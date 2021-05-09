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Чернышенко напомнил о вкладе в Победу ученых, преподавателей и студентов
Чернышенко напомнил о вкладе в Победу ученых, преподавателей и студентов
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в поздравлении с Днем Победы отметил, что многие преподаватели и студенты вузов в годы войны ушли на фронт, а оставшиеся... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T12:07
2021-05-09T12:07
2021-05-09T12:07
день победы-2021
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общество
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в поздравлении с Днем Победы отметил, что многие преподаватели и студенты вузов в годы войны ушли на фронт, а оставшиеся несли на своих плечах все тяготы военного времени."Многие преподаватели и студенты вузов ушли на фронт. Оставшиеся же несли на своих плечах все тяготы военного времени и в прифронтовых территориях, и в эвакуации. Работа на заводах и фабриках, подготовка противотанковых рвов, партизанские отряды, помощь старикам и детям, концерты и лекции для бойцов Красной армии - все это совмещалось с учебным процессом", - передает слова Чернышенко его пресс-служба.Как напомнил вице-премьер, во многих вузах были пересмотрены учебные планы и программы, чтобы ускорить выпуск специалистов. Он добавил, что в целом сокращение выпуска специалистов не превышало 10-12%, а по некоторым специальностям, связанным с разработкой военной техники и военно-полевой хирургией, был отмечен рост.Чернышенко добавил, что в годы войны 6975 профессоров и преподавателей̆ были награждены орденами и медалями, удостоены Сталинской премии.Он отметил и вклад советской науки в День Победы. "Наши ученые как могли приближали эту дату, создавая выдающиеся изобретения в самых разных областях: штурмовики Сергея Ильюшина, пушки конструктора Василия Грабина и турбокислородные установки Петра Капицы. Этот список поистине огромен. Мы гордимся нашими учёными", - заявил Чернышенко.
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россия, дмитрий чернышенко, день победы, ссср, общество
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости.
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко
в поздравлении с Днем Победы отметил, что многие преподаватели и студенты вузов в годы войны ушли на фронт, а оставшиеся несли на своих плечах все тяготы военного времени.
"Многие преподаватели и студенты вузов ушли на фронт. Оставшиеся же несли на своих плечах все тяготы военного времени и в прифронтовых территориях, и в эвакуации. Работа на заводах и фабриках, подготовка противотанковых рвов, партизанские отряды, помощь старикам и детям, концерты и лекции для бойцов Красной армии - все это совмещалось с учебным процессом", - передает слова Чернышенко его пресс-служба.
Как напомнил вице-премьер, во многих вузах были пересмотрены учебные планы и программы, чтобы ускорить выпуск специалистов. Он добавил, что в целом сокращение выпуска специалистов не превышало 10-12%, а по некоторым специальностям, связанным с разработкой военной техники и военно-полевой хирургией, был отмечен рост.
Чернышенко добавил, что в годы войны 6975 профессоров и преподавателей̆ были награждены орденами и медалями, удостоены Сталинской премии.
Он отметил и вклад советской науки в День Победы. "Наши ученые как могли приближали эту дату, создавая выдающиеся изобретения в самых разных областях: штурмовики Сергея Ильюшина, пушки конструктора Василия Грабина и турбокислородные установки Петра Капицы. Этот список поистине огромен. Мы гордимся нашими учёными", - заявил Чернышенко.
"Помним и чтим подвиг каждого, кто на фронте и в тылу сражался за Победу! Мирного неба и великих свершений на благо России
!" - добавил вице-премьер.