Глава омского Минздрава извинился перед теми, кто участвовал в его поиске
18:30 10.05.2021 (обновлено: 21:29 10.05.2021)
ОМСК, 10 мая - РИА Новости. Омский министр здравоохранения Александр Мураховский, которого несколько дней искали в лесу спасатели, полицейские и волонтеры, попросил прощения у всех, кому помешал отметить День Победы, а также поблагодарил тех, кто участвовал в поисках, и назвал случившееся с ним несчастным случаем.
По данным полиции, Мураховский 7 мая уехал с охотничьей базы на квадроцикле в лес и пропал в районе деревни Поспелово Большеуковского района Омской области (в 270 километрах от Омска). Официально исчезновение чиновника в УМВД подтвердили к вечеру 9 мая, в 6,5 километра от базы нашли квадроцикл пропавшего. В поисках участвовали волонтёры из отряда "Лиза Алерт", "Доброспас", полицейские, сотрудники Росгвардии, МЧС, охотинспекторы и местные жители, были задействованы вертолёт и беспилотники. Днем в понедельник министр вышел из леса к людям в районе села Баслы в 15 километрах от места, где был его квадроцикл. Чиновник прошёл обследование в районной больнице Большеуковского района.
В понедельник в 20.51 по местному времени пресс-служба минздрава поделилась с журналистами записью видеоинтервью, на котором Александр Мураховский, переодетый в футболку хоккейного клуба "Авангард", говорит, что чувствует себя хорошо и благодарит всех участников поисков.
"Прошу прощения, что не дал отметить этот великий праздник 9 Мая тем, кто участвовал в моём поиске, ещё раз хочу попросить прощения и сказать всем большое спасибо", - заявил Мураховский.
Министр добавил, что только сегодня понял, какая "большая армия людей" его искала.
"Считаю, что произошёл несчастный случай, я не смог найти выход из леса. Искал выход к населённому пункту почти трое суток", - рассказал чиновник и пообещал, что уже завтра приступит к работе.
Также Александр Мураховский поблагодарил за слова поддержки всех жителей региона, районную больницу и главу Большеуковского района Омской области. "Сергей Николаевич (Казначеев, глава района), несмотря на проблемы со здоровьем, смог профессионально и оперативно организовать процесс поисков", - говорится в сообщении минздрава.