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Боррель назвал предварительные сроки введения новых санкций против Минска
Боррель назвал предварительные сроки введения новых санкций против Минска
Европейский союз работает над четвертым по счету пакетом санкций против Белоруссии, который может быть согласован в ближайшие недели, сообщил верховный... РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T18:24
2021-05-10T18:37
александр лукашенко
жозеп боррель
евросоюз
белоруссия
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 10 мая - РИА Новости. Европейский союз работает над четвертым по счету пакетом санкций против Белоруссии, который может быть согласован в ближайшие недели, сообщил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и в регионах они были сопряжены с беспорядками. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, они не признали выборы свободными и демократичными, а Лукашенко – избранным президентом. Евросоюз, Великобритания, США и Канада ввели политические и экономические санкции против ряда белорусских официальных лиц, а также предприятий, лояльных к действующим властям республики. В Минске заявляли об ответе на санкции - в частности, о контрмерах политического характера говорил МИД.Кроме того, 23 апреля пресс-служба правительства Белоруссии сообщила, что утвержден список ответных экономических мер на санкции Запада, в перечень запрещенных внесены товары чешской и немецких компаний Škoda Auto, Liqui Moly и Beiersdorf. Перечень запрещенных товаров действителен в течение шести месяцев.
https://ria.ru/20210507/belorussiya-1731403416.html
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александр лукашенко, жозеп боррель, евросоюз, белоруссия, в мире

Боррель назвал предварительные сроки введения новых санкций против Минска

18:24 10.05.2021 (обновлено: 18:37 10.05.2021)
 
© REUTERS / Johanna Geron/PoolВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© REUTERS / Johanna Geron/Pool
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БРЮССЕЛЬ, 10 мая - РИА Новости. Европейский союз работает над четвертым по счету пакетом санкций против Белоруссии, который может быть согласован в ближайшие недели, сообщил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

"Режим в Белоруссии продолжает репрессии и запугивание своих граждан, сегодня польская община стала целью его акций. Мы рассматриваем следующий пакет санкций, который, я надеюсь, будет принят в течение нескольких недель", - сказал Боррель по итогам заседания глав МИД Евросоюза в Брюсселе.

После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и в регионах они были сопряжены с беспорядками. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
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Кроме того, 23 апреля пресс-служба правительства Белоруссии сообщила, что утвержден список ответных экономических мер на санкции Запада, в перечень запрещенных внесены товары чешской и немецких компаний Škoda Auto, Liqui Moly и Beiersdorf. Перечень запрещенных товаров действителен в течение шести месяцев.
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