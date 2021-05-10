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В "Москвариуме" возбудили дело из-за нарушений санитарных мер
В "Москвариуме" возбудили дело из-за нарушений санитарных мер
Дело об административном правонарушении возбудили из-за невыполнения обязательных санитарно-противоэпидемических мероприятий в столичном "Москвариуме",... РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T11:06
2021-05-10T11:06
москвариум
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
происшествия
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Дело об административном правонарушении возбудили из-за невыполнения обязательных санитарно-противоэпидемических мероприятий в столичном "Москвариуме", сообщается на сайте московского Роспотребнадзора.Уточняется, что специалисты ведомства провели проверку в "Москвариуме" на территории Всероссийского выставочного центра 7 мая. В ходе проверки установлено, что во время массового присутствия посетителей не обеспечен режим обеззараживания воздуха в течение всего дня. Кроме того, администрация и персонал комплекса не контролируют несоблюдение социальной дистанции посетителями, отметили в ведомстве."Возбуждено дело об административном правонарушении, истребована необходимая для рассмотрения дела дополнительная документация (информация) о проведении на объекте санитарно-противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении.Добавляется, что организация принимает меры по устранению нарушений, ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Москве.
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москвариум, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, происшествия

В "Москвариуме" возбудили дело из-за нарушений санитарных мер

11:06 10.05.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПредставление с косаткой в "Моквариуме"
Представление с косаткой в Моквариуме - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Дело об административном правонарушении возбудили из-за невыполнения обязательных санитарно-противоэпидемических мероприятий в столичном "Москвариуме", сообщается на сайте московского Роспотребнадзора.
Уточняется, что специалисты ведомства провели проверку в "Москвариуме" на территории Всероссийского выставочного центра 7 мая. В ходе проверки установлено, что во время массового присутствия посетителей не обеспечен режим обеззараживания воздуха в течение всего дня. Кроме того, администрация и персонал комплекса не контролируют несоблюдение социальной дистанции посетителями, отметили в ведомстве.
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"Возбуждено дело об административном правонарушении, истребована необходимая для рассмотрения дела дополнительная документация (информация) о проведении на объекте санитарно-противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении.
Добавляется, что организация принимает меры по устранению нарушений, ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Москве.
 
МосквариумФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваПроисшествия
 
 
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