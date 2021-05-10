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День Победы-2021
https://ria.ru/20210510/motoprobeg-1731668295.html
Сербские "Ночные волки" устроили мотопробег по пути Красной Армии
Сербские "Ночные волки" устроили мотопробег по пути Красной Армии
Байкеры из клуба "Ночные волки Сербия" провели 9 мая в честь Дня Победы мотопробег по маршруту советских воинов освободителей - по местам боев и памятникам... РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T16:22
2021-05-10T17:23
день победы-2021
родион малиновский
ночные волки (байкерский клуб)
румыния
сербия
общество
в мире
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БЕЛГРАД, 10 мая – РИА Новости. Байкеры из клуба "Ночные волки Сербия" провели 9 мая в честь Дня Победы мотопробег по маршруту советских воинов освободителей - по местам боев и памятникам красноармейцам в Сербии и Румынии, сообщил РИА Новости глава отделения "Ночных волков" в Нови-Саде Синиша "Лала" Белин."Автопробегом по сербскому автономному краю Воеводина и прилегающему региону Банат в Румынии мы охватили множество памятников, сел и городов в местах, освобожденных первыми Красной армией и югославскими партизанами. Вдоль самой границы Румынии "продефилировали" с флагами по так называемым "русским путям" - неасфальтированным трассам, которыми двигались красноармейцы", - заявил лидер байкеров агентству.На всем маршруте участники мотопробега возлагали цветы у мемориалов воинов-освободителей. Завершилась акция в селе Лазарево под городом Зренянин, который в начале октября 1944 года с боями освободили силы Второго Украинского фронта под командованием маршала СССР Родиона Малиновского.Дату освобождения Сербии и всей Югославии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу страны участвовали бойцы советских Второго и Третьего Украинских фронтов под командованием маршала Федора Толбухина и части Народно-освободительной армии Югославии. По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории были похоронены свыше семи тысяч погибших при освобождении бойцов Красной армии.
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родион малиновский, ночные волки (байкерский клуб), румыния, сербия, общество, в мире

Сербские "Ночные волки" устроили мотопробег по пути Красной Армии

16:22 10.05.2021 (обновлено: 17:23 10.05.2021)
 
© Фото : предоставлено клубом "Ночные волки Сербия"Участники клуба "Ночные волки" в Сербии
Участники клуба Ночные волки в Сербии - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© Фото : предоставлено клубом "Ночные волки Сербия"
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 10 мая – РИА Новости. Байкеры из клуба "Ночные волки Сербия" провели 9 мая в честь Дня Победы мотопробег по маршруту советских воинов освободителей - по местам боев и памятникам красноармейцам в Сербии и Румынии, сообщил РИА Новости глава отделения "Ночных волков" в Нови-Саде Синиша "Лала" Белин.
"Автопробегом по сербскому автономному краю Воеводина и прилегающему региону Банат в Румынии мы охватили множество памятников, сел и городов в местах, освобожденных первыми Красной армией и югославскими партизанами. Вдоль самой границы Румынии "продефилировали" с флагами по так называемым "русским путям" - неасфальтированным трассам, которыми двигались красноармейцы", - заявил лидер байкеров агентству.
© Фото : предоставлено клубом "Ночные волки Сербия"Участники клуба "Ночные волки" в Сербии
Участники клуба Ночные волки в Сербии - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© Фото : предоставлено клубом "Ночные волки Сербия"
Участники клуба "Ночные волки" в Сербии
На всем маршруте участники мотопробега возлагали цветы у мемориалов воинов-освободителей. Завершилась акция в селе Лазарево под городом Зренянин, который в начале октября 1944 года с боями освободили силы Второго Украинского фронта под командованием маршала СССР Родиона Малиновского.
Дату освобождения Сербии и всей Югославии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу страны участвовали бойцы советских Второго и Третьего Украинских фронтов под командованием маршала Федора Толбухина и части Народно-освободительной армии Югославии. По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории были похоронены свыше семи тысяч погибших при освобождении бойцов Красной армии.
© Фото : предоставлено клубом "Ночные волки Сербия"Участники клуба "Ночные волки" в Сербии
Участники клуба Ночные волки в Сербии - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© Фото : предоставлено клубом "Ночные волки Сербия"
Участники клуба "Ночные волки" в Сербии
 
День Победы-2021Родион МалиновскийНочные волки (байкерский клуб)РумынияСербияОбществоВ мире
 
 
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