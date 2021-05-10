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Глава омского Минздрава извинился перед теми, кто участвовал в его поиске
Глава омского Минздрава извинился перед теми, кто участвовал в его поиске
Омский министр здравоохранения Александр Мураховский, которого несколько дней искали в лесу спасатели, полицейские и волонтеры, попросил прощения у всех, кому... РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T18:30
2021-05-10T21:29
александр мураховский
поиски главы омского минздрава мураховского
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
омская область
омск
происшествия
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ОМСК, 10 мая - РИА Новости. Омский министр здравоохранения Александр Мураховский, которого несколько дней искали в лесу спасатели, полицейские и волонтеры, попросил прощения у всех, кому помешал отметить День Победы, а также поблагодарил тех, кто участвовал в поисках, и назвал случившееся с ним несчастным случаем.По данным полиции, Мураховский 7 мая уехал с охотничьей базы на квадроцикле в лес и пропал в районе деревни Поспелово Большеуковского района Омской области (в 270 километрах от Омска). Официально исчезновение чиновника в УМВД подтвердили к вечеру 9 мая, в 6,5 километра от базы нашли квадроцикл пропавшего. В поисках участвовали волонтёры из отряда "Лиза Алерт", "Доброспас", полицейские, сотрудники Росгвардии, МЧС, охотинспекторы и местные жители, были задействованы вертолёт и беспилотники. Днем в понедельник министр вышел из леса к людям в районе села Баслы в 15 километрах от места, где был его квадроцикл. Чиновник прошёл обследование в районной больнице Большеуковского района.В понедельник в 20.51 по местному времени пресс-служба минздрава поделилась с журналистами записью видеоинтервью, на котором Александр Мураховский, переодетый в футболку хоккейного клуба "Авангард", говорит, что чувствует себя хорошо и благодарит всех участников поисков.Министр добавил, что только сегодня понял, какая "большая армия людей" его искала."Считаю, что произошёл несчастный случай, я не смог найти выход из леса. Искал выход к населённому пункту почти трое суток", - рассказал чиновник и пообещал, что уже завтра приступит к работе.Также Александр Мураховский поблагодарил за слова поддержки всех жителей региона, районную больницу и главу Большеуковского района Омской области. "Сергей Николаевич (Казначеев, глава района), несмотря на проблемы со здоровьем, смог профессионально и оперативно организовать процесс поисков", - говорится в сообщении минздрава.
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омская область
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Мураховский: "Искал выход к населенному пункту почти трое суток"
Глава омского Минздрава Мураховский рассказал о самочувствии и извинился перед теми, кто искал его, вместо того чтобы праздновать 9 мая.
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Кадры спецоперации по поиску Мураховского
Кадры спецоперации по поиску Мураховского
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александр мураховский, поиски главы омского минздрава мураховского, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), омская область, омск, происшествия

Глава омского Минздрава извинился перед теми, кто участвовал в его поиске

18:30 10.05.2021 (обновлено: 21:29 10.05.2021)
 
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ОМСК, 10 мая - РИА Новости. Омский министр здравоохранения Александр Мураховский, которого несколько дней искали в лесу спасатели, полицейские и волонтеры, попросил прощения у всех, кому помешал отметить День Победы, а также поблагодарил тех, кто участвовал в поисках, и назвал случившееся с ним несчастным случаем.
По данным полиции, Мураховский 7 мая уехал с охотничьей базы на квадроцикле в лес и пропал в районе деревни Поспелово Большеуковского района Омской области (в 270 километрах от Омска). Официально исчезновение чиновника в УМВД подтвердили к вечеру 9 мая, в 6,5 километра от базы нашли квадроцикл пропавшего. В поисках участвовали волонтёры из отряда "Лиза Алерт", "Доброспас", полицейские, сотрудники Росгвардии, МЧС, охотинспекторы и местные жители, были задействованы вертолёт и беспилотники. Днем в понедельник министр вышел из леса к людям в районе села Баслы в 15 километрах от места, где был его квадроцикл. Чиновник прошёл обследование в районной больнице Большеуковского района.
В понедельник в 20.51 по местному времени пресс-служба минздрава поделилась с журналистами записью видеоинтервью, на котором Александр Мураховский, переодетый в футболку хоккейного клуба "Авангард", говорит, что чувствует себя хорошо и благодарит всех участников поисков.

"Прошу прощения, что не дал отметить этот великий праздник 9 Мая тем, кто участвовал в моём поиске, ещё раз хочу попросить прощения и сказать всем большое спасибо", - заявил Мураховский.

Министр добавил, что только сегодня понял, какая "большая армия людей" его искала.
"Считаю, что произошёл несчастный случай, я не смог найти выход из леса. Искал выход к населённому пункту почти трое суток", - рассказал чиновник и пообещал, что уже завтра приступит к работе.
Также Александр Мураховский поблагодарил за слова поддержки всех жителей региона, районную больницу и главу Большеуковского района Омской области. "Сергей Николаевич (Казначеев, глава района), несмотря на проблемы со здоровьем, смог профессионально и оперативно организовать процесс поисков", - говорится в сообщении минздрава.
Главный врач омской БСМП №1 Александр Мураховский - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
Вчера, 14:21
Глава омского Минздрава поблагодарил искавших его спасателей
 
Александр МураховскийПоиски главы омского Минздрава МураховскогоФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Омская областьОмскПроисшествия
 
 
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