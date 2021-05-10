https://ria.ru/20210510/koronavirus-1731640057.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Прироста коронавируса за сутки нет в Еврейской автономной области, Ненецком и Чукотском автономных округах, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T11:05

2021-05-10T11:05

2021-05-10T11:05

распространение коронавируса

россия

республика алтай

еврейская автономная область

республика тыва

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Прироста коронавируса за сутки нет в Еврейской автономной области, Ненецком и Чукотском автономных округах, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ - 0%, 2. Республика Алтай - 0,02%, 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Тыва, Хабаровский край - 0,04%", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210506/koronavirus-1731306310.html

россия

республика алтай

еврейская автономная область

республика тыва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика алтай, еврейская автономная область, республика тыва