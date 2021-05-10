https://ria.ru/20210510/koronavirus-1731640057.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Прироста коронавируса за сутки нет в Еврейской автономной области, Ненецком и Чукотском автономных округах, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T11:05
2021-05-10T11:05
2021-05-10T11:05
распространение коронавируса
россия
республика алтай
еврейская автономная область
республика тыва
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Прироста коронавируса за сутки нет в Еврейской автономной области, Ненецком и Чукотском автономных округах, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ - 0%, 2. Республика Алтай - 0,02%, 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Тыва, Хабаровский край - 0,04%", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210506/koronavirus-1731306310.html
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россия, республика алтай, еврейская автономная область, республика тыва