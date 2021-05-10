https://ria.ru/20210510/izrail-1731688274.html

В США прокомментировали ситуацию в Израиле

В США прокомментировали ситуацию в Израиле

США обеспокоены насилием в Израиле, заявила журналистам пресс-секретарь президента США Джен Псаки. РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T20:13

2021-05-10T20:13

2021-05-10T23:44

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

джейк салливан

сша

израиль

в мире

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ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. США обеспокоены насилием в Израиле, заявила журналистам пресс-секретарь президента США Джен Псаки."Мы обеспокоены ситуацией, включая насильственную конфронтацию, которую мы видели в последние дни", - сказала Псаки.Она напомнила, что на выходных на эту тему говорили советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и его израильский коллега Меир Бен-Шаббат.Псаки также осудила ракетные атаки на Израиль.Ранее в понедельник армия Израиля решила усилить присутствие на границе с сектором Газа, так как в последнее время возобновились ракетные обстрелы из анклава по территории Израиля.Кроме того, несколько дней продолжаются столкновения в Восточном Иерусалиме. По данным Красного Полумесяца в Иерусалиме, в ночь на воскресенье в столкновениях палестинцев с израильской полицией пострадали 80 человек, всего в последние дни получили ранения около 300 палестинцев. Утром в понедельник беспорядки возобновились, на данный момент число палестинцев, пострадавших в столкновениях в Иерусалиме в понедельник, выросло до 331.

https://ria.ru/20210510/erdogan-1731686824.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, джейк салливан, сша, израиль, в мире