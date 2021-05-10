https://ria.ru/20210510/kompensatsiya-1731648039.html

В Совфеде оценили планы Чехии получить компенсацию за взрывы во Врбетице

В Совфеде оценили планы Чехии получить компенсацию за взрывы во Врбетице

Россия не собирается платить по абсурдным обвинениям Чехии, заявил РИА Новости первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации, генерал ФСБ в... РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T12:46

2021-05-10T12:46

2021-05-10T14:13

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Россия не собирается платить по абсурдным обвинениям Чехии, заявил РИА Новости первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации, генерал ФСБ в отставке Владимир Джабаров.Так он прокомментировал сообщения о том, что Чехия намерена взыскать с России не менее миллиарда крон (около 47 миллионов долларов) в качестве компенсации за последствия взрывов на военных складах в 2014 году.Он добавил, что премьер-министр Чехии заигрался, предложив европейским странам выслать российских дипломатов. По мнению сенатора, подобная политика — это именно игра премьер-министра, которому "очень хочется понравиться американцам".При этом Джабаров отметил хорошие отношения между народами России и Чехии.В середине апреля Прага обвинила российские спецслужбы в организации взрыва на складе боеприпасов во Врбетице, в результате которого погибли два человека. В Кремле эти обвинения назвали возмутительными и голословными.Чехия выслала 18 российских дипломатов, на что Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства. В результате в дипмиссиях обеих стран по принципу паритета должно остаться по семь дипломатов и 25 технических работников.В знак поддержки Праги российских дипломатов выслали несколько европейских стран — Словакия, Литва, Латвия и Эстония. Накануне чешский премьер-министр Андрей Бабиш призвал страны Евросоюза также проявить солидарность и выслать хотя бы по одному россиянину.В российском МИД отмечали, что высылки дипломатов и односторонние санкции стали для некоторых стран "неадекватным инструментарием". По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, это грязные политические игры, разрушающие ткань международных отношений.

https://ria.ru/20210423/chehiya-1729520962.html

https://ria.ru/20210508/chekhiya-1731499842.html

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россия, чехия, в мире