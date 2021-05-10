В России выявили 8465 новых случаев коронавируса
11:02 10.05.2021 (обновлено: 12:23 10.05.2021)
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 8465 случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба.
Накануне сообщалось о 8419 заразившихся. Темп прироста по-прежнему составляет 0,17 процента. Умер 321 человек, выписались после лечения 6774. У более чем 15 процентов инфицированных не наблюдается симптомов.
Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве — 2896 (на 68 больше, чем днем ранее), Санкт-Петербурге — 724, Подмосковье — 649, Ростовской области — 208, Воронежской — 135, Саратовской — 121.
Меньше всего заболевших выявили в Магаданской области и Горном Алтае — по четыре человека. В Еврейской автономной области, Ненецком автономном округе и на Чукотке прироста нет.
Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 4 888 727 человек, 113 647 из них умерли, более четырех с половиной миллионов вылечились.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 157,2 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 158,3 миллиона. Более 3,2 миллиона пациентов спасти не удалось.
Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия, Франция и Турция. Россия в этом списке спустилась на шестую строчку, но по-прежнему опережает Великобританию, Италию, Испанию и Германию.