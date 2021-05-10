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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210510/koronavirus-1731639344.html
В России выявили 8465 новых случаев коронавируса
В России выявили 8465 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в России выявили 8465 случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T11:02
2021-05-10T12:23
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 8465 случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба.Накануне сообщалось о 8419 заразившихся. Темп прироста по-прежнему составляет 0,17 процента. Умер 321 человек, выписались после лечения 6774. У более чем 15 процентов инфицированных не наблюдается симптомов.Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве — 2896 (на 68 больше, чем днем ранее), Санкт-Петербурге — 724, Подмосковье — 649, Ростовской области — 208, Воронежской — 135, Саратовской — 121.Меньше всего заболевших выявили в Магаданской области и Горном Алтае — по четыре человека. В Еврейской автономной области, Ненецком автономном округе и на Чукотке прироста нет.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 4 888 727 человек, 113 647 из них умерли, более четырех с половиной миллионов вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 157,2 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 158,3 миллиона. Более 3,2 миллиона пациентов спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия, Франция и Турция. Россия в этом списке спустилась на шестую строчку, но по-прежнему опережает Великобританию, Италию, Испанию и Германию.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

В России выявили 8465 новых случаев коронавируса

11:02 10.05.2021 (обновлено: 12:23 10.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке
Бригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 8465 случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба.
Накануне сообщалось о 8419 заразившихся. Темп прироста по-прежнему составляет 0,17 процента. Умер 321 человек, выписались после лечения 6774. У более чем 15 процентов инфицированных не наблюдается симптомов.
Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве — 2896 (на 68 больше, чем днем ранее), Санкт-Петербурге — 724, Подмосковье — 649, Ростовской области — 208, Воронежской — 135, Саратовской — 121.
Меньше всего заболевших выявили в Магаданской области и Горном Алтае — по четыре человека. В Еврейской автономной области, Ненецком автономном округе и на Чукотке прироста нет.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
Вчера, 09:31Распространение коронавируса
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Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 4 888 727 человек, 113 647 из них умерли, более четырех с половиной миллионов вылечились.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 157,2 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 158,3 миллиона. Более 3,2 миллиона пациентов спасти не удалось.
Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия, Франция и Турция. Россия в этом списке спустилась на шестую строчку, но по-прежнему опережает Великобританию, Италию, Испанию и Германию.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
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