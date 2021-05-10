https://ria.ru/20210510/koronavirus-1731632761.html
В Якутии выросло число заразившихся британским штаммом коронавируса
В Якутии выросло число заразившихся британским штаммом коронавируса
Случаи заболевания британским штаммом коронавируса выявляются среди местного населения в Якутии, не связанного с зарубежными поездками, сообщила заместитель... РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T09:31
2021-05-10T09:31
2021-05-10T09:31
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
республика саха (якутия)
здоровье - общество
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ЯКУТСК, 10 мая – РИА Новости. Случаи заболевания британским штаммом коронавируса выявляются среди местного населения в Якутии, не связанного с зарубежными поездками, сообщила заместитель руководителя управления Рспотребнадзора по республике Изабелла Самойлова.Глава Якутии Айсен Николаев на совещании с оперштабом поручил усилить работу с муниципалитетами из-за роста заболеваемости коронавирусом в регионе, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики. Так, с 11 мая школьники Якутска, за исключением девятых и одиннадцатых классов, переводятся на дистанционное обучение. Ограничительные меры в республике действуют до 31 мая.По словам Самойловой, рост заболеваемости идет во всех возрастных группах, наибольшее количество заболевших отмечается среди взрослых, работающих людей. "Британский штамм коронавируса уже зафиксирован среди местного населения, никак не связанного с зарубежными поездками", - отметила она.В апреле оперштаб республики сообщал, что в Якутии подтверждены два случая заражения британским штаммом коронавируса в семье, побывавшей в Турции.По данным оперштаба, "многие граждане не носят маски, игнорируют социальную дистанцию, собираются большими группами", что ведет к росту заболеваемости, сообщили в пресс-службе. "Зафиксированы единичные случаи заболеваемости после получения вакцины, также подтверждены повторные случаи заражения", - рассказали в пресс-службе.Отмечается, что из-за роста заболеваемости в районах Якутии принято решение перевести студентов, выехавших в районы, на дистанционное обучение, в студенческих общежитиях приняты карантинные меры.
https://ria.ru/20210420/koronavirus-1729153276.html
https://ria.ru/20210504/koronavirus-1730668183.html
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика саха (якутия), здоровье - общество, якутск
ЯКУТСК, 10 мая – РИА Новости.
Случаи заболевания британским штаммом коронавируса
выявляются среди местного населения в Якутии
, не связанного с зарубежными поездками, сообщила заместитель руководителя управления Рспотребнадзора по республике Изабелла Самойлова.
Глава Якутии Айсен Николаев
на совещании с оперштабом поручил усилить работу с муниципалитетами из-за роста заболеваемости коронавирусом в регионе, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики. Так, с 11 мая школьники Якутска
, за исключением девятых и одиннадцатых классов, переводятся на дистанционное обучение. Ограничительные меры в республике действуют до 31 мая.
По словам Самойловой, рост заболеваемости идет во всех возрастных группах, наибольшее количество заболевших отмечается среди взрослых, работающих людей. "Британский штамм коронавируса уже зафиксирован среди местного населения, никак не связанного с зарубежными поездками", - отметила она.
В апреле оперштаб республики сообщал, что в Якутии подтверждены два случая заражения британским штаммом коронавируса в семье, побывавшей в Турции
.
По данным оперштаба, "многие граждане не носят маски, игнорируют социальную дистанцию, собираются большими группами", что ведет к росту заболеваемости, сообщили в пресс-службе. "Зафиксированы единичные случаи заболеваемости после получения вакцины, также подтверждены повторные случаи заражения", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что из-за роста заболеваемости в районах Якутии принято решение перевести студентов, выехавших в районы, на дистанционное обучение, в студенческих общежитиях приняты карантинные меры.