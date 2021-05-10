https://ria.ru/20210510/moskva-1731650438.html
Роспотребнадзор продолжает контролировать людные места в Москве
Роспотребнадзор продолжает контролировать людные места в Москве
Роспотребнадзор продолжает контролировать выполнение санитарно-противоэпидемических мероприятий в людных местах Москвы, сообщается на сайте столичного... РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T13:23
2021-05-10T13:23
2021-05-10T13:23
распространение коронавируса
коронавирус в россии
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор продолжает контролировать выполнение санитарно-противоэпидемических мероприятий в людных местах Москвы, сообщается на сайте столичного управления ведомства.В ведомстве отметили, что сейчас москвичи, оставшиеся на майские праздники в городе, посещают музеи, выставки и другие объекты культуры."Вместе с тем, с учетом длительного нахождения в закрытых помещениях мест скопления посетителей, соблюдение "антиковидных" мер на объектах культуры крайне необходимо для профилактики распространения инфекции в городе", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20210510/moskvarium-1731640163.html
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РИА Новости
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коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва