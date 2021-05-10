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Финансист рассказала, когда выгоднее погасить кредит досрочно
Финансист рассказала, когда выгоднее погасить кредит досрочно
Директор Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Анна Харнас рассказала в беседе с "Российской газетой", когда выгоднее досрочно погасить кредит. РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T06:01
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анна харнас
россия
кредит
общество
экономика
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Директор Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Анна Харнас рассказала в беседе с "Российской газетой", когда выгоднее досрочно погасить кредит.Она добавила, что при досрочном погашении в конце срока выплаты экономии не будет, так как в это время уже идут платежи по основному долгу.Харнас уточнила, что совершать досрочное погашение лучше в день очередного платежа по кредиту, ведь если вносить позже, то из внесенной суммы сначала спишутся начисленные проценты за количество дней, прошедших с даты очередного платежа, и только оставшаяся сумма пойдет на досрочное погашение.
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анна харнас, россия, кредит, общество, экономика

Финансист рассказала, когда выгоднее погасить кредит досрочно

06:01 10.05.2021 (обновлено: 11:37 10.05.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДевушка на одной из улиц в Симферополе
Девушка на одной из улиц в Симферополе - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Директор Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Анна Харнас рассказала в беседе с "Российской газетой", когда выгоднее досрочно погасить кредит.

"Досрочно гасить займ обычно выгодно в первой половине срока кредитования. Система платежей, как правило, аннуитетная. Первое время вы выплачиваете в основном проценты банку. Затем сумма процентов в вашем платеже уменьшается, а основной долг, наоборот, увеличивается. Поэтому досрочное погашение в начале срока кредитования приведет к перерасчету процентов и уменьшению переплат по ним", — объяснила Харнас.

Она добавила, что при досрочном погашении в конце срока выплаты экономии не будет, так как в это время уже идут платежи по основному долгу.
Харнас уточнила, что совершать досрочное погашение лучше в день очередного платежа по кредиту, ведь если вносить позже, то из внесенной суммы сначала спишутся начисленные проценты за количество дней, прошедших с даты очередного платежа, и только оставшаяся сумма пойдет на досрочное погашение.
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