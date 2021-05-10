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Пропавшего главу Минздрава Омской области Мураховского нашли живым
Пропавшего главу Минздрава Омской области Мураховского нашли живым
Пропавший министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский найден живым, сообщили в пресс-службе правительства области. РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T11:46
2021-05-10T16:51
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
омская область
омск
происшествия
александр мураховский
поиски главы омского минздрава мураховского
россия
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ОМСК, 10 мая - РИА Новости. Пропавший министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский найден живым, сообщили в пресс-службе правительства области.По данным полиции, Мураховский 7 мая уехал с охотничьей базы на квадроцикле в лес и пропал в районе деревни Поспелово Большеуковского района Омской области (в 270 километрах от Омска). Официально пропажу чиновника в УМВД подтвердили к вечеру 9 мая, в 6,5 километра от базы нашли квадроцикл пропавшего. В поисках участвовали волонтеры из отряда "Лиза Алерт", "Доброспас", личный состав местного пункта полиции, сотрудники Росгвардии, МЧС, охотинспекторы и местные жители, были задействованы вертолёт и беспилотники.Мураховский до назначения министром здравоохранения региона работал главврачом Омской больницы скорой медицинской помощи № 1, куда 20 августа 2020 года с самолета доставили Алексея Навального.
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Кадры спецоперации по поиску Мураховского
Кадры спецоперации по поиску Мураховского
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), омская область, омск, происшествия, александр мураховский, поиски главы омского минздрава мураховского, россия

Пропавшего главу Минздрава Омской области Мураховского нашли живым

11:46 10.05.2021 (обновлено: 16:51 10.05.2021)
 
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ОМСК, 10 мая - РИА Новости. Пропавший министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский найден живым, сообщили в пресс-службе правительства области.

"Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский вышел к людям в районе села Баслы. Находится в нормальном состоянии. Сейчас проходит обследование в больнице Большеуковского района", — рассказали региональные власти.

По данным полиции, Мураховский 7 мая уехал с охотничьей базы на квадроцикле в лес и пропал в районе деревни Поспелово Большеуковского района Омской области (в 270 километрах от Омска). Официально пропажу чиновника в УМВД подтвердили к вечеру 9 мая, в 6,5 километра от базы нашли квадроцикл пропавшего.
В поисках участвовали волонтеры из отряда "Лиза Алерт", "Доброспас", личный состав местного пункта полиции, сотрудники Росгвардии, МЧС, охотинспекторы и местные жители, были задействованы вертолёт и беспилотники.
Мураховский до назначения министром здравоохранения региона работал главврачом Омской больницы скорой медицинской помощи № 1, куда 20 августа 2020 года с самолета доставили Алексея Навального.
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Омская областьОмскПроисшествияАлександр МураховскийПоиски главы омского Минздрава МураховскогоРоссия
 
 
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