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В Москве за сутки госпитализировали более тысячи человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали более тысячи человек с COVID-19
Более 1 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в больницы Москвы за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T11:39
2021-05-10T11:39
2021-05-10T11:39
распространение коронавируса
коронавирус в россии
москва
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Более 1 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в больницы Москвы за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.Ранее сообщалось, что в столице выздоровели ещё 1976 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 010 652.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, москва