https://ria.ru/20210510/frantsiya-1731624597.html
Военные поддержали в письме генералов, предупредивших о распаде Франции
Военные поддержали в письме генералов, предупредивших о распаде Франции
Действующие французские военные в открытом письме поддержали обращение их предшественников, заявивших о "распаде" страны. Издание Valeurs actuelles опубликовало РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T03:31
2021-05-10T03:31
2021-05-10T11:31
франсуа лекуантр
эммануэль макрон
марин ле пен
франция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156214/35/1562143520_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_90ddb238421035a3a57c620a106d1ebe.jpg
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Действующие французские военные в открытом письме поддержали обращение их предшественников, заявивших о "распаде" страны. Издание Valeurs actuelles опубликовало письмо, под которым подписалось более 40 тысяч человек.Военные, недавно начавшие службу, заявили, что их задача — сообщить правду из любви к стране."Мы видим насилие в наших городах и деревнях. Мы видим, как разобщенность сообществ закрепляется в публичном пространстве, в публичных дебатах. Мы видим, что ненависть к Франции и ее истории становится нормой", — подчеркнули неназванные представители армии.Военные также выразили мнение, что во Франции сейчас "назревает гражданская война"."Действуйте, дамы и господа. <...> Речь идет о выживании нашей и вашей страны", — написали военнослужащие в завершении обращения.Открытое письмо по состоянию на 03:15 мск поддержало около 45 тысяч человек.Начальник штаба Вооруженных сил Франции Франсуа Лекуантр ранее заявил изданию Parisien, что генералов в запасе, подписавших первое открытое письмо, могут отстранить от службы.В апреле в Valeurs actuelles появилось открытое обращение 20 французских офицеров высшего состава, находящихся в отставке, с призывом к президенту Эммануэлю Макрону "защитить патриотизм". По мнению военных, "распад — через определенный антирасизм — проявляется с единственной целью: создать на национальной территории Франции трудности и ненависть между сообществами". Они отмечали, что сегодня некоторые говорят о расизме, деколониальных теориях, "но в этих терминах эти ненавистные и фанатичные сторонники хотят расовой войны". В поддержку этого обращения высказалась глава партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.
https://radiosputnik.ria.ru/20210429/frantsiya-1730429252.html
https://ria.ru/20210429/frantsiya-1730389798.html
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156214/35/1562143520_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8502b6f727654cae512d20d42235ef69.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франсуа лекуантр, эммануэль макрон, марин ле пен, франция, в мире
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости.
Действующие французские
военные в открытом письме поддержали обращение их предшественников, заявивших о "распаде" страны. Издание Valeurs actuelles
опубликовало письмо, под которым подписалось более 40 тысяч человек.
"Наши старшие товарищи — бойцы, заслуживающие уважения. Например, это те пожилые военнослужащие, честь которых вы попирали в последние недели. Это тысячи слуг Франции, которые подписали открытое письмо со здравым смыслом, солдаты, отдавшие свои лучшие годы, защищая нашу свободу, подчиняясь вашим приказам о ведении войны. <...> Вы отнеслись к ним как к мятежникам, хотя их единственная вина состоит в том, что они любят свою страну и оплакивают ее очевидное падение", — говорится в письме военнослужащих, адресованном властям Франции.
Военные, недавно начавшие службу, заявили, что их задача — сообщить правду из любви к стране.
"Мы видим насилие в наших городах и деревнях. Мы видим, как разобщенность сообществ закрепляется в публичном пространстве, в публичных дебатах. Мы видим, что ненависть к Франции и ее истории становится нормой", — подчеркнули неназванные представители армии.
Военные также выразили мнение, что во Франции сейчас "назревает гражданская война".
"Действуйте, дамы и господа. <...> Речь идет о выживании нашей и вашей страны", — написали военнослужащие в завершении обращения.
Открытое письмо по состоянию на 03:15 мск поддержало около 45 тысяч человек.
Начальник штаба Вооруженных сил Франции Франсуа Лекуантр
ранее заявил изданию Parisien, что генералов в запасе, подписавших первое открытое письмо, могут отстранить от службы.
В апреле в Valeurs actuelles появилось открытое обращение 20 французских офицеров высшего состава, находящихся в отставке, с призывом к президенту Эммануэлю Макрону
"защитить патриотизм". По мнению военных, "распад — через определенный антирасизм — проявляется с единственной целью: создать на национальной территории Франции трудности и ненависть между сообществами". Они отмечали, что сегодня некоторые говорят о расизме, деколониальных теориях, "но в этих терминах эти ненавистные и фанатичные сторонники хотят расовой войны". В поддержку этого обращения высказалась глава партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен
.