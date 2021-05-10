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Немецкие "Левые" назвали стратегическую цель перед выборами в бундестаг
Немецкие "Левые" назвали стратегическую цель перед выборами в бундестаг
Создание системы коллективной безопасности в Европе при участии России является стратегической целью партии "Левые", заявил в прямом эфире телеканала N24 глава... РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T14:20
2021-05-10T15:03
россия
левая (партия)
германия
европа
в мире
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БЕРЛИН, 10 мая - РИА Новости. Создание системы коллективной безопасности в Европе при участии России является стратегической целью партии "Левые", заявил в прямом эфире телеканала N24 глава партийного списка на выборах в бундестаг ФРГ, которые пройдут 26 сентября, Дитмар Бартш.Ранее в понедельник на пресс-конференции в Берлине было заявлено о том, что глава фракции "Левых" в бундестаге ФРГ и со-председатель партии Янине Висслер возглавят предвыборный список "Левых" на плебисците 26 сентября. Бартш также возглавлял партийный список "Левых" на выборах в 2017 году, в тандеме с тогдашней со-председательницей фракции Сарой Вагенкнехт. По итогам выборов "Левые" получили 9,2 процента голосов.Он добавил, что его партия "хочет перемен", однако "Левые" "не ставят условием перед началом переговоров о том, что Германия должна выйти из НАТО, это абсурд". Однако увеличение расходов на оборону до двух процентов ВВП - "это мы не подпишем, я это решительно приветствую", сказал лидер предвыборного списка."Мы хотим перемен, мы хотим политики урегулирования, мы не хотим экспорта вооружений", - добавил Бартш.
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россия, левая (партия), германия, европа, в мире

Немецкие "Левые" назвали стратегическую цель перед выборами в бундестаг

14:20 10.05.2021 (обновлено: 15:03 10.05.2021)
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкРейхстаг — историческое здание государственного собрания в Берлине
Рейхстаг — историческое здание государственного собрания в Берлине - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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БЕРЛИН, 10 мая - РИА Новости. Создание системы коллективной безопасности в Европе при участии России является стратегической целью партии "Левые", заявил в прямом эфире телеканала N24 глава партийного списка на выборах в бундестаг ФРГ, которые пройдут 26 сентября, Дитмар Бартш.
Ранее в понедельник на пресс-конференции в Берлине было заявлено о том, что глава фракции "Левых" в бундестаге ФРГ и со-председатель партии Янине Висслер возглавят предвыборный список "Левых" на плебисците 26 сентября. Бартш также возглавлял партийный список "Левых" на выборах в 2017 году, в тандеме с тогдашней со-председательницей фракции Сарой Вагенкнехт. По итогам выборов "Левые" получили 9,2 процента голосов.
"Мы выступаем за сокращение расходов на вооружение и создание системы коллективной безопасности при участии России. Это наша стратегическая цель", - сказал Бартш.
Он добавил, что его партия "хочет перемен", однако "Левые" "не ставят условием перед началом переговоров о том, что Германия должна выйти из НАТО, это абсурд". Однако увеличение расходов на оборону до двух процентов ВВП - "это мы не подпишем, я это решительно приветствую", сказал лидер предвыборного списка.
"Мы хотим перемен, мы хотим политики урегулирования, мы не хотим экспорта вооружений", - добавил Бартш.
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