https://ria.ru/20210510/kredit-1731625791.html

Финансист рассказала, когда выгоднее погасить кредит досрочно

Финансист рассказала, когда выгоднее погасить кредит досрочно

Директор Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Анна Харнас рассказала в беседе с "Российской газетой", когда выгоднее досрочно погасить кредит. РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T06:01

2021-05-10T06:01

2021-05-10T11:37

анна харнас

россия

кредит

общество

экономика

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Директор Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Анна Харнас рассказала в беседе с "Российской газетой", когда выгоднее досрочно погасить кредит.Она добавила, что при досрочном погашении в конце срока выплаты экономии не будет, так как в это время уже идут платежи по основному долгу.Харнас уточнила, что совершать досрочное погашение лучше в день очередного платежа по кредиту, ведь если вносить позже, то из внесенной суммы сначала спишутся начисленные проценты за количество дней, прошедших с даты очередного платежа, и только оставшаяся сумма пойдет на досрочное погашение.

https://ria.ru/20210419/kredit-1728928934.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна харнас, россия, кредит, общество, экономика