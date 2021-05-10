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Apple оспорила в суде штраф ФАС за злоупотребления на рынке приложений
Apple оспорила в суде штраф ФАС за злоупотребления на рынке приложений
Apple подала в арбитражный суд Москвы заявление, в котором требует признать незаконным постановление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о наложении РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T19:28
2021-05-10T22:57
россия
лаборатория касперского
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
apple
москва
в мире
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Apple подала в арбитражный суд Москвы заявление, в котором требует признать незаконным постановление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о наложении штрафа в 12 миллионов долларов за злоупотребление доминирующим положением на рынке приложений.Как следует из опубликованного определения суда, заявление Apple поступило в суд 5 мая. Оно принято к рассмотрению, предварительные слушания по делу назначены на 21 июня. Американская компания оспаривает постановление ФАС от 27 апреля о наложении так называемого оборотного штрафа.ФАС в августе 2020 года признала, что Apple злоупотребила доминирующим положением на рынке распространения приложений по двум пунктам: препятствование разработчикам приложений родительского контроля и непрозрачные правила допуска приложений в App Store.Изначально дело было возбуждено по заявлению "Лаборатории Касперского", которая указала на необоснованное отклонение версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK) со стороны Apple, в результате чего очередная версия KSK лишилась "существенной части функционала". В то же время Apple ввела в iOS версии 12 собственное приложение Screen Time, которое по своим возможностям совпадает с приложениями родительского контроля.Ранее, комментируя наложение антимонопольного штрафа, Apple заявила, что "с уважением относится к Федеральной антимонопольной службе России, но не согласна с вынесенным решением и будет продолжать его обжаловать в установленном порядке".Компания в своем сообщении утверждала, что она помогла "десяткам тысяч разработчиков в России, включая "Лабораторию Касперского", получить доступ к более чем миллиарду пользователей в 155 странах мира при помощи App Store". Как подчеркивала Apple, в данный момент у "Лаборатории Касперского" размещено 13 приложений в App Store и американская компания обработала и выпустила сотни обновлений для нее.Арбитражный суд Москвы в настоящее время уже рассматривает заявление Apple об оспаривании самого решение ФАС России, которым компания была признана нарушителем антимонопольного законодательства путем злоупотребления доминирующим положением на рынке мобильных приложений.
https://ria.ru/20210430/evrosoyuz-1730696215.html
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россия, лаборатория касперского, федеральная антимонопольная служба (фас россии), apple, москва, в мире

Apple оспорила в суде штраф ФАС за злоупотребления на рынке приложений

19:28 10.05.2021 (обновлено: 22:57 10.05.2021)
 
© AP Photo / Marcio Jose SanchezШтаб-квартира компании Apple в Купертино перед началом презентации
Штаб-квартира компании Apple в Купертино перед началом презентации - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Apple подала в арбитражный суд Москвы заявление, в котором требует признать незаконным постановление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о наложении штрафа в 12 миллионов долларов за злоупотребление доминирующим положением на рынке приложений.
Как следует из опубликованного определения суда, заявление Apple поступило в суд 5 мая. Оно принято к рассмотрению, предварительные слушания по делу назначены на 21 июня. Американская компания оспаривает постановление ФАС от 27 апреля о наложении так называемого оборотного штрафа.
Заставка на экране нового смартфона компании Apple в магазине re:Store - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
30 апреля, 14:31
Еврокомиссия обвинила Apple в препятствии конкуренции
ФАС в августе 2020 года признала, что Apple злоупотребила доминирующим положением на рынке распространения приложений по двум пунктам: препятствование разработчикам приложений родительского контроля и непрозрачные правила допуска приложений в App Store.
Изначально дело было возбуждено по заявлению "Лаборатории Касперского", которая указала на необоснованное отклонение версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK) со стороны Apple, в результате чего очередная версия KSK лишилась "существенной части функционала". В то же время Apple ввела в iOS версии 12 собственное приложение Screen Time, которое по своим возможностям совпадает с приложениями родительского контроля.
Ранее, комментируя наложение антимонопольного штрафа, Apple заявила, что "с уважением относится к Федеральной антимонопольной службе России, но не согласна с вынесенным решением и будет продолжать его обжаловать в установленном порядке".
Компания в своем сообщении утверждала, что она помогла "десяткам тысяч разработчиков в России, включая "Лабораторию Касперского", получить доступ к более чем миллиарду пользователей в 155 странах мира при помощи App Store". Как подчеркивала Apple, в данный момент у "Лаборатории Касперского" размещено 13 приложений в App Store и американская компания обработала и выпустила сотни обновлений для нее.
Apple AirPods Max - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
27 апреля, 14:30
В Центре киберугроз сообщили о вирусе, поражающем устройства Apple
Арбитражный суд Москвы в настоящее время уже рассматривает заявление Apple об оспаривании самого решение ФАС России, которым компания была признана нарушителем антимонопольного законодательства путем злоупотребления доминирующим положением на рынке мобильных приложений.
 
РоссияЛаборатория КасперскогоФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)AppleМоскваВ мире
 
 
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