожденных первыми Красной армией и югославскими партизанами. Вдоль самой границы Румынии "продефилировали" с флагами по так называемым "русским путям" - неасфальтированным трассам, которыми двигались красноармейцы", - заявил лидер байкеров агентству.
© Фото : предоставлено клубом "Ночные волки Сербия"Участники клуба "Ночные волки" в Сербии
© Фото : предоставлено клубом "Ночные волки Сербия"
Участники клуба "Ночные волки" в Сербии
На всем маршруте участники мотопробега возлагали цветы у мемориалов воинов-освободителей. Завершилась акция в селе Лазарево под городом Зренянин, который в начале октября 1944 года с боями освободили силы Второго Украинского фронта под командованием маршала СССР Родиона Малиновского.
Дату освобождения Сербии и всей Югославии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу страны участвовали бойцы советских Второго и Третьего Украинских фронтов под командованием маршала Федора Толбухина и части Народно-освободительной армии Югославии. По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории были похоронены свыше семи тысяч погибших при освобождении бойцов Красной армии.
© Фото : предоставлено клубом "Ночные волки Сербия"Участники клуба "Ночные волки" в Сербии
© Фото : предоставлено клубом "Ночные волки Сербия"
Участники клуба "Ночные волки" в Сербии