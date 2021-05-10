https://ria.ru/20210510/moskva-1731650438.html

Роспотребнадзор продолжает контролировать людные места в Москве

Роспотребнадзор продолжает контролировать людные места в Москве

Роспотребнадзор продолжает контролировать выполнение санитарно-противоэпидемических мероприятий в людных местах Москвы, сообщается на сайте столичного... РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T13:23

2021-05-10T13:23

2021-05-10T13:23

распространение коронавируса

коронавирус в россии

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор продолжает контролировать выполнение санитарно-противоэпидемических мероприятий в людных местах Москвы, сообщается на сайте столичного управления ведомства.В ведомстве отметили, что сейчас москвичи, оставшиеся на майские праздники в городе, посещают музеи, выставки и другие объекты культуры."Вместе с тем, с учетом длительного нахождения в закрытых помещениях мест скопления посетителей, соблюдение "антиковидных" мер на объектах культуры крайне необходимо для профилактики распространения инфекции в городе", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210510/moskvarium-1731640163.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва