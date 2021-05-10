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Во Львове в День Победы появились антисемитские листовки

Во Львове в День Победы появились антисемитские листовки

Во Львове в День Победы неизвестные расклеили антисемитские листовки, сообщила объединенная еврейская община Украины в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T13:31

2021-05-10T13:31

2021-05-10T15:05

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Во Львове в День Победы неизвестные расклеили антисемитские листовки, сообщила объединенная еврейская община Украины в своем Telegram-канале.Их, в частности, заметили в районе улицы Лычаковской. На листовках, помимо прочего, "нарисована зачеркнутая Звезда Давида, что является проявлением антисемитизма", а также изображен кельтский крест.Отмечается, что еврейская община обратилась в полицию, а большую часть листовок убрали случайные прохожие.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

львов, украина, происшествия, в мире