https://ria.ru/20210510/evrosoyuz-1731678477.html

Боррель назвал предварительные сроки введения новых санкций против Минска

Боррель назвал предварительные сроки введения новых санкций против Минска

Европейский союз работает над четвертым по счету пакетом санкций против Белоруссии, который может быть согласован в ближайшие недели, сообщил верховный... РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T18:24

2021-05-10T18:24

2021-05-10T18:37

александр лукашенко

жозеп боррель

евросоюз

белоруссия

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 10 мая - РИА Новости. Европейский союз работает над четвертым по счету пакетом санкций против Белоруссии, который может быть согласован в ближайшие недели, сообщил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и в регионах они были сопряжены с беспорядками. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, они не признали выборы свободными и демократичными, а Лукашенко – избранным президентом. Евросоюз, Великобритания, США и Канада ввели политические и экономические санкции против ряда белорусских официальных лиц, а также предприятий, лояльных к действующим властям республики. В Минске заявляли об ответе на санкции - в частности, о контрмерах политического характера говорил МИД.Кроме того, 23 апреля пресс-служба правительства Белоруссии сообщила, что утвержден список ответных экономических мер на санкции Запада, в перечень запрещенных внесены товары чешской и немецких компаний Škoda Auto, Liqui Moly и Beiersdorf. Перечень запрещенных товаров действителен в течение шести месяцев.

https://ria.ru/20210507/belorussiya-1731403416.html

https://ria.ru/20210507/lukashenko-1731396490.html

белоруссия

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александр лукашенко, жозеп боррель, евросоюз, белоруссия, в мире