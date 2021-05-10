https://ria.ru/20210510/moskvarium-1731640163.html

В "Москвариуме" возбудили дело из-за нарушений санитарных мер

В "Москвариуме" возбудили дело из-за нарушений санитарных мер

Дело об административном правонарушении возбудили из-за невыполнения обязательных санитарно-противоэпидемических мероприятий в столичном "Москвариуме",... РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T11:06

2021-05-10T11:06

2021-05-10T11:06

москвариум

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

происшествия

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Дело об административном правонарушении возбудили из-за невыполнения обязательных санитарно-противоэпидемических мероприятий в столичном "Москвариуме", сообщается на сайте московского Роспотребнадзора.Уточняется, что специалисты ведомства провели проверку в "Москвариуме" на территории Всероссийского выставочного центра 7 мая. В ходе проверки установлено, что во время массового присутствия посетителей не обеспечен режим обеззараживания воздуха в течение всего дня. Кроме того, администрация и персонал комплекса не контролируют несоблюдение социальной дистанции посетителями, отметили в ведомстве."Возбуждено дело об административном правонарушении, истребована необходимая для рассмотрения дела дополнительная документация (информация) о проведении на объекте санитарно-противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении.Добавляется, что организация принимает меры по устранению нарушений, ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Москве.

https://ria.ru/20210507/kurenie-1731409839.html

москва

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москвариум, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, происшествия