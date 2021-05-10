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В Иерусалиме 14 палестинцев пострадали в столкновениях с полицией
В Иерусалиме 14 палестинцев пострадали в столкновениях с полицией
Четырнадцать палестинцев пострадали в ночь на понедельник в столкновениях с израильской полицией в Восточном Иерусалиме, сообщил палестинский Красный Полумесяц... РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T00:25
2021-05-10T00:25
россия
сектор газа
совет безопасности оон
оон
восточный иерусалим
в мире
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ГАЗА, 10 мая - РИА Новости. Четырнадцать палестинцев пострадали в ночь на понедельник в столкновениях с израильской полицией в Восточном Иерусалиме, сообщил палестинский Красный Полумесяц в Иерусалиме.Столкновения в Восточном Иерусалиме продолжаются несколько дней. По данным Красного Полумесяца в Иерусалиме, в ночь на воскресенье в столкновениях палестинцев с израильской полицией пострадало 80 человек, всего в последние дни получили ранения около 300 палестинцев.В ночь на субботу масштабные столкновения между палестинцами и израильскими бойцами пограничной полиции вспыхнули в Восточном Иерусалиме сразу в двух районах: возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей, из-за чего уже больше недели продолжаются акции протеста, перерастающие в беспорядки.Источник в Совете Безопасности ООН ранее сообщил РИА Новости, что СБ ООН проведет в понедельник заседание, на котором обсудят ситуацию вокруг столкновений в Иерусалиме.Спецпосланник ООН по ближневосточному урегулированию Тор Веннесланд выразил в четверг озабоченность в связи с ситуацией в Восточном Иерусалиме и призвал Израиль "прекратить снос и выселение в соответствии с его обязательствами и в соответствии с международным гуманитарным правом". Озабоченность в связи с ростом напряженности выразили также в МИД РФ, призвав стороны воздержаться от шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации. ЕС также призвал к деэскалации ситуации.Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами, Израилем и Палестиной, проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.
https://ria.ru/20210508/ierusalim-1731492283.html
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россия
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россия, сектор газа, совет безопасности оон, оон, восточный иерусалим, в мире

В Иерусалиме 14 палестинцев пострадали в столкновениях с полицией

00:25 10.05.2021
 
© EMMANUEL DUNANDБеспорядки в Восточном Иерусалиме
Беспорядки в Восточном Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© EMMANUEL DUNAND
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ГАЗА, 10 мая - РИА Новости. Четырнадцать палестинцев пострадали в ночь на понедельник в столкновениях с израильской полицией в Восточном Иерусалиме, сообщил палестинский Красный Полумесяц в Иерусалиме.
"Четырнадцать палестинцев получили ранения сегодня в столкновениях с израильской полицией в районах Баб аль-Амуд и Шейх Джаррах в городе Иерусалим. Четыре пострадавших были доставлены в больницу", - говорится в заявлении.
Столкновения в Восточном Иерусалиме продолжаются несколько дней. По данным Красного Полумесяца в Иерусалиме, в ночь на воскресенье в столкновениях палестинцев с израильской полицией пострадало 80 человек, всего в последние дни получили ранения около 300 палестинцев.
В ночь на субботу масштабные столкновения между палестинцами и израильскими бойцами пограничной полиции вспыхнули в Восточном Иерусалиме сразу в двух районах: возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей, из-за чего уже больше недели продолжаются акции протеста, перерастающие в беспорядки.
Источник в Совете Безопасности ООН ранее сообщил РИА Новости, что СБ ООН проведет в понедельник заседание, на котором обсудят ситуацию вокруг столкновений в Иерусалиме.
Полиция возле мечети Аль-Акса в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
8 мая, 15:38
МИД прокомментировал беспорядки в Восточном Иерусалиме
Спецпосланник ООН по ближневосточному урегулированию Тор Веннесланд выразил в четверг озабоченность в связи с ситуацией в Восточном Иерусалиме и призвал Израиль "прекратить снос и выселение в соответствии с его обязательствами и в соответствии с международным гуманитарным правом". Озабоченность в связи с ростом напряженности выразили также в МИД РФ, призвав стороны воздержаться от шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации. ЕС также призвал к деэскалации ситуации.
Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами, Израилем и Палестиной, проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.
Столкновения возле мечети Аль-Акса в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
8 мая, 01:04
Полицейский напал на оператора Ruptly во время беспорядков в Иерусалиме
 
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