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В США прокомментировали ситуацию в Израиле
В США прокомментировали ситуацию в Израиле
США обеспокоены насилием в Израиле, заявила журналистам пресс-секретарь президента США Джен Псаки. РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T20:13
2021-05-10T20:13
2021-05-10T23:44
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
джейк салливан
сша
израиль
в мире
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ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. США обеспокоены насилием в Израиле, заявила журналистам пресс-секретарь президента США Джен Псаки."Мы обеспокоены ситуацией, включая насильственную конфронтацию, которую мы видели в последние дни", - сказала Псаки.Она напомнила, что на выходных на эту тему говорили советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и его израильский коллега Меир Бен-Шаббат.Псаки также осудила ракетные атаки на Израиль.Ранее в понедельник армия Израиля решила усилить присутствие на границе с сектором Газа, так как в последнее время возобновились ракетные обстрелы из анклава по территории Израиля.Кроме того, несколько дней продолжаются столкновения в Восточном Иерусалиме. По данным Красного Полумесяца в Иерусалиме, в ночь на воскресенье в столкновениях палестинцев с израильской полицией пострадали 80 человек, всего в последние дни получили ранения около 300 палестинцев. Утром в понедельник беспорядки возобновились, на данный момент число палестинцев, пострадавших в столкновениях в Иерусалиме в понедельник, выросло до 331.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, джейк салливан, сша, израиль, в мире
ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. США
обеспокоены насилием в Израиле
, заявила журналистам пресс-секретарь президента США Джен Псаки.
"Мы обеспокоены ситуацией, включая насильственную конфронтацию, которую мы видели в последние дни", - сказала Псаки.
Она напомнила, что на выходных на эту тему говорили советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан
и его израильский коллега Меир Бен-Шаббат.
Псаки также осудила ракетные атаки на Израиль.
Ранее в понедельник армия Израиля решила усилить присутствие на границе с сектором Газа, так как в последнее время возобновились ракетные обстрелы из анклава по территории Израиля.
Кроме того, несколько дней продолжаются столкновения в Восточном Иерусалиме. По данным Красного Полумесяца в Иерусалиме, в ночь на воскресенье в столкновениях палестинцев с израильской полицией пострадали 80 человек, всего в последние дни получили ранения около 300 палестинцев. Утром в понедельник беспорядки возобновились, на данный момент число палестинцев, пострадавших в столкновениях в Иерусалиме в понедельник, выросло до 331.