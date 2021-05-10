https://ria.ru/20210510/apple-1731683555.html

Apple оспорила в суде штраф ФАС за злоупотребления на рынке приложений

Apple оспорила в суде штраф ФАС за злоупотребления на рынке приложений

Apple подала в арбитражный суд Москвы заявление, в котором требует признать незаконным постановление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о наложении РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T19:28

2021-05-10T19:28

2021-05-10T22:57

россия

лаборатория касперского

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

apple

москва

в мире

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Apple подала в арбитражный суд Москвы заявление, в котором требует признать незаконным постановление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о наложении штрафа в 12 миллионов долларов за злоупотребление доминирующим положением на рынке приложений.Как следует из опубликованного определения суда, заявление Apple поступило в суд 5 мая. Оно принято к рассмотрению, предварительные слушания по делу назначены на 21 июня. Американская компания оспаривает постановление ФАС от 27 апреля о наложении так называемого оборотного штрафа.ФАС в августе 2020 года признала, что Apple злоупотребила доминирующим положением на рынке распространения приложений по двум пунктам: препятствование разработчикам приложений родительского контроля и непрозрачные правила допуска приложений в App Store.Изначально дело было возбуждено по заявлению "Лаборатории Касперского", которая указала на необоснованное отклонение версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK) со стороны Apple, в результате чего очередная версия KSK лишилась "существенной части функционала". В то же время Apple ввела в iOS версии 12 собственное приложение Screen Time, которое по своим возможностям совпадает с приложениями родительского контроля.Ранее, комментируя наложение антимонопольного штрафа, Apple заявила, что "с уважением относится к Федеральной антимонопольной службе России, но не согласна с вынесенным решением и будет продолжать его обжаловать в установленном порядке".Компания в своем сообщении утверждала, что она помогла "десяткам тысяч разработчиков в России, включая "Лабораторию Касперского", получить доступ к более чем миллиарду пользователей в 155 странах мира при помощи App Store". Как подчеркивала Apple, в данный момент у "Лаборатории Касперского" размещено 13 приложений в App Store и американская компания обработала и выпустила сотни обновлений для нее.Арбитражный суд Москвы в настоящее время уже рассматривает заявление Apple об оспаривании самого решение ФАС России, которым компания была признана нарушителем антимонопольного законодательства путем злоупотребления доминирующим положением на рынке мобильных приложений.

https://ria.ru/20210430/evrosoyuz-1730696215.html

https://ria.ru/20210427/apple-1730147459.html

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россия, лаборатория касперского, федеральная антимонопольная служба (фас россии), apple, москва, в мире