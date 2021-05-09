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Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф во время военного парада Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
День Победы-2021
https://ria.ru/20210509/veterany-1731566751.html
В Самарской области военные устроили концерты ко Дню Победы для ветеранов
В Самарской области военные устроили концерты ко Дню Победы для ветеранов
Военнослужащие бригады специального назначения Центрального военного округа в Самарской области устроили концерты для ветеранов Великой Отечественной войны в... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T12:27
2021-05-09T12:27
день победы-2021
центральный военный округ
день победы
самарская область
общество
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САМАРА, 9 мая - РИА Новости. Военнослужащие бригады специального назначения Центрального военного округа в Самарской области устроили концерты для ветеранов Великой Отечественной войны в День Победы, сообщает пресс-служба округа."В Самарской области военнослужащие бригады специального назначения Центрального военного округа поздравили участников Великой Отечественной войны с Днем Победы. Мини-концерты были организованы для 97-летнего Лобачева Сергея Савельевича, 95-летней Бондаревой Олимпиады Алексеевны, 90-летнего Чертовских Ивана Петровича, 93-летней Ведениной Анны Лукьяновны и семьи фронтовиков: Абдуловых Рафхата Рахимжановича и Фаризы Мерсияфовны", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы ЦВО, военнослужащие поблагодарили ветеранов за мирное небо, стойкость и героизм, проявленные при защите Отечества от немецких захватчиков, пожелали им крепкого здоровья, вручили цветы и подарки.В сообщении добавляется, что военный оркестр на духовых и ударных инструментах сыграл попурри из маршей на тему песен: "На безымянной высоте", "День Победы", "Синий платочек". Ветераны выходили к своим домам, смотрели за музыкальным представлением и подпевали под знакомые мелодии.
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центральный военный округ, день победы, самарская область, общество

В Самарской области военные устроили концерты ко Дню Победы для ветеранов

12:27 09.05.2021
 
© Фото : Правительство Самарской областиПразднование 76-й годовщины Великой Победы в Самаре
Празднование 76-й годовщины Великой Победы в Самаре - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© Фото : Правительство Самарской области
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САМАРА, 9 мая - РИА Новости. Военнослужащие бригады специального назначения Центрального военного округа в Самарской области устроили концерты для ветеранов Великой Отечественной войны в День Победы, сообщает пресс-служба округа.
"В Самарской области военнослужащие бригады специального назначения Центрального военного округа поздравили участников Великой Отечественной войны с Днем Победы. Мини-концерты были организованы для 97-летнего Лобачева Сергея Савельевича, 95-летней Бондаревой Олимпиады Алексеевны, 90-летнего Чертовских Ивана Петровича, 93-летней Ведениной Анны Лукьяновны и семьи фронтовиков: Абдуловых Рафхата Рахимжановича и Фаризы Мерсияфовны", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы ЦВО, военнослужащие поблагодарили ветеранов за мирное небо, стойкость и героизм, проявленные при защите Отечества от немецких захватчиков, пожелали им крепкого здоровья, вручили цветы и подарки.
В сообщении добавляется, что военный оркестр на духовых и ударных инструментах сыграл попурри из маршей на тему песен: "На безымянной высоте", "День Победы", "Синий платочек". Ветераны выходили к своим домам, смотрели за музыкальным представлением и подпевали под знакомые мелодии.
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