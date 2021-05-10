https://ria.ru/20210510/koronavirus-1731632761.html

В Якутии выросло число заразившихся британским штаммом коронавируса

В Якутии выросло число заразившихся британским штаммом коронавируса

Случаи заболевания британским штаммом коронавируса выявляются среди местного населения в Якутии, не связанного с зарубежными поездками, сообщила заместитель... РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T09:31

2021-05-10T09:31

2021-05-10T09:31

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

республика саха (якутия)

здоровье - общество

якутск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580865153_0:0:3066:1724_1920x0_80_0_0_d19c3c3da04da35d28836b365fe7f841.jpg

ЯКУТСК, 10 мая – РИА Новости. Случаи заболевания британским штаммом коронавируса выявляются среди местного населения в Якутии, не связанного с зарубежными поездками, сообщила заместитель руководителя управления Рспотребнадзора по республике Изабелла Самойлова.Глава Якутии Айсен Николаев на совещании с оперштабом поручил усилить работу с муниципалитетами из-за роста заболеваемости коронавирусом в регионе, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики. Так, с 11 мая школьники Якутска, за исключением девятых и одиннадцатых классов, переводятся на дистанционное обучение. Ограничительные меры в республике действуют до 31 мая.По словам Самойловой, рост заболеваемости идет во всех возрастных группах, наибольшее количество заболевших отмечается среди взрослых, работающих людей. "Британский штамм коронавируса уже зафиксирован среди местного населения, никак не связанного с зарубежными поездками", - отметила она.В апреле оперштаб республики сообщал, что в Якутии подтверждены два случая заражения британским штаммом коронавируса в семье, побывавшей в Турции.По данным оперштаба, "многие граждане не носят маски, игнорируют социальную дистанцию, собираются большими группами", что ведет к росту заболеваемости, сообщили в пресс-службе. "Зафиксированы единичные случаи заболеваемости после получения вакцины, также подтверждены повторные случаи заражения", - рассказали в пресс-службе.Отмечается, что из-за роста заболеваемости в районах Якутии принято решение перевести студентов, выехавших в районы, на дистанционное обучение, в студенческих общежитиях приняты карантинные меры.

https://ria.ru/20210420/koronavirus-1729153276.html

https://ria.ru/20210504/koronavirus-1730668183.html

республика саха (якутия)

якутск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика саха (якутия), здоровье - общество, якутск