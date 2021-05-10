https://ria.ru/20210510/frantsiya-1731688373.html

"Грубая махинация": в Минобороны Франции отреагировали на письмо военных

"Грубая махинация": в Минобороны Франции отреагировали на письмо военных

Министр обороны Франции Флоранс Парли заявила, что написавшие открытое письмо о "распаде" страны военные имели цель "разделить и сломать нацию", и назвала его... РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T20:13

2021-05-10T20:13

2021-05-10T20:13

жеральд дарманен

флоранс парли

марин ле пен

франция

в мире

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ПАРИЖ, 10 мая - РИА Новости. Министр обороны Франции Флоранс Парли заявила, что написавшие открытое письмо о "распаде" страны военные имели цель "разделить и сломать нацию", и назвала его "грубой политической махинацией"."В этом письме используется тон и терминология крайне правых. Его цель - разделить и сломать нашу нацию в период, когда нам как никогда нужно объединиться. В момент, когда мы переживаем сложный санитарно-эпидемиологический кризис, нет ничего хуже, чем наносить ущерб ценностям Республики", - заявила министр обороны в эфире BFMTV, комментируя письмо."Это письмо анонимно, трудно вступить в дискуссию с людьми, когда мы не знаем, кто они... Это, на мой взгляд, грубая политическая махинация", - сказала Парли.Издание Valeurs actuelles опубликовало ночью 9 мая открытое письмо действующих военных Франции, которые поддержали обращение бывших военнослужащих, заявивших о "распаде" страны, и осудили реакцию на это обращение французских властей. Военные заявили, что во Франции сейчас "назревает гражданская война". В этом письме они также сравнили себя с участниками движения Сопротивления, которые "продолжали борьбу" и погибали, в то время как коллаборационисты решили уступить захватчикам. Военные пожелали сохранить анонимность.Под письмом уже подписались более 100 тысяч человек.Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен обвинил военных, опубликовавших анонимное обращение, в отсутствии смелости, и посоветовал им идти на выборы, если они чем-то недовольны. В Генштабе ВС страны, по данным СМИ, усомнились в существовании авторов письма из-за его анонимности.В апреле в издании Valeurs actuelles было опубликовано открытое обращение 20 французских генералов, находящихся в отставке, с призывом к президенту Эммануэлю Макрону "защитить патриотизм". По мнению военных, "распад - через определенный антирасизм - проявляется с единственной целью: создать на национальной территории Франции трудности и ненависть между сообществами". Они отмечали, что некоторые говорят о расизме, деколониальных теориях, "но в этих терминах эти ненавистные и фанатичные сторонники хотят расовой войны". В поддержку этого обращения высказалась Марин Ле Пен.

https://ria.ru/20210429/frantsiya-1730389798.html

https://ria.ru/20201029/frantsiya-1581974459.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жеральд дарманен, флоранс парли, марин ле пен, франция, в мире