Боррель назвал предварительные сроки введения новых санкций против Минска
18:24 10.05.2021 (обновлено: 18:37 10.05.2021)
© REUTERS / Johanna Geron/PoolВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
БРЮССЕЛЬ, 10 мая - РИА Новости. Европейский союз работает над четвертым по счету пакетом санкций против Белоруссии, который может быть согласован в ближайшие недели, сообщил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.
"Режим в Белоруссии продолжает репрессии и запугивание своих граждан, сегодня польская община стала целью его акций. Мы рассматриваем следующий пакет санкций, который, я надеюсь, будет принят в течение нескольких недель", - сказал Боррель по итогам заседания глав МИД Евросоюза в Брюсселе.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и в регионах они были сопряжены с беспорядками. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
7 мая, 14:44Глава МИД Белоруссии назвал цель санкций Запада
Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, они не признали выборы свободными и демократичными, а Лукашенко – избранным президентом. Евросоюз, Великобритания, США и Канада ввели политические и экономические санкции против ряда белорусских официальных лиц, а также предприятий, лояльных к действующим властям республики. В Минске заявляли об ответе на санкции - в частности, о контрмерах политического характера говорил МИД.
Кроме того, 23 апреля пресс-служба правительства Белоруссии сообщила, что утвержден список ответных экономических мер на санкции Запада, в перечень запрещенных внесены товары чешской и немецких компаний Škoda Auto, Liqui Moly и Beiersdorf. Перечень запрещенных товаров действителен в течение шести месяцев.