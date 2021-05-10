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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210510/moskva-1731650438.html
Роспотребнадзор продолжает контролировать людные места в Москве
Роспотребнадзор продолжает контролировать людные места в Москве
Роспотребнадзор продолжает контролировать выполнение санитарно-противоэпидемических мероприятий в людных местах Москвы, сообщается на сайте столичного... РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T13:23
2021-05-10T13:23
распространение коронавируса
коронавирус в россии
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор продолжает контролировать выполнение санитарно-противоэпидемических мероприятий в людных местах Москвы, сообщается на сайте столичного управления ведомства.В ведомстве отметили, что сейчас москвичи, оставшиеся на майские праздники в городе, посещают музеи, выставки и другие объекты культуры."Вместе с тем, с учетом длительного нахождения в закрытых помещениях мест скопления посетителей, соблюдение "антиковидных" мер на объектах культуры крайне необходимо для профилактики распространения инфекции в городе", - добавляется в сообщении.
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коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва

Роспотребнадзор продолжает контролировать людные места в Москве

13:23 10.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЛюди в защитных масках на остановке общественного транспорта на Ленинском проспекте в Москве
Люди в защитных масках на остановке общественного транспорта на Ленинском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор продолжает контролировать выполнение санитарно-противоэпидемических мероприятий в людных местах Москвы, сообщается на сайте столичного управления ведомства.
"В связи с сохраняющимися рисками распространения новой коронавирусной инфекции в Москве управлением Роспотребнадзора по городу Москве продолжается контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в местах массового скопления людей", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что сейчас москвичи, оставшиеся на майские праздники в городе, посещают музеи, выставки и другие объекты культуры.
"Вместе с тем, с учетом длительного нахождения в закрытых помещениях мест скопления посетителей, соблюдение "антиковидных" мер на объектах культуры крайне необходимо для профилактики распространения инфекции в городе", - добавляется в сообщении.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Москва
 
 
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