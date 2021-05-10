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Челябинскую область накрыло дымкой
Челябинскую область накрыло дымкой
Смог от лесных пожаров, которые бушуют в некоторых регионах Уральского федерального округа, дошла до Челябинской области, жителям рекомендуется чаще проводить... РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T13:13
2021-05-10T13:13
россия
виталий безруков
челябинская область
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 10 мая – РИА Новости. Смог от лесных пожаров, которые бушуют в некоторых регионах Уральского федерального округа, дошла до Челябинской области, жителям рекомендуется чаще проводить влажную уборку помещений, сообщил в понедельник первый замминистра экологии региона Виталий Безруков.По данным минэкологии региона, 9 и 10 мая во многих регионах УрФО наблюдается смог от лесных пожаров. Природные возгорания зафиксированы в Тюменской, Свердловской, Курганской областях, а также в ХМАО. В совокупности горит более 150 тысяч гектаров леса. В результате многие жители ощущают сильный запах гари, задымленность и жалуются на головные боли, раздражение слизистой оболочки и затрудненное дыхание.Он пояснил, что в случаях ощущения запаха гари или недомоганиях жителям рекомендуется - не проветривать помещения, проводить влажную уборку, а на улицах использовать маски.По данным минэкологии региона, с 8 мая лаборатории Центра экологического мониторинга начали фиксировать незначительные превышения по сере, взвешенным веществам, диоксиду азота и оксиду углерода."Касаясь зафиксированных небольших превышений по взвешенным веществам и продуктам горения, хочу отметить, что в целом по городу и области наблюдаются повышенные концентрации веществ, не превышающих нормы", - отметил Безруков.Он также уточнил, что это связано с лесными и ландшафтными пожарами как вблизи города, так и в соседних регионах."Более того, наблюдается концентрация взвешенных веществ вблизи крупных дорог и автомагистралей. Все это и привело к видимой "дымке" в городе и запаху гари в некоторых районах. Рассеивание осложняется наличием неблагоприятных метеорологических условий", - добавил первый замминистра экологии региона.Ранее сообщалось, что решением правительства Челябинской области с 24 апреля в регионе введен особый противопожарный режим. В это время гражданам ограничивается въезд в леса, запрещается сжигание мусора и разведение костров на земельных участках вблизи лесов.
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россия, виталий безруков, челябинская область, происшествия

Челябинскую область накрыло дымкой

13:13 10.05.2021
 
© Fotolia / ZenebioПанорама Челябинска
Панорама Челябинска - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© Fotolia / Zenebio
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ЧЕЛЯБИНСК, 10 мая – РИА Новости. Смог от лесных пожаров, которые бушуют в некоторых регионах Уральского федерального округа, дошла до Челябинской области, жителям рекомендуется чаще проводить влажную уборку помещений, сообщил в понедельник первый замминистра экологии региона Виталий Безруков.
По данным минэкологии региона, 9 и 10 мая во многих регионах УрФО наблюдается смог от лесных пожаров. Природные возгорания зафиксированы в Тюменской, Свердловской, Курганской областях, а также в ХМАО. В совокупности горит более 150 тысяч гектаров леса. В результате многие жители ощущают сильный запах гари, задымленность и жалуются на головные боли, раздражение слизистой оболочки и затрудненное дыхание.

"Сейчас эта "дымка" дошла и до Челябинской области. Задымление, которое вызвано лесными пожарами, присутствует в Челябинске, Коркино, Копейске, Миассе, Чебаркуле, Сосновском, Красноармейском, Октябрьском, Чебаркульском, Аргаяшском, Каслинском, Кунашакском районах", - написал Безруков в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что в случаях ощущения запаха гари или недомоганиях жителям рекомендуется - не проветривать помещения, проводить влажную уборку, а на улицах использовать маски.
По данным минэкологии региона, с 8 мая лаборатории Центра экологического мониторинга начали фиксировать незначительные превышения по сере, взвешенным веществам, диоксиду азота и оксиду углерода.
"Касаясь зафиксированных небольших превышений по взвешенным веществам и продуктам горения, хочу отметить, что в целом по городу и области наблюдаются повышенные концентрации веществ, не превышающих нормы", - отметил Безруков.
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Он также уточнил, что это связано с лесными и ландшафтными пожарами как вблизи города, так и в соседних регионах.
"Более того, наблюдается концентрация взвешенных веществ вблизи крупных дорог и автомагистралей. Все это и привело к видимой "дымке" в городе и запаху гари в некоторых районах. Рассеивание осложняется наличием неблагоприятных метеорологических условий", - добавил первый замминистра экологии региона.
Ранее сообщалось, что решением правительства Челябинской области с 24 апреля в регионе введен особый противопожарный режим. В это время гражданам ограничивается въезд в леса, запрещается сжигание мусора и разведение костров на земельных участках вблизи лесов.
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РоссияВиталий БезруковЧелябинская областьПроисшествия
 
 
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