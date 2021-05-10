https://ria.ru/20210510/armeniya-1731694163.html

Досрочные выборы в парламент Армении пройдут 20 июня

Досрочные выборы в парламент Армении пройдут 20 июня

Президент Армении Армен Саркисян подписал в понедельник указ о назначении новых парламентских выборов на 20 июня, сообщили в пресс-службе армянского лидера. РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T21:16

2021-05-10T21:16

2021-05-10T21:16

никол пашинян

армен саркисян

армения

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ЕРЕВАН, 10 мая – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян подписал в понедельник указ о назначении новых парламентских выборов на 20 июня, сообщили в пресс-службе армянского лидера.Парламент Армении на специальном заседании в понедельник во второй раз не выбрал премьера, конституцией Армении в этом случае предусмотрен роспуск парламента.Ранее премьер Никол Пашинян заявил, что уходит в отставку для проведения в стране внеочередных парламентских выборов. Он отметил, что в предвыборный период продолжит исполнять обязанности главы правительства. До этого Пашинян анонсировал проведение внеочередных парламентских выборов 20 июня.

https://ria.ru/20210509/armeniya-1731594534.html

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никол пашинян, армен саркисян, армения, в мире