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Военные поддержали в письме генералов, предупредивших о распаде Франции
Военные поддержали в письме генералов, предупредивших о распаде Франции
Действующие французские военные в открытом письме поддержали обращение их предшественников, заявивших о "распаде" страны. Издание Valeurs actuelles опубликовало РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T03:31
2021-05-10T11:31
франсуа лекуантр
эммануэль макрон
марин ле пен
франция
в мире
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Действующие французские военные в открытом письме поддержали обращение их предшественников, заявивших о "распаде" страны. Издание Valeurs actuelles опубликовало письмо, под которым подписалось более 40 тысяч человек.Военные, недавно начавшие службу, заявили, что их задача — сообщить правду из любви к стране."Мы видим насилие в наших городах и деревнях. Мы видим, как разобщенность сообществ закрепляется в публичном пространстве, в публичных дебатах. Мы видим, что ненависть к Франции и ее истории становится нормой", — подчеркнули неназванные представители армии.Военные также выразили мнение, что во Франции сейчас "назревает гражданская война"."Действуйте, дамы и господа. &lt;...&gt; Речь идет о выживании нашей и вашей страны", — написали военнослужащие в завершении обращения.Открытое письмо по состоянию на 03:15 мск поддержало около 45 тысяч человек.Начальник штаба Вооруженных сил Франции Франсуа Лекуантр ранее заявил изданию Parisien, что генералов в запасе, подписавших первое открытое письмо, могут отстранить от службы.В апреле в Valeurs actuelles появилось открытое обращение 20 французских офицеров высшего состава, находящихся в отставке, с призывом к президенту Эммануэлю Макрону "защитить патриотизм". По мнению военных, "распад — через определенный антирасизм — проявляется с единственной целью: создать на национальной территории Франции трудности и ненависть между сообществами". Они отмечали, что сегодня некоторые говорят о расизме, деколониальных теориях, "но в этих терминах эти ненавистные и фанатичные сторонники хотят расовой войны". В поддержку этого обращения высказалась глава партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.
https://radiosputnik.ria.ru/20210429/frantsiya-1730429252.html
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франсуа лекуантр, эммануэль макрон, марин ле пен, франция, в мире

Военные поддержали в письме генералов, предупредивших о распаде Франции

03:31 10.05.2021 (обновлено: 11:31 10.05.2021)
 
© РИА Новости / Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Действующие французские военные в открытом письме поддержали обращение их предшественников, заявивших о "распаде" страны. Издание Valeurs actuelles опубликовало письмо, под которым подписалось более 40 тысяч человек.

"Наши старшие товарищи — бойцы, заслуживающие уважения. Например, это те пожилые военнослужащие, честь которых вы попирали в последние недели. Это тысячи слуг Франции, которые подписали открытое письмо со здравым смыслом, солдаты, отдавшие свои лучшие годы, защищая нашу свободу, подчиняясь вашим приказам о ведении войны. <...> Вы отнеслись к ним как к мятежникам, хотя их единственная вина состоит в том, что они любят свою страну и оплакивают ее очевидное падение", — говорится в письме военнослужащих, адресованном властям Франции.

Военные, недавно начавшие службу, заявили, что их задача — сообщить правду из любви к стране.
"Мы видим насилие в наших городах и деревнях. Мы видим, как разобщенность сообществ закрепляется в публичном пространстве, в публичных дебатах. Мы видим, что ненависть к Франции и ее истории становится нормой", — подчеркнули неназванные представители армии.
Военные также выразили мнение, что во Франции сейчас "назревает гражданская война".
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"Действуйте, дамы и господа. <...> Речь идет о выживании нашей и вашей страны", — написали военнослужащие в завершении обращения.
Открытое письмо по состоянию на 03:15 мск поддержало около 45 тысяч человек.
Начальник штаба Вооруженных сил Франции Франсуа Лекуантр ранее заявил изданию Parisien, что генералов в запасе, подписавших первое открытое письмо, могут отстранить от службы.
В апреле в Valeurs actuelles появилось открытое обращение 20 французских офицеров высшего состава, находящихся в отставке, с призывом к президенту Эммануэлю Макрону "защитить патриотизм". По мнению военных, "распад — через определенный антирасизм — проявляется с единственной целью: создать на национальной территории Франции трудности и ненависть между сообществами". Они отмечали, что сегодня некоторые говорят о расизме, деколониальных теориях, "но в этих терминах эти ненавистные и фанатичные сторонники хотят расовой войны". В поддержку этого обращения высказалась глава партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.
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