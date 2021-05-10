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Во Львове в День Победы появились антисемитские листовки
Во Львове в День Победы появились антисемитские листовки
Во Львове в День Победы неизвестные расклеили антисемитские листовки, сообщила объединенная еврейская община Украины в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T13:31
2021-05-10T13:31
2021-05-10T15:05
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Во Львове в День Победы неизвестные расклеили антисемитские листовки, сообщила объединенная еврейская община Украины в своем Telegram-канале.Их, в частности, заметили в районе улицы Лычаковской. На листовках, помимо прочего, "нарисована зачеркнутая Звезда Давида, что является проявлением антисемитизма", а также изображен кельтский крест.Отмечается, что еврейская община обратилась в полицию, а большую часть листовок убрали случайные прохожие.
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львов, украина, происшествия, в мире
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости.
Во Львове
в День Победы неизвестные расклеили антисемитские листовки, сообщила объединенная еврейская община Украины
в своем Telegram-канале
.
Их, в частности, заметили в районе улицы Лычаковской. На листовках, помимо прочего, "нарисована зачеркнутая Звезда Давида, что является проявлением антисемитизма", а также изображен кельтский крест.
Отмечается, что еврейская община обратилась в полицию, а большую часть листовок убрали случайные прохожие.