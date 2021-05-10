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Пропавшего главу Минздрава Омской области Мураховского нашли живым
Пропавшего главу Минздрава Омской области Мураховского нашли живым
Пропавший министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский найден живым, сообщили в пресс-службе правительства области. РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T11:46
2021-05-10T11:46
2021-05-10T16:51
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ОМСК, 10 мая - РИА Новости. Пропавший министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский найден живым, сообщили в пресс-службе правительства области.По данным полиции, Мураховский 7 мая уехал с охотничьей базы на квадроцикле в лес и пропал в районе деревни Поспелово Большеуковского района Омской области (в 270 километрах от Омска). Официально пропажу чиновника в УМВД подтвердили к вечеру 9 мая, в 6,5 километра от базы нашли квадроцикл пропавшего. В поисках участвовали волонтеры из отряда "Лиза Алерт", "Доброспас", личный состав местного пункта полиции, сотрудники Росгвардии, МЧС, охотинспекторы и местные жители, были задействованы вертолёт и беспилотники.Мураховский до назначения министром здравоохранения региона работал главврачом Омской больницы скорой медицинской помощи № 1, куда 20 августа 2020 года с самолета доставили Алексея Навального.
https://radiosputnik.ria.ru/20210510/poisk-1731637760.html
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Кадры спецоперации по поиску Мураховского
Кадры спецоперации по поиску Мураховского
2021-05-10T11:46
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), омская область, омск, происшествия, александр мураховский, поиски главы омского минздрава мураховского, россия