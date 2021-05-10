https://ria.ru/20210510/ministr-1731678994.html

Глава омского Минздрава извинился перед теми, кто участвовал в его поиске

Глава омского Минздрава извинился перед теми, кто участвовал в его поиске

Омский министр здравоохранения Александр Мураховский, которого несколько дней искали в лесу спасатели, полицейские и волонтеры, попросил прощения у всех, кому... РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T18:30

2021-05-10T18:30

2021-05-10T21:29

александр мураховский

поиски главы омского минздрава мураховского

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

омская область

омск

происшествия

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ОМСК, 10 мая - РИА Новости. Омский министр здравоохранения Александр Мураховский, которого несколько дней искали в лесу спасатели, полицейские и волонтеры, попросил прощения у всех, кому помешал отметить День Победы, а также поблагодарил тех, кто участвовал в поисках, и назвал случившееся с ним несчастным случаем.По данным полиции, Мураховский 7 мая уехал с охотничьей базы на квадроцикле в лес и пропал в районе деревни Поспелово Большеуковского района Омской области (в 270 километрах от Омска). Официально исчезновение чиновника в УМВД подтвердили к вечеру 9 мая, в 6,5 километра от базы нашли квадроцикл пропавшего. В поисках участвовали волонтёры из отряда "Лиза Алерт", "Доброспас", полицейские, сотрудники Росгвардии, МЧС, охотинспекторы и местные жители, были задействованы вертолёт и беспилотники. Днем в понедельник министр вышел из леса к людям в районе села Баслы в 15 километрах от места, где был его квадроцикл. Чиновник прошёл обследование в районной больнице Большеуковского района.В понедельник в 20.51 по местному времени пресс-служба минздрава поделилась с журналистами записью видеоинтервью, на котором Александр Мураховский, переодетый в футболку хоккейного клуба "Авангард", говорит, что чувствует себя хорошо и благодарит всех участников поисков.Министр добавил, что только сегодня понял, какая "большая армия людей" его искала."Считаю, что произошёл несчастный случай, я не смог найти выход из леса. Искал выход к населённому пункту почти трое суток", - рассказал чиновник и пообещал, что уже завтра приступит к работе.Также Александр Мураховский поблагодарил за слова поддержки всех жителей региона, районную больницу и главу Большеуковского района Омской области. "Сергей Николаевич (Казначеев, глава района), несмотря на проблемы со здоровьем, смог профессионально и оперативно организовать процесс поисков", - говорится в сообщении минздрава.

https://ria.ru/20210510/murakhovskiy-1731655723.html

омская область

омск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Мураховский: "Искал выход к населенному пункту почти трое суток" Глава омского Минздрава Мураховский рассказал о самочувствии и извинился перед теми, кто искал его, вместо того чтобы праздновать 9 мая. 2021-05-10T18:30 true PT0M53S

Кадры спецоперации по поиску Мураховского Кадры спецоперации по поиску Мураховского 2021-05-10T18:30 true PT1M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мураховский, поиски главы омского минздрава мураховского, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), омская область, омск, происшествия