https://ria.ru/20210510/moskvarium-1731640163.html
В "Москвариуме" возбудили дело из-за нарушений санитарных мер
В "Москвариуме" возбудили дело из-за нарушений санитарных мер
Дело об административном правонарушении возбудили из-за невыполнения обязательных санитарно-противоэпидемических мероприятий в столичном "Москвариуме",... РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T11:06
2021-05-10T11:06
2021-05-10T11:06
москвариум
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
происшествия
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Дело об административном правонарушении возбудили из-за невыполнения обязательных санитарно-противоэпидемических мероприятий в столичном "Москвариуме", сообщается на сайте московского Роспотребнадзора.Уточняется, что специалисты ведомства провели проверку в "Москвариуме" на территории Всероссийского выставочного центра 7 мая. В ходе проверки установлено, что во время массового присутствия посетителей не обеспечен режим обеззараживания воздуха в течение всего дня. Кроме того, администрация и персонал комплекса не контролируют несоблюдение социальной дистанции посетителями, отметили в ведомстве."Возбуждено дело об административном правонарушении, истребована необходимая для рассмотрения дела дополнительная документация (информация) о проведении на объекте санитарно-противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении.Добавляется, что организация принимает меры по устранению нарушений, ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Москве.
https://ria.ru/20210507/kurenie-1731409839.html
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москвариум, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, происшествия