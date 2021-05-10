https://ria.ru/20210510/frantsiya-1731624597.html

Военные поддержали в письме генералов, предупредивших о распаде Франции

Военные поддержали в письме генералов, предупредивших о распаде Франции

Действующие французские военные в открытом письме поддержали обращение их предшественников, заявивших о "распаде" страны. Издание Valeurs actuelles опубликовало РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T03:31

2021-05-10T03:31

2021-05-10T11:31

франсуа лекуантр

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франция

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Действующие французские военные в открытом письме поддержали обращение их предшественников, заявивших о "распаде" страны. Издание Valeurs actuelles опубликовало письмо, под которым подписалось более 40 тысяч человек.Военные, недавно начавшие службу, заявили, что их задача — сообщить правду из любви к стране."Мы видим насилие в наших городах и деревнях. Мы видим, как разобщенность сообществ закрепляется в публичном пространстве, в публичных дебатах. Мы видим, что ненависть к Франции и ее истории становится нормой", — подчеркнули неназванные представители армии.Военные также выразили мнение, что во Франции сейчас "назревает гражданская война"."Действуйте, дамы и господа. <...> Речь идет о выживании нашей и вашей страны", — написали военнослужащие в завершении обращения.Открытое письмо по состоянию на 03:15 мск поддержало около 45 тысяч человек.Начальник штаба Вооруженных сил Франции Франсуа Лекуантр ранее заявил изданию Parisien, что генералов в запасе, подписавших первое открытое письмо, могут отстранить от службы.В апреле в Valeurs actuelles появилось открытое обращение 20 французских офицеров высшего состава, находящихся в отставке, с призывом к президенту Эммануэлю Макрону "защитить патриотизм". По мнению военных, "распад — через определенный антирасизм — проявляется с единственной целью: создать на национальной территории Франции трудности и ненависть между сообществами". Они отмечали, что сегодня некоторые говорят о расизме, деколониальных теориях, "но в этих терминах эти ненавистные и фанатичные сторонники хотят расовой войны". В поддержку этого обращения высказалась глава партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.

https://radiosputnik.ria.ru/20210429/frantsiya-1730429252.html

https://ria.ru/20210429/frantsiya-1730389798.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

франсуа лекуантр, эммануэль макрон, марин ле пен, франция, в мире