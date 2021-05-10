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В Чернобыльской зоне задержали двух россиян
В Чернобыльской зоне задержали двух россиян
Государственная пограничная служба Украины вместе с сотрудниками Нацполиции задержала трех сталкеров, которые пытались пробраться в зону отчуждения... РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T15:13
2021-05-10T15:13
россия
николаев (украина)
чернобыльская аэс
киевская область
в мире
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КИЕВ, 10 мая – РИА Новости. Государственная пограничная служба Украины вместе с сотрудниками Нацполиции задержала трех сталкеров, которые пытались пробраться в зону отчуждения Чернобыльской АЭС, двое из них - россияне, говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте службы."Вчера (в воскресенье - ред.), в Киевской области пограничники отдела "Иванков" Житомирского отряда совместно с полицией задержали 3-х человек, которые пробирались в зону отчуждения и зону безусловного (обязательного – ред.) отселения. Правонарушителями оказались 27-летний и 25-летняя граждане Российской Федерации и ровесница иностранки, гражданка Украины, жительница Николаева. Эти трое пытались пешком попасть в Чернобыльскую зону с целью экстремального туризма и отдыха", - говорится в сообщении.Как выяснили пограничники, на территорию Украины россияне попали законным путем.В отношении задержанных граждан составлены административные протоколы за "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению".
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россия
николаев (украина)
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россия, николаев (украина), чернобыльская аэс, киевская область, в мире

В Чернобыльской зоне задержали двух россиян

15:13 10.05.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗона отчуждения Чернобыльской АЭС
Зона отчуждения Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 10 мая – РИА Новости. Государственная пограничная служба Украины вместе с сотрудниками Нацполиции задержала трех сталкеров, которые пытались пробраться в зону отчуждения Чернобыльской АЭС, двое из них - россияне, говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте службы.
"Вчера (в воскресенье - ред.), в Киевской области пограничники отдела "Иванков" Житомирского отряда совместно с полицией задержали 3-х человек, которые пробирались в зону отчуждения и зону безусловного (обязательного – ред.) отселения. Правонарушителями оказались 27-летний и 25-летняя граждане Российской Федерации и ровесница иностранки, гражданка Украины, жительница Николаева. Эти трое пытались пешком попасть в Чернобыльскую зону с целью экстремального туризма и отдыха", - говорится в сообщении.
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Как выяснили пограничники, на территорию Украины россияне попали законным путем.
В отношении задержанных граждан составлены административные протоколы за "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению".
 
РоссияНиколаев (Украина)Чернобыльская АЭСКиевская областьВ мире
 
 
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