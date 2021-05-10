https://ria.ru/20210510/ministr-1731643870.html

Пропавшего главу Минздрава Омской области Мураховского нашли живым

Пропавшего главу Минздрава Омской области Мураховского нашли живым

Пропавший министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский найден живым, сообщили в пресс-службе правительства области. РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T11:46

2021-05-10T11:46

2021-05-10T16:51

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

омская область

омск

происшествия

александр мураховский

поиски главы омского минздрава мураховского

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0a/1731670030_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_44f00d55f0b387cee6f17607a7605e47.jpg

ОМСК, 10 мая - РИА Новости. Пропавший министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский найден живым, сообщили в пресс-службе правительства области.По данным полиции, Мураховский 7 мая уехал с охотничьей базы на квадроцикле в лес и пропал в районе деревни Поспелово Большеуковского района Омской области (в 270 километрах от Омска). Официально пропажу чиновника в УМВД подтвердили к вечеру 9 мая, в 6,5 километра от базы нашли квадроцикл пропавшего. В поисках участвовали волонтеры из отряда "Лиза Алерт", "Доброспас", личный состав местного пункта полиции, сотрудники Росгвардии, МЧС, охотинспекторы и местные жители, были задействованы вертолёт и беспилотники.Мураховский до назначения министром здравоохранения региона работал главврачом Омской больницы скорой медицинской помощи № 1, куда 20 августа 2020 года с самолета доставили Алексея Навального.

https://radiosputnik.ria.ru/20210510/poisk-1731637760.html

омская область

омск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры спецоперации по поиску Мураховского Кадры спецоперации по поиску Мураховского 2021-05-10T11:46 true PT1M42S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), омская область, омск, происшествия, александр мураховский, поиски главы омского минздрава мураховского, россия