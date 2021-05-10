https://ria.ru/20210510/koronavirus-1731639344.html

В России выявили 8465 новых случаев коронавируса

В России выявили 8465 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 8465 случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T11:02

2021-05-10T11:02

2021-05-10T12:23

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 8465 случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба.Накануне сообщалось о 8419 заразившихся. Темп прироста по-прежнему составляет 0,17 процента. Умер 321 человек, выписались после лечения 6774. У более чем 15 процентов инфицированных не наблюдается симптомов.Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве — 2896 (на 68 больше, чем днем ранее), Санкт-Петербурге — 724, Подмосковье — 649, Ростовской области — 208, Воронежской — 135, Саратовской — 121.Меньше всего заболевших выявили в Магаданской области и Горном Алтае — по четыре человека. В Еврейской автономной области, Ненецком автономном округе и на Чукотке прироста нет.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 4 888 727 человек, 113 647 из них умерли, более четырех с половиной миллионов вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 157,2 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 158,3 миллиона. Более 3,2 миллиона пациентов спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия, Франция и Турция. Россия в этом списке спустилась на шестую строчку, но по-прежнему опережает Великобританию, Италию, Испанию и Германию.

https://ria.ru/20210510/koronavirus-1731632761.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество