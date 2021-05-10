https://ria.ru/20210510/chernobyl-1731659362.html

В Чернобыльской зоне задержали двух россиян

В Чернобыльской зоне задержали двух россиян

Государственная пограничная служба Украины вместе с сотрудниками Нацполиции задержала трех сталкеров, которые пытались пробраться в зону отчуждения... РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T15:13

2021-05-10T15:13

2021-05-10T15:13

россия

николаев (украина)

чернобыльская аэс

киевская область

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730627291_0:186:3262:2021_1920x0_80_0_0_7e29a1095cff0f8160a02fcecba6f195.jpg

КИЕВ, 10 мая – РИА Новости. Государственная пограничная служба Украины вместе с сотрудниками Нацполиции задержала трех сталкеров, которые пытались пробраться в зону отчуждения Чернобыльской АЭС, двое из них - россияне, говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте службы."Вчера (в воскресенье - ред.), в Киевской области пограничники отдела "Иванков" Житомирского отряда совместно с полицией задержали 3-х человек, которые пробирались в зону отчуждения и зону безусловного (обязательного – ред.) отселения. Правонарушителями оказались 27-летний и 25-летняя граждане Российской Федерации и ровесница иностранки, гражданка Украины, жительница Николаева. Эти трое пытались пешком попасть в Чернобыльскую зону с целью экстремального туризма и отдыха", - говорится в сообщении.Как выяснили пограничники, на территорию Украины россияне попали законным путем.В отношении задержанных граждан составлены административные протоколы за "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению".

https://ria.ru/20210423/chernobyl-1729530729.html

россия

николаев (украина)

киевская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, николаев (украина), чернобыльская аэс, киевская область, в мире